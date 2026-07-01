GTA 6'nın En Ucuz ve En Pahalı Olduğu Ülkeler

GTA 6, ön siparişe açılır açılmaz oyunculardan yoğun ilgi gördü. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada şimdiden satın alınan oyun, Rockstar Games'in çok ciddi bir kazanç elde etmesini sağladı ve mevcut verilere göre oyun piyasaya sürüldükten sonra da aynı eğilimin devam etmesi bekleniyor. Peki, şu anda GTA 6 en ucuz ve en pahalı hangi ülkelerde satılıyor?

Bu yazıda Grand Theft Auto VI'nın en düşük ve en yüksek fiyat etiketine sahip olduğu ülkeleri sizinle paylaşacağız. Ayrıca piyasaya sürülür sürülmez açık dünya oyunları arasında doğrudan zirveye yerleşmesi beklenen bu yapımın Türkiye'de ne kadar fiyata satıldığı, başta hangi platformlarda oynanabileceği gibi detayları da aktaracağız. Dilerseniz önce ülkelere göre GTA 6 fiyatlarını sıralayarak başlayalım.

Ülkelere Göre GTA 6'nın Standart Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

Sıra Ülke Yerel Fiyat Dolar Karşılığı Dolara Göre Türk Lirası Karşılığı 1 İsrail 319 Yeni İsrail Şekeli 106.88 dolar 4 bin 985 TL 2 Macaristan 31.990 Macar Forinti 101.85 dolar 4 bin 751 TL 3 İsviçre 7.990 İsviçre Frangı 98.31 dolar 4 bin 586 TL 4 Çekya 2.009 Çek Korunası 93.98 dolar 4 bin 383 TL 5 Polonya 349 Polonya Zlotisi 92.30 dolar 4 bin 305 TL 6 Birleşik Krallık 69,99 İngiliz Sterlini 92.11 dolar 4 bin 296 TL 7 İsveç 899 İsveç Kronu 91.97 dolar 4 bin 290 TL 8 Danimarka 599 Danimarka Kronu 90.87 dolar 4 bin 239 TL 9 Euro Bölgesi 79.99 euro 90.71 dolar 4 bin 231 TL 10 Güney Afrika 1.499 Güney Afrika Randı 90.23 dolar 4 bin 209 TL 11 Avustralya 129.95 Avustralya Doları 90.23 dolar 4 bin 209 TL 12 Romanya 399.90 Rumen Leyi 86.58 dolar 4 bin 38 TL 13 Brezilya 449.90 Brezilya Reali 86.53 dolar 4 bin 36 TL 14 Türkiye 3.999 TL 86.02 dolar 4 bin 12 TL 15 Meksika 1.499 Meksika Pesosu 85.08 dolar 3 bin 967 TL 16 Singapur 109 Singapur Doları 83.96 dolar 3 bin 916 TL 17 Malezya 339 Malezya Ringgiti 81.92 dolar 3 bin 821 TL 18 Tayland 2.690 Tayland Bahtı 80.47 dolar 3 bin 753 TL 19 Amerika Birleşik Devletleri 79.99 dolar 79.99 dolar 3 bin 731 TL 20 Suudi Arabistan 79.99 dolar 79.99 dolar 3 bin 731 TL 21 Birleşik Arap Emirlikleri 79.99 dolar 79.99 dolar 3 bin 731 TL 22 Yeni Zelanda 139.95 Yeni Zelanda Doları 78,97 dolar 3 bin 684 TL 23 Ukrayna 3.499 Ukrayna Grivnası 77.98 dolar 3 bin 637 TL 24 Kanada 109.99 Kanada Doları 77.28 dolar 3 bin 605 TL 25 Hong Kong 568 Hong Kong Doları 72.45 dolar 3 bin 379 TL 26 Endonezya 1.190.000 Endonezya Rupisi 66.20 dolar 3 bin 88 TL 27 Hindistan 5.999 Hindistan Rupisi 63.36 dolar 2 bin 955 TL 28 Japonya 9.800 Japon Yeni 60.61 dolar 2 bin 827 TL 29 Güney Kore 89.800 Güney Kore Wonu 58.07 dolar 2 bin 708 TL

Ülkelere Göre GTA 6'nın Ultimate Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?

Sıra Ülke Yerel Fiyat Dolar Karşılığı Dolara Göre TL Karşılığı 1 İsrail 399 İsrail Şekeli 133.68 dolar 6 bin 236 TL 2 Macaristan 39,990 Macar Forinti 127.32 dolar 5 bin 939 TL 3 İsviçre 99.90 İsviçre Frangı 122.92 dolar 5 bin 734 TL 4 Birleşik Krallık 89.99 İngiliz Sterlini 118.43 dolar 5 bin 524 TL 5 İsveç 1,149 İsveç Kronu 117.54 dolar 5 bin 483 TL 6 Çekya 2,499 Çek Korunası 116.88 dolar 5 bin 452 TL 7 Güney Afrika 1,899 Güney Afrika Randı 114.31 dolar 5 bin 332 TL 8 Danimarka 749 Danimarka Kronu 113.61 dolar 5 bin 299 TL 9 Polonya 42 Polonya Zlotisi 113.45 dolar 5 bin 292 TL 10 Euro Fiyatlı Pazarlar 99.99 Euro 113.39 dolar 5 bin 289 TL 11 Avustralya 159.95 Avustralya Doları 110.35 dolar 5 bin 147 TL 12 Romanya 499.90 Rumen Leyi 108.23 dolar 5 bin 48 TL 13 Türkiye 4,999 Türk Lirası 107.53 dolar 5 bin 16 TL 14 Meksika 1,879 Meksika Pesosu 106.63 dolar 4 bin 974 TL 15 Brezilya 549.90 Brezilya Reali 105.76 dolar 4 bin 933 TL 16 Singapur 136 Singapur Doları 104.75 dolar 4 bin 886 TL 17 Tayland 3,390 Tayland Bahtı 101.43 dolar 4 bin 731 TL 18 Malezya 419 Malezya Ringgiti 101.25 dolar 4 bin 723 TL 19 Amerika Birleşik Devletleri 99.99 Amerikan Doları 99.99 dolar 4 bin 664 TL 19 Suudi Arabistan 99.99 Amerikan Doları 99.99 dolar 4 bin 664 TL 19 Birleşik Arap Emirlikleri 99.99 Amerikan Doları 99.99 dolar 4 bin 664 TL 22 Yeni Zelanda 174.95 Yeni Zelanda Doları 98.72 dolar 4 bin 605 TL 23 Kanada 139.99 Kanada Doları 98.35 dolar 4 bin 588 TL 24 Ukrayna 4,2990 Ukrayna Grivnası 95.82 dolar 4 bin 470 TL 25 Hong Kong 708 Hong Kong Doları 90.30 dolar 4 bin 212 TL 26 Endonezya 1,490,000 Endonezya Rupisi 82.88 dolar 3 bin 866 TL 27 Hindistan 7,499 Hindistan Rupisi 79.20 dolar 3 bin 694 TL 28 Japonya 12,280 Japon Yeni 75.95 dolar 3 bin 543 TL 29 Güney Kore 112,800 Güney Kore Wonu 72.95 dolar 3 bin 403 TL

GTA 6 En Ucuz Hangi Ülkede Satılıyor?

Yakın zamanda Grand Theft Auto VI'nın en düşük fiyata sahip olduğu ülkeye yerleşmek gibi bir planınız varsa rotanızı Uzak Doğu'ya ayarlamanızda fayda var. Çünkü oyunun en ucuz olduğu ülke Güney Kore ve bu ülke ile Türkiye arasında bir hayli mesafe var.

Güney Kore'de yaşayan oyuncuların eğer GTA 6 oynamak istiyorlarsa kendi para birimleri ile 89 bin 800 Güney Kore Wonu harcaması gerekiyor. Dolar cinsinden 58 dolara denk geliyor. Tabii, bu GTA 6'nın standart sürümü için geçerli. Bildiğiniz üzere Ultimate ile standart versiyon arasında biraz fark var. Güney Koreli oyuncu eğer Ultimate sürümünü alacaksa 112 bin 800 Güney Kore Wonu ödeyecek. Bunun da dolar karşılığı yaklaşık 73 dolar.

GTA 6 En Pahalı Hangi Ülkede Satılıyor?

GTA 6'nın en pahalı olduğu ülke, İsrail. Bugün İsrail'de yaşayan bir oyuncunun standart sürümü alması için kendi para birimiyle 319 Yeni İsrail Şekeli ödemesi gerekiyor. Bu da dolar cinsinden 106.88 dolara denk geliyor. Ultimate versiyonu almak isteniyorsa fiyat daha da yükseliyor. Öyle ki Ultimate sürümü, İsrail'de 399 Yeni İsrail Şekeli fiyat etiketiyle satılıyor. Dolar olarak ele almak gerekirse 113.68 dolarlık bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz.

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Grand Theft Auto VI, Türkiye'de ne İsrail'deki kadar yüksek ne de Güney Kore'deki gibi çok ucuza satılıyor. Standart versiyon için 3 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Dolar cinsinden ele alındığında 86 dolara denk geliyor. Ultimate sürümü de 4 bin 999 TL. O da 107 dolar yapıyor.

GTA 6 İlk Hangi Platformlarda Oynanacak?

GTA 6 piyasaya sürüldükten sonra sadece Xbox Series S / X ve PlayStation 5 üzerinden oynanabilecek. Ama bu sadece başlangıç için geçerli. Rockstar Games, oyunlarını ilk önce konsollar için piyasaya sürer. Daha sonra da PC'ye getirir. Grand Theft Auto VI'nın ne zaman PC'ye geleceğini henüz açıklamadı fakat sızıntılar bunun Şubat 2077'de gerçekleşeceği yönünde.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse ben GTA 6'nn Türkiye fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten sizinle paylaştığımız iki tablo da bunu gösteriyor. Pek çok ülkeye göre epey uygun bir fiyata sahip. Oyunun fiyatını hak edeceğini de düşünüyorum. Oyunu en başından beri yakından takip ediyorum.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, benim gibi GTA oyunlarını çok severek oynayanları oldukça heyecanlandırmış durumda. Son derece kapsamlı bir oyun bizi bekliyor. Her yönüyle oyuncuları etkisi altına alacağını düşünüyorum. Rockstar Games, beni şimdiye kadar hiç yanıltmadı. Muhtemelen bu yapımı da uzun yıllarca konuşulacak.