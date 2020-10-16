iPhone'dan Android'e Geçiş Nasıl Yapılır? - Özellikle tecrübesiz kullanıcılar için iOS'ten Android'e Geçiş oldukça sancılı bir süreç haline gelebilir. Bu noktada neler yapmanız ve neler yapmamanız gerektiğini bilmek veri kaybı riskini en aza indirgemek için oldukça önemli bir yapı taşı olarak öne çıkıyor.

Eğer sizde iOS cihazınızdan Android bir cihaza geçiş kararı aldıysanız ve verilerinizi tam anlamıyla yeni akıllı telefonunuza aktarabilmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda merak ettiğiniz tüm detayları daha yakından inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım.

iPhone'dan Android'e Geçiş

İşte iOS'ten Android'e Geçiş için Yapmanız Gerekenler

Adım 1- iPhone'dan Android'e Rehber Taşıma

Eğer Gmail kullanıcısı iseniz, hesabınız rehberinizi düzenli olarak senkronize ediyor ve bu şekilde başka bir cihazda oturum açtığınızda rehberiniz otomatik olarak yükleniyor. Fakat rehberde yer alan numaraları iCloud üzerinde yedekliyorsanız yapmanız gereken işlemler biraz daha kasvetli.

iPhone'da Ayarlar'a gidin. Kişiler menüsüne girin. Hesaplar'a tıklayın. 'Hesap Ekle' butonuna basın ve Gmail hesabı ekleyin. Geri dönün. Hesaplar'a tekrar girin. 'Gmail'e tıklayın. 'Kişiler'in yanındaki çubuğu aktif hale getirin. Kişilerinizin senkronize edilmesini bekleyin. Yeni telefonunuzda aynı hesapla Gmail'e giriş yapın.

Adım 2- iPhone'dan Android'e Takvim Taşıma

Bu noktada yapmanız gereken temel işlemler, bir üstteki adımla birebir olarak aynı şekilde ilerliyor. Yeni cihazınızda bir Gmail hesabına ihtiyaç duyacağınız için burada da adımlarımızı bir Gmail hesabı ile senkronize ederek tamamlayacağız. İşte yapmanız gerekenler.

iPhone'da Ayarlar'a gidin. Takvim menüsüne girin. Hesaplar'a tıklayın. 'Hesap Ekle' butonuna basın ve Gmail hesabı ekleyin. Geri dönün. Hesaplar'a tekrar girin. 'Gmail'e tıklayın. 'Takvimler'in yanındaki çubuğu aktif hale getirin. Takviminizin senkronize edilmesini bekleyin. Yeni telefonunuzda aynı hesapla Gmail'e giriş yapın.

Adım 3- iPhone'dan Android'e Fotoğrafları ve Videoları Taşıma

Muhtemelen iPhone'unuzdaki tüm fotoğraflar ve videolar iCloud üzerinde yedekleniyor ve yeni cihazınızda bunu nasıl senkronize edeceğinizi düşünüyorsunuz. Bu noktada yapmanız gereken temel şey, bir bulut depolama servisi ile devam etmek olacaktır.