GTA 6'da Efsane Oyun GTA Vice City'ye Yapılan 6 Gönderme

Grand Theft Auto serisi uzun bir zaman sonra yeniden Vice City'ye dönüyor. Her ne kadar GTA Vice City ve Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) evrenleri farklı olsa da Rockstar Games, gönderme yapmayı sever. Bunu şimdiye kadar piyasaya sürdüğü her oyunda gördük. GTA 6 henüz çıkmadı ama paylaşılan görüntüler, bu oyunun da göndermelerle dolu olacağını gösteriyor.

Bunların çoğu GTA serisine hâkim olmayanların gözünden kolaylıkla kaçırabileceği kadar ince detaylarda saklı. Ama bu yapımı yıllarca beklediğimiz için bizim gibi GTA hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Henüz keşfetmediyseniz şimdiye kadar yapılan o tüm göndermeleri birazdan göreceksiniz.

GTA 6'da Hangi GTA Vice City Göndermeleri Yapıldı?

GTA 6 ile ilgili şimdiye kadar pek çok görüntü yayınlandı. Bunların arasında tahmin edemeyeceğiniz kadar çok gönderme var. Kimi gönderme karakterin giydiği bir tişörtte kimi gönderme de oyuna özel olarak hazırlanan sayfada yer alan bir sözde gizlenmiş durumda. Gelin, bunların her birini hızlıca keşfedelim.

1. Cheetah Yollarda

Cheetah, Grand Theft Auto: Vice City'nin en çok sevilen araçlarından biriydi. Oyunda pek çok spor araba olsa da Cheetah, pek çok oyuncunun gönlünde taht kurmuş araçlar arasında yer alıyordu. Rockstar Games tarafından paylaşılan görüntüde söz konusu araba yollarda görüldü. Bu aracı sürmenin keyfini serinin en yeni oyununda çıkarabileceğiz.

2. Jason'ın Giydiği V-Rock Tişörtü

Jason, oyunun oynanabilir karakterlerinden biri ve ilk fragmanda. GTA Vice City'yi yeterince çok oynayanlar bilir ki Tommy Vercetti efsanesinin yer aldığı yapımda V-Rock adında bir radyo istasyonu vardı. Kim bilir, belki GTA 6'da da aynı radyo istasyonu yer alır.

3. Tommy Vercetti Gömleği Giyen Kertenkele

Bu, keşfedilmesi en zor detaylardan biriydi. Sadece dikkatli kişiler fark edebildi. Rockstar Games, bir karede GTA Vice City'nin ana karakteri Tommy Vercetti'nin meşhur gömleğini giyen bir kertenkeleye yer veriyor.

4. Lance Vance Tarzına Sahip Karakter

İlk fragmanda yürüyen karakterlere dikkatli şekilde baktığımızda farklı birisini görüyoruz. GTA Vice City'den Lance Vance'i hatırlarsınız. Oyunun kilit karakterlerindendi. Tarzıyla dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyordu. İşte ilk fragmanda yürüyen bir karakter tam da buna benzeyen birisini görüyoruz.

5. Tommy Vercetti Gömleğine Daha Açık Bir Gönderme

Rockstar Games, Tommy Vercetti'nin gömleğine bir göndermede daha bulundu. Hatta bunu kertenkeleye göre çok daha açık bir şekilde yaptı. Paylaşılan görüntülere dikkatlice baktığınızda Vercetti'nin o palmiye ağaçlı gömleğinin bir benzerinin Jason'ın üzerinde görebilirsiniz.

6. Rockstar Games'in Sitesindeki "80'lerden Çok Uzaktayız" Sözü

GTA 6'ya özel hazırlanan web sayfasının "Only in Leonida" bölümünde "Explore Vice City" seçeneğine bastığınızda sizi bir şehir tanıtımı yazısı karşılıyor. Burada "80'lerden çok uzaktayız" yazıyor. GTA Vice City ise 1986 yılında geçiyordu.

GTA 6'da Tommy Vercetti Olacak mı?

GTA 6 ile Vice City'ye geri döneceğiz ama oyuna adını veren bu şehir, Tommy Vercetti'yi beraberinde getirmeyecek. Elbette ki oyunda Jason ve Lucia'ya görev veren bir karakter olarak yer alması, bizim için epey duygulandırıcı olabilirdi. Ama bu teknik olarak imkânsız.

Bunun olanaksız olmasının arkasında iki temel sebep var:

Tommy Vercetti'yi seslendiren Ray Liotta hayatını kaybetti.

GTA Vice City ile GTA 6 farklı evrene sahip iki oyun.

Tommy Vercetti'yi oyunda bir karakter olarak göremeyecek olsak da Rockstar Games'in sadece bu göndermelerle sınırlı kalmaması, oyuna birçok easter egg (sürpriz yumurta) ekleyeceğini düşünüyoruz. Hatırlarsanız GTA 5'te de Carl Johnson ile ilgili birkaç easter egg kullanılmıştı. Bu oyunda da benzerlerini göreceğiz.

GTA 6 ve GTA Vice City'nin Evrenleri Neden Farklı?

Grand Theft Auto serisinin farklı evrenlere ayrılmasının arkasındaki temel sebep, 2006 ve öncesi yıllarda çıkan GTA oyunların hem oynanış mekanikleri hem grafik açısından çok eski olması. Şirket, tüm oyunları tek evrende birleştirmek yerine bunları ikiye ayırdı. GTA 4 öncesi 3D evren, GTA 4'ten itibaren çıkan oyunlar ise HD evrende yer alıyor.

Bu oyunların farklı evrenlere ayrılması aslında bizim açımızdan bir avantaj. Bilindiği üzere GTA San Andreas'ta Carl Johnson ya da diğer bir deyişle CJ ile GTA Vice City'de Tommy Vercetti, şehrin efsanesi hâline gelmişti. Eğer evrenler ayrılmasaydı bu kadar güçlü karakterlerin olduğu bir dünyada yeni karakterlerin hikâyesini yazmak epey zorlaşacaktı. Biz de yeni bir şeyler keşfedemeyecektik.

Editörün Yorumu

GTA 6 hemen hemen her oyuncu gibi benim de şimdiye kadar en çok beklediğim oyunlar arasında yer alıyor. Oyun sektöründe çok ciddi bir etkisi olacağını düşündüğüm bu yapımda GTA Vice City'ye yapılan göndermelerin beni oldukça mutlu ettiğini söyleyebilirim. Ama bunlarla sınırlı kalacağını sanmıyorum. Oyun piyasaya sürüldükten sonra birçok easter egg keşfedeceğimizden eminim. O zamana kadar da bu tür göndermeler, benim gibi nostalji sevenlere birebir gelecektir.