Honor Play 50 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 50 Plus'ın özellikleri ve fiyatı, bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Yapılan tanıtım sonucunda Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinin donanım bileşenleri ve ücreti belli oldu. Peki, söz konusu telefon neler sunuyor?

10 Ekim 2023 tarihinde tanıtılan telefon yüksek batarya kapasitesi ve uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu rehberde Honor marka yeni akıllı telefon modeli Play 50 Plus ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Honor Play 50 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : TFT LCD

: TFT LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2412 piksel

: 1080 x 2412 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 389 PPI

: Yaklaşık 389 PPI İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 7 nm

: 7 nm RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.1

: 5.1 Yazılım : Android 13 tabanlı MagicOS 7.2

: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 35W

: 35W Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Kalınlık: 8,2 mm

Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Cihazın ön ve arka kameraları 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 199 gram ağırlığındaki telefon 166,7 x 76,5 x 8,2 mm boyutlarında. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, TFT LCD ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 389 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonda MediaTek Dimensity 6020 işlemci, Mali-G57 MC2 GPU ve 256 GB depolama alanı mevcut.

Honor Play 50 Plus Fiyatı

Dört farklı renk seçeneği ile beraber gelen Honor Play 50 Plus modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 195 dolar civarı fiyat belirlendi.

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