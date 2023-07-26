Huawei Nova 11 Serisi Özellikleri ve Fiyatları
Teknoloji sektöründe yenilikçi ürünleri ile dikkat çeken Huawei'in çağdaş akıllı telefon serisi Nova 11'i yakından tanıyın. İşte, Huawei Nova 11 serisi!
Huawei Nova 11 serisinde farklı model seçenekleri bulunuyor. Kullanışlı özellikleri ve farklı fiyat seçenekleri sunan Huawei'in gelişmiş akıllı telefon modelleri teknoloji severlerin ilgisini çekiyor. Bu seride yer alan telefon modelleri ve özelliklerini bu yazımızda sizin için derledik.
İşte, Huawei Nova 11 serisindeki telefonların özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
Huawei Nova 11 Serisi Özellikleri
Huawei Nova 11 serisi üç farklı telefon modelinden oluşuyor. Her modelin kendine has kullanışlı özellikleri bulunuyor. Bu seride yer alan akıllı telefon modellerinin isimleri şu şekilde:
- Huawei Nova 11
- Huawei Nova 11i
- Huawei Nova 11 Pro
Şimdi, Huawei Nova 11 serisini oluşturan bu modellere ait teknik özellikleri birlikte inceleyelim.
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1. Huawei Nova 11
- Boyut: 161,29 x 74,96 x 6,88 mm
- Ağıtlık: 168 gr
- Ekran: 6,7 inç 1.07 milyar renk, OLED, 120 Hz, fhd+ 2412 x 1084 px
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G,
- Sekiz çekirdekli CPU
- Adreno 642L GPU
- EMUI İşletim Sistemi
- 256 GB ROM
- 50 MP Ultra Vision arka kamera,
- 8 MP Ultra geniş macro kamera
- Otomatik odaklama, görüntü sabitleme, yakınlaştırma, 9192 x 6144 px görüntü, 3840 x 2160 px video çözünürlüğü
- 60 MP Ön Kamera
- 4500 mAh Pil
2. Huawei Nova 11i
- Boyut: 164,6 x 75,55 x 8,55 mm
- Ağırlık: 193 gr
- Ekran: 6,8 inç 16,7 milyon renk, LCD 90 Hz yenileme hızı, 1080 x 2399 pc
- Qualcomm Aslanağzı 680 işlemci
- EMUI 13 işletim sistemi
- 8 GB RAM + 128 GB ROM
- 48 MP + 2 MP Arka kamera
- 8000 x 6000 px görüntü çözünürlüğü
- 1920 x 1080 px video çözünürlüğü
- 16 MP Ön Kamera 4608 x 3456 px görüntü çözünürlüğü
- 1080 p video çözünürlüğü
- 5000 mAh pil
3. Huawei Nova 11 Pro
- Boyut: 164,24 x 74,35 x 7,88 mm
- Ağırlık: 188 gr
- Ekran: 6, 78 inç 1,07 milyar renk OLED, 120 Hz yenileme, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı
- FHD + 2652 x 1200 px
- Qualcomm Snapdragon 778G 4G
- Sekiz çekirdekli CPU
- Adreno 642L GPU
- EMUI 13
- 256 GB ROM
- 50 MP Ultra vision + 8 MP Ultra geniş makro kamera
- 8192 x 6144 pc görüntü, 3840 x 2160 px video çözünürlüğü
- 60 MP + 8 MP Ön Kamera
- 8960 x 6720 px görüntü, 3840 x 2160 px video çözünürlüğü
- 4500 mAh pil
Huawei Nova 11 Serisi Fiyatı
Huawei Nova 11 serisinde yer alan modeller farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Nova 11i’de 8 GB RAM ile birlikte 128 GB harici hafıza yer alıyor. Bu model için 11 bin 999 TL fiyat belirtiliyor.
Nova 11 için ise 21 bin 999 TL fiyat veriliyor. Serinin en gelişmiş modeli olan Nova 11 Pro, 24 bin 999 TL’den satışa sunuluyor. Farklı renk seçenekleri bulunan Huawei Nova 11 serisindeki telefonların satışı fiyatının belirlenmesinde söz konusu modelin özellikleri, renk seçenekleri, hafıza kapasitesi gibi etmenler belirleyici rol oynuyor.
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2023 yılının Nisan ayından beri dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkça konuşulan Huawei Nova 11 serisi 15 Haziran’dan itibaren Türkiye’de de satışa sunuluyor. Seride bulunan üç farklı modelin tümü ile ilgili bilgiler Huawei’nin Türkiye web sitesinde yer alıyor.
Bu sitede düzenlenen dönemsel kampanyalar sayesinde Huawei cep telefonlarını indirimli olarak satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Hem fiyat seçeneklerini hem de ürünlere ilişkin teknik özellikleri Huawei’nin kendi web sitesinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
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