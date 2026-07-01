GTA 6'nın En Ucuz ve En Pahalı Olduğu Ülkeler
GTA 6 en ucuz ve en pahalı hangi ülkelerde satılıyor? Bu sorudan hareketle ülkelere göre GTA 6'nın fiyatını değerlendirdik. İşte bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- GTA 6'nın hem standart hem Ultimate sürümünün en pahalı olduğu ülke İsrail oldu.
- Güney Kore, Rockstar Games'in yeni açık dünya oyunun her iki sürümünün de en ucuz olduğu ülke olarak öne çıktı.
- GTA 6'nın Türkiye fiyatı, standart sürümü için 3 bin 999 TL, Ultimate versiyonu içinse 4 bin 999 TL olarak belirlendi. Diğer ülkelerle kıyaslandığında çok ucuz değil ama çok pahalı da değil.
GTA 6, ön siparişe açılır açılmaz oyunculardan yoğun ilgi gördü. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada şimdiden satın alınan oyun, Rockstar Games'in çok ciddi bir kazanç elde etmesini sağladı ve mevcut verilere göre oyun piyasaya sürüldükten sonra da aynı eğilimin devam etmesi bekleniyor. Peki, şu anda GTA 6 en ucuz ve en pahalı hangi ülkelerde satılıyor?
Bu yazıda Grand Theft Auto VI'nın en düşük ve en yüksek fiyat etiketine sahip olduğu ülkeleri sizinle paylaşacağız. Ayrıca piyasaya sürülür sürülmez açık dünya oyunları arasında doğrudan zirveye yerleşmesi beklenen bu yapımın Türkiye'de ne kadar fiyata satıldığı, başta hangi platformlarda oynanabileceği gibi detayları da aktaracağız. Dilerseniz önce ülkelere göre GTA 6 fiyatlarını sıralayarak başlayalım.
Ülkelere Göre GTA 6'nın Standart Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?
|Sıra
|Ülke
|Yerel Fiyat
|Dolar Karşılığı
|Dolara Göre Türk Lirası Karşılığı
|1
|İsrail
|319 Yeni İsrail Şekeli
|106.88 dolar
|4 bin 985 TL
|2
|Macaristan
|31.990 Macar Forinti
|101.85 dolar
|4 bin 751 TL
|3
|İsviçre
|7.990 İsviçre Frangı
|98.31 dolar
|4 bin 586 TL
|4
|Çekya
|2.009 Çek Korunası
|93.98 dolar
|4 bin 383 TL
|5
|Polonya
|349 Polonya Zlotisi
|92.30 dolar
|4 bin 305 TL
|6
|Birleşik Krallık
|69,99 İngiliz Sterlini
|92.11 dolar
|4 bin 296 TL
|7
|İsveç
|899 İsveç Kronu
|91.97 dolar
|4 bin 290 TL
|8
|Danimarka
|599 Danimarka Kronu
|90.87 dolar
|4 bin 239 TL
|9
|Euro Bölgesi
|79.99 euro
|90.71 dolar
|4 bin 231 TL
|10
|Güney Afrika
|1.499 Güney Afrika Randı
|90.23 dolar
|4 bin 209 TL
|11
|Avustralya
|129.95 Avustralya Doları
|90.23 dolar
|4 bin 209 TL
|12
|Romanya
|399.90 Rumen Leyi
|86.58 dolar
|4 bin 38 TL
|13
|Brezilya
|449.90 Brezilya Reali
|86.53 dolar
|4 bin 36 TL
|14
|Türkiye
|3.999 TL
|86.02 dolar
|4 bin 12 TL
|15
|Meksika
|1.499 Meksika Pesosu
|85.08 dolar
|3 bin 967 TL
|16
|Singapur
|109 Singapur Doları
|83.96 dolar
|3 bin 916 TL
|17
|Malezya
|339 Malezya Ringgiti
|81.92 dolar
|3 bin 821 TL
|18
|Tayland
|2.690 Tayland Bahtı
|80.47 dolar
|3 bin 753 TL
|19
|Amerika Birleşik Devletleri
|79.99 dolar
|79.99 dolar
|3 bin 731 TL
|20
|Suudi Arabistan
|79.99 dolar
|79.99 dolar
|3 bin 731 TL
|21
|Birleşik Arap Emirlikleri
|79.99 dolar
|79.99 dolar
|3 bin 731 TL
|22
|Yeni Zelanda
|139.95 Yeni Zelanda Doları
|78,97 dolar
|3 bin 684 TL
|23
|Ukrayna
|3.499 Ukrayna Grivnası
|77.98 dolar
|3 bin 637 TL
|24
|Kanada
|109.99 Kanada Doları
|77.28 dolar
|3 bin 605 TL
|25
|Hong Kong
|568 Hong Kong Doları
|72.45 dolar
|3 bin 379 TL
|26
|Endonezya
|1.190.000 Endonezya Rupisi
|66.20 dolar
|3 bin 88 TL
|27
|Hindistan
|5.999 Hindistan Rupisi
|63.36 dolar
|2 bin 955 TL
|28
|Japonya
|9.800 Japon Yeni
|60.61 dolar
|2 bin 827 TL
|29
|Güney Kore
|89.800 Güney Kore Wonu
|58.07 dolar
|2 bin 708 TL
Ülkelere Göre GTA 6'nın Ultimate Sürümünün Fiyatı Ne Kadar?
|Sıra
|Ülke
|Yerel Fiyat
|Dolar Karşılığı
|Dolara Göre TL Karşılığı
|1
|İsrail
|399 İsrail Şekeli
|133.68 dolar
|6 bin 236 TL
|2
|Macaristan
|39,990 Macar Forinti
|127.32 dolar
|5 bin 939 TL
|3
|İsviçre
|99.90 İsviçre Frangı
|122.92 dolar
|5 bin 734 TL
|4
|Birleşik Krallık
|89.99 İngiliz Sterlini
|118.43 dolar
|5 bin 524 TL
|5
|İsveç
|1,149 İsveç Kronu
|117.54 dolar
|5 bin 483 TL
|6
|Çekya
|2,499 Çek Korunası
|116.88 dolar
|5 bin 452 TL
|7
|Güney Afrika
|1,899 Güney Afrika Randı
|114.31 dolar
|5 bin 332 TL
|8
|Danimarka
|749 Danimarka Kronu
|113.61 dolar
|5 bin 299 TL
|9
|Polonya
|42 Polonya Zlotisi
|113.45 dolar
|5 bin 292 TL
|10
|Euro Fiyatlı Pazarlar
|99.99 Euro
|113.39 dolar
|5 bin 289 TL
|11
|Avustralya
|159.95 Avustralya Doları
|110.35 dolar
|5 bin 147 TL
|12
|Romanya
|499.90 Rumen Leyi
|108.23 dolar
|5 bin 48 TL
|13
|Türkiye
|4,999 Türk Lirası
|107.53 dolar
|5 bin 16 TL
|14
|Meksika
|1,879 Meksika Pesosu
|106.63 dolar
|4 bin 974 TL
|15
|Brezilya
|549.90 Brezilya Reali
|105.76 dolar
|4 bin 933 TL
|16
|Singapur
|136 Singapur Doları
|104.75 dolar
|4 bin 886 TL
|17
|Tayland
|3,390 Tayland Bahtı
|101.43 dolar
|4 bin 731 TL
|18
|Malezya
|419 Malezya Ringgiti
|101.25 dolar
|4 bin 723 TL
|19
|Amerika Birleşik Devletleri
|99.99 Amerikan Doları
|99.99 dolar
|4 bin 664 TL
|19
|Suudi Arabistan
|99.99 Amerikan Doları
|99.99 dolar
|4 bin 664 TL
|19
|Birleşik Arap Emirlikleri
|99.99 Amerikan Doları
|99.99 dolar
|4 bin 664 TL
|22
|Yeni Zelanda
|174.95 Yeni Zelanda Doları
|98.72 dolar
|4 bin 605 TL
|23
|Kanada
|139.99 Kanada Doları
|98.35 dolar
|4 bin 588 TL
|24
|Ukrayna
|4,2990 Ukrayna Grivnası
|95.82 dolar
|4 bin 470 TL
|25
|Hong Kong
|708 Hong Kong Doları
|90.30 dolar
|4 bin 212 TL
|26
|Endonezya
|1,490,000 Endonezya Rupisi
|82.88 dolar
|3 bin 866 TL
|27
|Hindistan
|7,499 Hindistan Rupisi
|79.20 dolar
|3 bin 694 TL
|28
|Japonya
|12,280 Japon Yeni
|75.95 dolar
|3 bin 543 TL
|29
|Güney Kore
|112,800 Güney Kore Wonu
|72.95 dolar
|3 bin 403 TL
GTA 6 En Ucuz Hangi Ülkede Satılıyor?
Yakın zamanda Grand Theft Auto VI'nın en düşük fiyata sahip olduğu ülkeye yerleşmek gibi bir planınız varsa rotanızı Uzak Doğu'ya ayarlamanızda fayda var. Çünkü oyunun en ucuz olduğu ülke Güney Kore ve bu ülke ile Türkiye arasında bir hayli mesafe var.
Güney Kore'de yaşayan oyuncuların eğer GTA 6 oynamak istiyorlarsa kendi para birimleri ile 89 bin 800 Güney Kore Wonu harcaması gerekiyor. Dolar cinsinden 58 dolara denk geliyor. Tabii, bu GTA 6'nın standart sürümü için geçerli. Bildiğiniz üzere Ultimate ile standart versiyon arasında biraz fark var. Güney Koreli oyuncu eğer Ultimate sürümünü alacaksa 112 bin 800 Güney Kore Wonu ödeyecek. Bunun da dolar karşılığı yaklaşık 73 dolar.
GTA 6 En Pahalı Hangi Ülkede Satılıyor?
GTA 6'nın en pahalı olduğu ülke, İsrail. Bugün İsrail'de yaşayan bir oyuncunun standart sürümü alması için kendi para birimiyle 319 Yeni İsrail Şekeli ödemesi gerekiyor. Bu da dolar cinsinden 106.88 dolara denk geliyor. Ultimate versiyonu almak isteniyorsa fiyat daha da yükseliyor. Öyle ki Ultimate sürümü, İsrail'de 399 Yeni İsrail Şekeli fiyat etiketiyle satılıyor. Dolar olarak ele almak gerekirse 113.68 dolarlık bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz.
GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
Grand Theft Auto VI, Türkiye'de ne İsrail'deki kadar yüksek ne de Güney Kore'deki gibi çok ucuza satılıyor. Standart versiyon için 3 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Dolar cinsinden ele alındığında 86 dolara denk geliyor. Ultimate sürümü de 4 bin 999 TL. O da 107 dolar yapıyor.
GTA 6 İlk Hangi Platformlarda Oynanacak?
GTA 6 piyasaya sürüldükten sonra sadece Xbox Series S / X ve PlayStation 5 üzerinden oynanabilecek. Ama bu sadece başlangıç için geçerli. Rockstar Games, oyunlarını ilk önce konsollar için piyasaya sürer. Daha sonra da PC'ye getirir. Grand Theft Auto VI'nın ne zaman PC'ye geleceğini henüz açıklamadı fakat sızıntılar bunun Şubat 2077'de gerçekleşeceği yönünde.
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Editörün Yorumu
Açık konuşmak gerekirse ben GTA 6'nn Türkiye fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten sizinle paylaştığımız iki tablo da bunu gösteriyor. Pek çok ülkeye göre epey uygun bir fiyata sahip. Oyunun fiyatını hak edeceğini de düşünüyorum. Oyunu en başından beri yakından takip ediyorum.
Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, benim gibi GTA oyunlarını çok severek oynayanları oldukça heyecanlandırmış durumda. Son derece kapsamlı bir oyun bizi bekliyor. Her yönüyle oyuncuları etkisi altına alacağını düşünüyorum. Rockstar Games, beni şimdiye kadar hiç yanıltmadı. Muhtemelen bu yapımı da uzun yıllarca konuşulacak.