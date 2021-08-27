PlayStation Türkiye'den Horizon: Forbidden West açıklaması geldi ve Türkçe altyazı desteği ile satışa sunulmayacağı sorusu cevabını buldu.. Biz oyuncuları sevindiren yeni gelişme, yakın bir zaman önce yaşandı. Detaylar haberimizde.

Dünya genelinde büyük bir satış başarısı göstermiş olan Horizon: Zero Dawn için devam niteliğindeki oyun, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilme aşamasında. Geçtiğimiz yıl içerisinde duyurulmuş olan oyunun başta bu yıl içerisinde satışa sunulacağı söylenmiş olsa da, ortaya atılan iddiaların ardından, GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında 18 Şubat 2022 tarihinde satışa sunulacağı resmiyet kazanmıştı.

PlayStation Türkiye, Horizon: Forbidden West'in Türkçe Olacağını Duyurdu!

Erteleme haberi elbette biz oyuncuları üzmüş olsa da, kısa bir süre sonra bizleri yeniden sevindirecek bir haber geldi. PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklama ile devam oyununun ülkemizde Türkçe altyazı desteği ile satışa sunulacağı duyuruldu. İlk oyunun böyle bir destekten yoksun çıkması nedeniyle epey eleştirilmişti, ama Horizon: Forbidden West yüzümüzü bu açıdan da güldürecek.

Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022’de, Türkçe altyazı seçeneğiyle PS5 ve PS4 için çıkıyor. pic.twitter.com/zgAhwASHTx — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) August 27, 2021

Aloy hanım kızımızın macerasını devam ettirecek olan yeni oyun, Horizon: Zero Dawn’ın altı ay sonrasındaki bir zamanda ve uzak gelecekteki Amerika topraklarında geçecek. Pasifik sahillerine geri dönecek olup, gizemli ve ölümcül bir hastalık ile başa çıkmaya çalışacağız.

Senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz yerlerin arasında San Francisco şehrinin de bulunacağının belli olduğu oyunda, Sylens dahil eski dostlarımız yeniden karşımıza çıkacak iken yeni kabileler ile tanışıp, yeni yoldaşlar edineceğiz. Doğal yaşamın yanı sıra kaplumbağa, domuz ve mamut gibi yeni düşman türleri ile mücadele etmek ve harap haldeki dünyayı kurtarmak ve dengeyi sağlamak için aradığımız cevapları bulmaya çalışacağız.

Horizon: Forbidden West’te, halihazırda kullandığımız ekipmanların gelişmiş bir şekilde geri dönecek olmalarının yanı sıra, daha hızlı tırmanma imkanı sunan Pullcaster, hem paraşüt hem de yüksek yerlerden sakatlanmadan inmemizi sağlayacak Shieldwing ve uzun süre suyun altında kalabilmemiz için Diving Mask gibi yenileri de olacak. Ayrıca Focus cihazının da geliştirileceği söyleniyor.