Hackerların Kurbanlarını Hacklemek için Kullandıkları En Bilindik Yöntemlerden Biri Olan Keylogger Nedir?

Hackerlar insanları hacklerken birçok yönteme başvurmaktadır. Fakat, aralarından bazı yöntemler vardır ki o yöntemler neredeyse herkes tarafından bilinir. Biz de sizler için hacklardan nasıl korunmanız gerektiği konusunda en çok bilinen hackleme yöntemlerinden olan keylogger nedir, ne işe yarar? Anlatıyoruz.

Keylogger Nedir?

Keylogger, kısaca karşı tarafın klavyede girdiği tüm tuşları kaydeden bir siber saldırı yöntemidir. Uzun yıllardır kullanılmakta ve birçok kişi bu virüse maruz kalmaktadır. İnsanlar ne kadar internet ve teknoloji konusunda bilinçli olsa da yine de keylogger'a yakalanmaktadır.

Bu durum virüslerin cihazlara bulaşırken sinsi bir şekilde hareket etmesinden kaynaklanır. Peki, keylogger nedir sorusuna cevap verdiğimize göre hackların birçok defa kullandığını bu keylogger, tam olaran ne işe yarar? Gelin, birlikte bakalım.

Keylogger Ne İşe Yarar?

Keylogger birinci şahsın cihazına sızarak tüm verileri kopyalamaya ve ikinci veya üçüncü şahsa aktarmaya yaramaktadır. En iyi antivirüs programları bu konuyu detaylı bir şekilde incelemiş ve büyük oranda keylogger virüslerinin kullanıcılara bulaşmasını önlemiştir.

Keylogger Nerelerden Bulaşır?

Keylogger casus yazılımına birçok kişinin maruz kaldığından bahsetmiştik. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise çok basit yollarla bulaşmasıdır. Mesela, spam e-postalar, Crackli ve APK’lı uygulamalar. Kimliği belirsiz veya SSL sertifikası olmayan web sitelerinden keyloger virüsü çok kolay bir şekilde kullanıcının bilgisayarına, telefonuna ve tabletine bulaşabilmektedir. Keylogger bir nevi klavye dinleme sistemidir. Öyle ki klavyede yazılan her şeyi kötü niyetli kişilere aktarmaktadır.

Keylogger virüsünün ekran kaydı alabilen bir modelide son zamanlarda oluşmaya başladı. Bu nedenle internet dünyasında dolaşırken tedbirli olmakta yarar var. Ancak, antivirüs programınız varsa ve gerçekten güvenilir bir antivirüs ise keylogger casus yazılımından o kadar da korkmanıza gerek yok.

Keylogger Virüsü Nasıl Temizlenir?

Bilgisayarınıza en iyi antivirüs programlarından birini indirin.

birini indirin. Antivirüs programını kurun ve programı açın.

Tam tarama seçeneğine gelin.

Uzun süren işlem sonrası eğer keylogger virüsü bulunuyorsa cihazınızdan kaldırılmış olacaktır.

Her ihtimale karşı cihazınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Keylogger casus yazılımının bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaştığını anlamak oldukça zordur. Çünkü bu virüs oldukça sessiz ve sinsi davranmaktadır ama cihazınızda olağan dışı bir yavaşlama ve ısınma yaşıyorsanız tedbirli olmanızda fayda var. Keylogger daha çok banka, sosyal medya hesapları ve tehditler için kullanılmaktadır. Ancak, arkadaş ortamında şaka yapmak için kullanıldığıda görülmekte.

Bu içeriğimizde hackerların kurbanlarını hacklemek için en çok kullandıkları yöntemlerden biri olan keylogger nedir, ne işe yarar? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.