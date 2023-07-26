Huawei Nova 11 Serisi Özellikleri ve Fiyatları

Huawei Nova 11 serisinde farklı model seçenekleri bulunuyor. Kullanışlı özellikleri ve farklı fiyat seçenekleri sunan Huawei'in gelişmiş akıllı telefon modelleri teknoloji severlerin ilgisini çekiyor. Bu seride yer alan telefon modelleri ve özelliklerini bu yazımızda sizin için derledik.

İşte, Huawei Nova 11 serisindeki telefonların özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Huawei Nova 11 Serisi Özellikleri

Huawei Nova 11 serisi üç farklı telefon modelinden oluşuyor. Her modelin kendine has kullanışlı özellikleri bulunuyor. Bu seride yer alan akıllı telefon modellerinin isimleri şu şekilde:

Huawei Nova 11

Huawei Nova 11i

Huawei Nova 11 Pro

Şimdi, Huawei Nova 11 serisini oluşturan bu modellere ait teknik özellikleri birlikte inceleyelim.

1. Huawei Nova 11

Boyut: 161,29 x 74,96 x 6,88 mm

Ağıtlık: 168 gr

Ekran: 6,7 inç 1.07 milyar renk, OLED, 120 Hz, fhd+ 2412 x 1084 px

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G,

Sekiz çekirdekli CPU

Adreno 642L GPU

EMUI İşletim Sistemi

256 GB ROM

50 MP Ultra Vision arka kamera,

8 MP Ultra geniş macro kamera

Otomatik odaklama, görüntü sabitleme, yakınlaştırma, 9192 x 6144 px görüntü, 3840 x 2160 px video çözünürlüğü

60 MP Ön Kamera

4500 mAh Pil

2. Huawei Nova 11i

Boyut: 164,6 x 75,55 x 8,55 mm

Ağırlık: 193 gr

Ekran: 6,8 inç 16,7 milyon renk, LCD 90 Hz yenileme hızı, 1080 x 2399 pc

Qualcomm Aslanağzı 680 işlemci

EMUI 13 işletim sistemi

8 GB RAM + 128 GB ROM

48 MP + 2 MP Arka kamera

8000 x 6000 px görüntü çözünürlüğü

1920 x 1080 px video çözünürlüğü

16 MP Ön Kamera 4608 x 3456 px görüntü çözünürlüğü

1080 p video çözünürlüğü

5000 mAh pil

3. Huawei Nova 11 Pro

Boyut: 164,24 x 74,35 x 7,88 mm

Ağırlık: 188 gr

Ekran: 6, 78 inç 1,07 milyar renk OLED, 120 Hz yenileme, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı

FHD + 2652 x 1200 px

Qualcomm Snapdragon 778G 4G

Sekiz çekirdekli CPU

Adreno 642L GPU

EMUI 13

256 GB ROM

50 MP Ultra vision + 8 MP Ultra geniş makro kamera

8192 x 6144 pc görüntü, 3840 x 2160 px video çözünürlüğü

60 MP + 8 MP Ön Kamera

8960 x 6720 px görüntü, 3840 x 2160 px video çözünürlüğü

4500 mAh pil

Huawei Nova 11 Serisi Fiyatı

Huawei Nova 11 serisinde yer alan modeller farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Nova 11i’de 8 GB RAM ile birlikte 128 GB harici hafıza yer alıyor. Bu model için 11 bin 999 TL fiyat belirtiliyor.

Nova 11 için ise 21 bin 999 TL fiyat veriliyor. Serinin en gelişmiş modeli olan Nova 11 Pro, 24 bin 999 TL’den satışa sunuluyor. Farklı renk seçenekleri bulunan Huawei Nova 11 serisindeki telefonların satışı fiyatının belirlenmesinde söz konusu modelin özellikleri, renk seçenekleri, hafıza kapasitesi gibi etmenler belirleyici rol oynuyor.

2023 yılının Nisan ayından beri dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkça konuşulan Huawei Nova 11 serisi 15 Haziran’dan itibaren Türkiye’de de satışa sunuluyor. Seride bulunan üç farklı modelin tümü ile ilgili bilgiler Huawei’nin Türkiye web sitesinde yer alıyor.

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