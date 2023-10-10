Honor Play 50 Plus Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Honor Play 50 Plus'ın özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Honor marka yeni akıllı telefon modeli!
Honor Play 50 Plus'ın özellikleri ve fiyatı, bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Yapılan tanıtım sonucunda Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinin donanım bileşenleri ve ücreti belli oldu. Peki, söz konusu telefon neler sunuyor?
10 Ekim 2023 tarihinde tanıtılan telefon yüksek batarya kapasitesi ve uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu rehberde Honor marka yeni akıllı telefon modeli Play 50 Plus ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Honor Play 50 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: TFT LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 389 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 7 nm
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Şarj: 35W
- Ağırlık: 199 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
Cihazın ön ve arka kameraları 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 199 gram ağırlığındaki telefon 166,7 x 76,5 x 8,2 mm boyutlarında. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, TFT LCD ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 389 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonda MediaTek Dimensity 6020 işlemci, Mali-G57 MC2 GPU ve 256 GB depolama alanı mevcut.
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