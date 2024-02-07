Infinix Smart 8 Plus Özellikleri ve Fiyatı

2024 Ocak ayının sonlarında tanıtılan Infinix Smart 8 Plus, Türkiye’de vergisiz alınabilecek akıllı telefon seçenekleri arasına girmeye hazırlanıyor. Markanın Smart 8 ailesine katılan yeni üye tasarımıyla ve kullanışlı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Uygun fiyat sunması sebebiyle bu telefonun talibi çok olacak gibi gözüküyor. Gelin, Infinix Smart 8 Plus özelliklerine ve Türkiye satış fiyatı ile ilgili detaylara birlikte bakalım!

Infinix Smart 8 Plus Özellikleri

Smart 8 serisinde bulunan HD ve Pro modellerinin ardından gelen Plus, 90 Hz yenileme hızı ile birlikte 720 x 1612 piksel çözünürlük sunan 6.6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ekranın üst kısmında ise 8 megpiksel çözünürlüğe sahip delikli bir ön kamera bulunuyor.

20:9 en / boy oranı sunan cihazın tasarımında köşelerin yuvarlatıldığı bir dikdörtgen formu görüyoruz. Arka tarafta iki adet kamera ve flaşın yer aldığı alan parlak kenarlarla çevrelenmiş. Bu kameralardan birisi 50 MP’lik ana kamera iken diğeri ise AI kamera olarak tanımlanıyor.

Cihazın alt tarafında bir adet USB-C bağlantısı bulunuyor. Hem şarj hem de kablo ile dosya aktarımı için bu bölüm kullanılabiliyor.

Yakınlık ve ortam ışığı sensörünün bulunduğu cihazda pek çok akıllı telefonda gördüğümüz pusula, ivmeölçer ve sanal jiroskop da mevcut. Ayrıca kullanıcılara sunulan diğer servis ve uygulamalar arasında çocuk modu, KnockON, Dark Moda, USB OTG ile başka cihazları şarj etme, yüz tanıma, sanal RAM artırma gibi özellikler bulunuyor.

Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

İşlemci: MediaTek Helio G36

Grafik işlemcisi: PowerVR GE8320

Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1612 px) HD+ çözünürlük

Piksel yoğunluğu: 267 PPI

Ekran yenileme hızı: 90 Hz

Batarya kapasitesi: 6000 mAh

18 W şarj desteği

Kamera: İkili arka kamera sistemi

Ana kamera çözünürlüğü 50 MP

İkinci arka kamerada AI Lens

8 MP Ön kamera

RAM: 4 GB LPDDR4X

Dahili hafıza: 64 / 128 GB

Max. Hafıza kartı desteği 2 TB

Boyut: 163.65 x 75.7 x 8.95 mm

Ağırlık: 204 gram

Altın, beyaz ve siyah renk seçenekleri

İşletim sistemi: Android 13 Go Edition

4,5G desteği

Infinix Smart 8 Plus Fiyatı

Henüz Türkiye’de satışta olmayan telefonun yurt dışı satış fiyatı bazı kaynaklarda 10.990 Hindistan Rupisi olarak paylaşılmış. Bu da güncel kurla yaklaşık 132 dolara denk geliyor. TL bazında baktığımızda yaklaşık 4.038 tl gibi bir rakam karşımıza çıkıyor.

Cihazın Nijerya’daki güncel satış fiyatı 110.000 Nijerya Nairası olarak belirtilmiş. Bu da yaklaşık 78 dolara ve 2.411 TL’ye denk geliyor. Pakistan’da ise 2.787 Pakistan Rupisi gibi bir fiyat etiketi olduğunu görüyoruz. Nijerya fiyatı ile benzerlik göstererek yaklaşık 91,12 dolar ediyor. Tabi, bu fiyatların hepsinin yurt dışı fiyatı olduğunu ve vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

Cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda 64 ve 128 GB depolama seçeneklerine göre vergi dahil fiyatlandırma yapılacak. Yine de 9.500 TL altındaki öğrenciler için vergisiz telefon modelleri arasına girmesi muhtemel gibi gözüküyor.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelse almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.