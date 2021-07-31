Dünyanın En Popüler Tablet Markaları Açıklandı

Strategy Analytics tarafından hazırlanan bir rapor ile birlikte dünyanın en popüler tablet markaları belli oldu. Peki, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki satışlar göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ilk sırada hangi marka yer aldı? Liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Popüler Tablet Markaları Neler?

Apple Samsung Lenovo Amazon Huawei Diğer Markalar

Strategy Analytics isimli araştırma şirketi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde en popüler tablet markalarını listeledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, listenin ilk sırasında yer almayı başardı. Apple firmasının tablet satışları yüzde 11 artarak 15,8 milyon adede ulaştı. Şirketin dünya çapındaki Pazar payı 1,8 puan artarak yüzde 35'e yükseldi.

Araştırma firması tarafından hazırlanan listede Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung ikinci sırada yer aldı. 8,2 milyon adet tablet satışı gerçekleştiren şirketin pazar payı 2,1 puan artarak yüzde 18'e ulaştı. Aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy Tab S7 isimli model şu anda oldukça popüler durumda.

Listenin üçüncü sırasında Lenovo bulunuyor. Şirketin pazar payı yıllık bazda 3,8 puan artarak yüzde 10 seviyesine yükseldi. Firmanın belirtilen süre içerisinde 4,7 milyon adet tablet satışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, araştırma firması tarafından hazırlanan listenin dördüncü sırasında yer aldı. Şirket, haziran ayında düzenlediği Prime Day isimli etkinlik sayesinde satışlarını arttırmayı başardı. Amazon, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 4,2 milyon adet tablet satışı gerçekleştirdi. Firmanın pazar payı 2,7 puan artarak yüzde 9'a ulaştı.

Strategy Analytics tarafından hazırlanan en popüler tablet markaları listesinin beşinci sırasında Çin merkezli teknoloji devi Huawei konumlandı. Teknoloji devinin pazar payı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlar nedeni ile 6,7 puan azalarak yüzde 5 seviyesine düştü.

2021 yılının ikinci çeyreğinde toplamda 45,2 milyon adet tablet satışı gerçekleşti. En popüler tablet markaları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Araştırma şirketi tarafından hazırlanan liste ile ilgili tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.