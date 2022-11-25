PlayStation 6'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Sony, 2020 yılında yeni nesil PlayStation 5 konsolunu piyasaya sürdü ve büyük beğeni topladı. Konsol her ne kadar çıktığı dönem yeni nesil oyunlarla beslenemese de Sony son birkaç yıllık süreçte cihazın yeni nesil gücünün hakkını vermeye başladı. Bir yandan PlayStation 6 üzerinde çalışan şirketin yeni konsol ile ilgili planları da ortaya çıktı.

Şimdiden bir sonraki konsolun üzerinde çalışmalara başlayan Sony ile ilgili yeni rapora göre planlar 2027 yılında konsolu oyuncularla buluşturmak yönünde. Bu da mevcut PlayStation 5 sahiplerinin ortalama 5 yıl daha yeni nesil konsollarının güncelliğini yitirmeyeceğini gösteriyor.

PlayStation 6, 2027 Yılında Geliyor

Yeni konsolun çıkış tarihinin ortaya çıkışı Sony ile Microsoft arasındaki Call of Duty çıkmazına dayanıyor. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alımına karşı çıkan Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na yapılan savunmalarda Sony bu anlaşmanın rekabete aykırı olduğunu iddia ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde bu görüşmelerde yapılan savunmaların yazılı metni internet ortamına düştü ve bu raporda Sony, Call of Duty lisansına ve diğer Activision oyunlarına erişimini kaybedeceği ve yeni nesil konsolunun çıkışını 2027 yılı olarak nitelendiriyor.

Şirket, PlayStation 6 planlarının dışında gelecek yıl bir PlayStation 5 Slim modelini piyasaya sürmeyi de düşünüyor. Daha hafif ve daha ince olan yeni modelin kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor.