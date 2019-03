Güvenli Sosyal Medya Kullanımının Püf Noktaları

Bundan uzun zaman önce ne bilgisayarlar ne tabletler ne telefonlar ne de tüm dünyayı birbirine bağlayan internet vardı. O zamanlar, dünyanın bir ucundan diğer ucuna sinyal göndermek şu zamanki kadar basit değildi. İnternetin doğmasının ardından internet kullanıcılarına zamanla yeni meslekler doğdu ve tahmin edebileceğiniz gibi, bu mesleklerden daha fazla para kazanabilmek için internet kullanıcılarının başvurmadığı yöntem kalmadı.

İlk sosyal medya platformu, doksanların sonlarına doğru ileri sürüldü. Kısa sürede bütün internet kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmeyi de başardı. Dahasında Facebook gibi günümüz cevherleri ortaya çıktı. Eskiler unutuldu, yola yenilerle devam edildi.

Sosyal medya kullanımı iyiden iyiye popülerleşmeye başladı. Sosyal medyanın bu kadar fazla kullanılmasından istifade eden dev markalar, kendileri için yeni bir reklam adresi buldu. Markalardan gelen tekliflerin bolluğunun farkına varan sosyal medya platformları, markalara en iyi deneyimi sunmak için kullanıcıların kişisel verilerinden faydalanmaya başladı.

Bu yazıda, sosyal medyanın gücünün etkisinden biraz da olsa sıyrılmanız için sizlere bazı önerilerde bulunacağız. Daha güvenli bir sosyal medya kullanımı istiyorsanız önerilerimize kulak vermeli, bu önerilerimizi sadece okumakla kalmamalı, uygulamaya da geçirmelisiniz.

1. Mümkünse Sosyal Medya Kullanmayın

Sosyal mecraları tarayıcılarda kullandığınızda da uygulamalarda kullandığınızda da taşınılan risk değişmez, her iki türlü de bilgileriniz kayıt altına alınmaya devam eder. Fakat uygulamalara verilen izinler incelendiğinde, özel hayatınıza birilerinin kafasını daldırması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Sosyal mecrada illa bulunmak istiyorsanız en azından uygulamaları indirmeyin, özel hayatınızı suistimal edecek izinleri onlara kendi ellerinizle sağlamayın.

2. Güçlü Şifreler Kullanın

Güçlü şifreler, hesabınıza kötü niyetli insanların sızmasını bir nebze engeller; fakat unutmamalısınız, sadece güçlü şifrelerle hesabınızı koruyamazsınız. Hesabınızın güvenliğini artırmak için varsa iki adımlı doğrulama seçeneğini aktifleştirmeli ve bunun yanında sık sık şifrenizi değiştirmelisiniz. Hesabınızın güvenliğini artırmak için aşağıdaki yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.

Güçlü bir şifre oluşturmanın altın kriterleri şunlardır:

Büyük ve küçük harfler kullanmak.

Harflerin arasına, başına ve sonuna sayılar ve özel karakterler girmek.

girmek. Basit, tahmin edilebilir şifreler olmadığından emin olmak.

Doğum tarihi, çocuğunuzun, eşinizin, annenizin ya da babanızın, sizin için özel olan birinin adını ve benzeri bilgileri şifrenizde geçirmemek.

Sizi tanıyan insanlardan korunmak için sizden bağımsız şifreler üretmek.

Birçok sosyal medya platformu, her ne kadar kullanıcılarının güvenliği için basit şifre seçimlerinde uyarılarda bulunsa da, bazı kullanıcılar, tüm bu uyarılara rağmen hala “123456” türevi basit şifrelere kaçıyor. Fakat iyi bir sosyal medya deneyimi için önce hesabınızın güvenliğini düşünmelisiniz.

3. Kişisel Bilgilerinizi Paylaşma Alanında Çok Detaya Girmeyin

Her sosyal medya platformunun kullanıcılara ayırdığı bölüm olan hakkında kısmını doldurmak mecburi değildir; ister doldurur ister doldurmazsınız, tamamen size bağlıdır. Bu kısımda fazla detaya girmemelisiniz, ikinci şahısların hakkınızda asgari bilgi bilmesi yeterlidir. Adresinizi tamamen yazmak yerine sadece bulunduğunuz şehri yazarak ikinci şahısların (art niyetli şahısların) hedefi haline gelmekten kurtulabilirsiniz.

4. Hesabınızın Açık Kalmadığından Emin Olun

Bir başkasının cihazında herhangi bir sosyal medya platformunda hesabınıza giriş yaptıysanız, cihazdan ayrılırken hesabınızı kapattığınızdan emin olun. Kişinin kötü niyetli olmadığını bilseniz bile cihaza herhangi ikinci kişinin sızması ile bilgileriniz ele geçirilebilir. Bundan dolayı kendi cihazınızda dahi hemen her tarayıcıda bulunan gizli sekme özelliğini kullanmaya gayret gösterin.

5. Konum Paylaşımlarında Dikkatli Olun

Her an ne olacağını bilemezsiniz. İnternet kullanan her insan, çok az düzeyde de olsa paranoyak olmalıdır. Sosyal medya kullanıcılarının şunu çok iyi bilmesi gerekiyor: İnternette “güven” adına bir şey yoktur.

Tanıdığınız kişileri eklemenin çok ötesine geçen sosyal medya platformları, insanların artık popülerleşmesi için bir araç haline geldi. Eğer Facebook kullanıyorsanız siz bile Facebook’ta onlarca tanımadığınız insan ile arkadaşsınızdır. Bu insanların ne kadar ileriye gidebileceğini düşünemezsiniz. Konum paylaşımı yapmaktan kaçınmalısınız. Her sosyal medya kullanıcısının, her insanın saf, temiz, iyi niyetli olmadığını bilmesi gerekiyor. Paylaştığınız fotoğraflardan bile nerede olduğunuzu öğrenebileceklerini unutmamalısınız.