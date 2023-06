Hearts of Iron 4 Hileleri - Hoi4 Hileleri

Hearts of Iron 4 ülkemizde en çok oynanan ve bilinen strateji oyunlarından biridir desek yanılmayız herhalde. Her geçen gün daha çok bilinirlik ve popülarite kazanan bu oyunun kendine has çok sıkı bir oyuncu tabanı olsa da pek çok yeni oyuncu da bu oyunu keşfediyor. İster eski Hoi4 oyuncusu oyun ister yeni, zaman zaman Hearts of Iron 4 hileleri kullanmak isteyebilirsiniz.

Oyununuzu biraz olsun kolaylaştırmak için ya da güç fantazilerinizi gerçekleştirmek için Hoi4 hilelerine başvurabilirsiniz. Hearts of Iron 4’te pek çok hile bulunuyor. İşinize yarayanları bir kenara not edin ve Hoi4 hilelerinin keyfini çıkarın.

Hearts of Iron 4 Hileleri Nasıl yapılır?

Öncelikle oyunu açın.

Arından “ é ” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak konsolu açın.

” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak konsolu açın. Aşağıda bulunan hile kodlarını girin.

Hoi4 Hileleri

gain_xp [miktar]: Seçilen lider veya general belirtilen miktarda DP alır.

cp [miktar]: Komut gücünüzü artırmak için bu komutu kullanın. Maksimum %100’e kadar kullanabilirsiniz.

st [miktar]: Kararlılık ekler. Maksimum %100’e kadar kullanmak mümkündür. Negatif bir sayı yazarak kararlılığı kaldırabilirsiniz.

ws [miktar]: Savaş desteği ekler. En fazla %100’e kadar kullanmak mümkündür. Negatif bir sayı yazarak desteği kaldırabilirsiniz.

allowtraits: Bu komut genel özellik atamasındaki kısıtlamaları kaldırır.

add_equipment [miktar] [ekipman adı]: Belirli bir ekipmanı stoklarınıza eklemek için kullanılır. Deniz kuvvetleri dahil değildir.

add_latest_equipment [miktar]: Yukarıdakine benzer, ancak lojistik ekranında listelenen ekipmana yalnızca belirtilen sayıyı ekler.

whitepeace [ülke etiketi] [ülke etiketi]: Belirtilen iki ülke etiketi arasında beyaz bayrak ilan ederek barışı zorunlu kılar.

teleport [şehir kimliği]: Seçilen gemileri veya orduları belirtilen şehir kimliğine ışınlar.

allowdiplo: Herhangi bir diplomatik eylemini, örneğin savaş ilan etmek, gerekçe göstermeden uygulamanıza izin verir.

instantconstruction: Tüm inşaatların anında gerçekleşmesine neden olan inşaat hilesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

research [slot kimliği / ‘tümü’]: Tüm ekipmanı veya yalnızca belirli bir slottaki şeyleri araştırmak için kullanılabilir.

Research_on_icon_click: Tıkladığınız herhangi bir teknolojiyi anında araştırmak için kullanmak mümkündür.

annex [ülke etiketi]: Ülkenize dahil etmek istediğiniz bölgeleri ülke etiketini belirterek yazarsanız o bölge sizin olur.

winwars – Şu anda dahil olduğunuz her çatışma için maksimum savaş puanı kazandırır.

manpower [miktar]: Rezervlerinizde belirtilen miktarda insan gücü kazandırır.

tag [country tag]: Oynadığınız ülkeyi değiştirmek için bunu kullanabilirsiniz.

observe – Sizi izleyici moduna sokar ve ülkesiz olarak oynamanızı sağlar. Tüm ülkeleri, yapay zeka kontrol eder. Mesajlar gösterilmez ve oyun otomatik olarak duraklatılmaz.

setowner [ülke etiketi] [eyalet kimliği]: Bir eyaletin sahipliğini belirli bir ülke için ayarlayıp değiştirmeye yarar.

setcontroller [ülke etiketi] [şehir kimliği]: Bir eyaletin denetleyicisini belirli bir ülkeye ayarlar ve değiştirir.

xp [miktar]: Tüm ordu birimlerinde belirtilen miktarda deneyim verir.

pp [miktar]: Belirtilen miktarda siyasi güç kazandırır.

civilwar [ideoloji] [ülke etiketi]: Belirtilen ideolojiyle bir ülke içinde bir iç savaşı tetikler. Bunlar faşizm, demokratik, tarafsızlık ve komünizm olmak üzere 4 sınıftır.

add_party_popularity [ideoloji grubu] [tutar]: Belirtilen bir partiye belirtilen miktarda popülerlik ekler.

set_ruling_party [ideoloji grubu]: Belirtilen ideoloji grubunu iktidar partisi olarak ayarlar. “f” faşizm, “d” demokratik, “n” tarafsızlık ve “c” komünizm.

nochecks: Odak gereksinimlerini göz ardı etmenizi sağlar.

ignorepreconditions: Odak önkoşullarını yok saymanızı sağlar.

decision.nochecks: Karar gereksinimlerini görmezden gelmenizi sağlar.

nuke [miktar]: Ülkenizin cephaneliğine belirtilen miktarda nükleer bomba ekler.

yesman: Ülke yapay zekasının herhangi bir diplomatik teklifi otomatik olarak kabul etmesine neden olur.

deleteallunits [ülke etiketi]: Belirtilen ülke etiketinin tüm ordularını ve filolarını siler.

fronts: Yabancı cephelerin görünürlüğünü değiştirir.

traderoutes: Ticaret yollarının görünürlüğünü değiştirir.

debug_tactics: Taktik hata ayıklama ipucunun görünürlüğünü değiştirir.

Nomapicons: Haritadaki simgelerin görünürlüğünü değiştirir.

Nopausetext: Duraklatma menüsünün görünürlüğünü değiştirir.

morehumans [miktar]: Daha fazla insan ekler. Çıkarmak için negatif bir sayı kullanabilirsiniz.

add_autonomy [ülke etiketi] [miktar]: Belirtilen ülkenin özerklik düzeyini ekler veya çıkarır.

add_interest [ülke etiketi]: Belirtilen ülke etiketini ilgilendiklerinize ekler.

remove_interest [ülke etiketi]: Belirtilen ülke etiketini ilgilendiklerinizden kaldırır.

fow: Savaş sisini açar veya kapatır. Tek bir yerde etkinleştirmek için bir şehir kimliği belirtebilirsiniz.

savegame: Oyunu kaydeder.

add_core [durum kimliği] [ülke etiketi]: Belirtilen durumu, belirtilen ülkenin çekirdeği olarak ekler.

error: Günlük dosyasındaki hataları yazdırır.

moveunit [birim kimliği] [şehir kimliği]: Belirtilen birimi belirtilen şehire taşır.

Weather: Hava durumunu açar veya kapatır.

tag_color [rgb]: Bulunduğunuz ülkenin etiket rengini ayarlar.

Instant_wargoal: Herhangi bir savaşı gerekçe göstermeden çıkarmanıza izin verir.

Hoi4 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Hearts of Iron 4 oynarken hile kullanıyor musunuz? En çok işinize yarayan Hoi4 hilesi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.