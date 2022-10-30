Kişisel Güvenlik İçin Herkesin Uygulaması Gereken 10 İpucu

İnternet hayatımıza girdikten sonra birçok tehdit de beraberinde geldi. Bu nedenle kişisel güvenlik önlemleri gitgide artmak zorunda kaldı. Ne kadar kurumlar güvenlik önlemi almış olsun, kişisel güvenlik önlemi almadıktan sonra neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Biz de sizler için kişisel güvenlik için herkesin uygulaması gereken 10 ipucunu derledik.

Kişisel Güvenliğinizi Artırmak İçin Yapmanız Gerekenler

Güçlü bir şifre kullanmak

Antivirüs programı kullanmak

Uygulama izinlerini dikkat etmek

Sosyal medya hesaplarını gizli yapmak

İki adımlı doğrulamayı açmak

VPN kullanmak

Şifre yönetim programları kullanmak

Spam e-postalar dikkat etmek

Kişisel verileri cide almak diy

Yedekleme yapmak

Güçlü Bir Şifre Kullanmak

Güçlü şifre kullanmak internette güvenliğinizi üst safalara çıkarmak için en önemli noktalardan biridir. Bu nedenle hemen hemen her hesabınıza güçlü bir şifre koymanızı önermekteyiz. Eğer güçlü şifre nasıl konulur? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Antivirüs Programı Kullanmak

İnternetin baş belası olan ve hemen hemen her saniye binlerce siber saldırı olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle en iyi antivirüs programlarından birini seçip kullanmanız sizin en çok güvenliğinizi arttıracak yöntemlerden biridir.

Uygulama İzinlerini Dikkat Etmek

İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri de birçok uygulamayı cihazına yükledikten sonra uygulama izinlerine direkt olarak izin vermesidir. Aslında bu yapılan en büyük hatalardan biridir. Çünkü direkt olarak izin verdikten sonra antivirüs programları bunu bir tehdit olarak algılamayabilir.

Bu sebeple her uygulamanın kameranıza mikrofonunuza erişmesine İzin vermeyin. Örneğin: Bir oyun oynuyorsunuz ve uygulamanın telefon rehberinizi erişmesini istediğini görüyorsunuz. Oyunla tamamen alakasız bir şekilde böyle bir izne asla izin vermeyin ve uygulama izinlerini dikkat edin.

Sosyal Medya Hesaplarını Gizli Yapmak

Hiç şüphesiz insanların size ulaşabilecekleri ilk noktalardan biri de sosyal medyadır. Bu nedenle sosyal medya hesaplarını gizli bir şekilde tutmak sizin için en faydalısı olabilir. Bu şekilde kişisel güvenliğinizi daha yukarılara çıkarabilirsiniz. Ancak, tabi bu durum bir paranoyaklık olmamalıdır.

İki Adımlı Doğrulamayı Açmak

Şu an hemen hemen birçok sosyal medya veya diğer platformlar iki adımlı doğrulamayı zorunlu tutmaktadır. Çünkü eğer şifreniz ele geçerse başkaları tarafından hesabınıza erişebilir ama iki adımlı doğrulama bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

VPN Kullanmak

VPN kullanmak ortak bir alanda internette gezinirken sizi dış tehditlere karşı koruyacak en önemli etkenlerden ve yöntemlerden biridir. Çünkü sizin IP adresinize bu şekilde ulaşılamayacak ve internette gezindiğiniz sırada size erişilemeyecekler.

Şifre Yönetim Programları Kullanmak

Şifre yönetim programlarını kullanmanızı en büyük nedeni birçok hesapta birbirinden farklı birçok şifrenizin olmasından kaynaklanmaktadır. Bu şifreleri hatırlamayabilir veya hatırlamakta oldukça güçlük çekebilirsiniz. Bu nedenle iyi bir şifre yönetim programı kullanarak şifrelerinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız ve tüm şifreleriniz şifrelenmiş bir şekilde saklanabilir.

Spam e-postalar Dikkat Etmek

Eğer herkese açık bir e-posta kullanıyorsanız birçok spam e-postası alan bu mailler oldukça tehdit içermektedir. Antivirüs programları her ne kadar bu spam e-postaları engellemiş olsa da yine de dikkat etmekte fayda var.

Ayrıca, sadece bir e-posta kullanmayın. Birden çok e-posta kullanın, bu şekilde resmi makamlardaki e-postanız alışveriş sitelerindeki e-postanız farklı olacaktır. Bu sayede alışveriş siteleri herhangi bir siber saldırıya uğradığı zaman, verilerinize resmi makamlar üzerinden erişilmeyecektir.

Kişisel Verileri Ciddiye Almak

İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri de internette gezinirken kişisel verileri direkt olarak dağıtmaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle diğer insanların kişisel verilerini anlaşılmayacak bir şekilde ortadan kaldırarak paylaşımlar yapmanız oldukça yarar sağlayacaktır.

Yedekleme Yapmak

Kişisel güvenliğinizi arttırmaktan sonra her zaman başınıza kötü bir olay gelebilir. Bu nedenle verilerinizi veya önemli kişisel verilerinizi bir de yedeklemek fayda olacaktır.

Bu içeriğimizde kişisel güvenliği arttırmak için 10 ipucunu sizlerle paylaştık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.