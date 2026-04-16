Neden iPhone 17e Yerine iPhone 16e Almalısınız?

Apple, kısa bir süre önce merakla beklenen iPhone 17e'yi tanıttı. Bu telefon, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16e'nin ardından e serisinin ikinci modeli oldu. Apple, bu cihazları yeni bir iPhone sahibi olmak isteyen ancak bunun için yüksek meblağlar ödemek istemeyen kullanıcılar için üretiyor ve serinin her yıl yeni bir modelle güncellenmesi bekleniyor. Peki iPhone 16e mi iPhone 17e mi, siz hangisini almalısınız? Bu içerikte iki telefonun özelliklerini, fiyatını ve performansını kıyasladık ve hangisini almanız gerektiğini anlattık.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 16e iPhone 17e Ekran Boyutu 6.1 inç OLED 6.1 inç OLED Ekran Yenileme Hızı 60 Hz 60 Hz Ekran Çözünürlüğü 1170x2532 piksel (FHD+) 1170x2532 piksel (FHD+) İşlemci A18 A19 Bellek (RAM) 8 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512GB 256 GB / 512 GB Ana Kamera 48 MP Tek Kamera 48 MP Tek Kamera Ön Kamera 12 MP 12 MP Batarya 4005 mAh Batarya 20W Şarj Hızı 4005 mAh Batarya 20W Şarj Hızı Bağlantı USB-C USB-C Yapay Zeka Apple Intelligence Desteği Gelişmiş Apple Intelligence Biyometrik Veri Face ID Face ID

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin Ekran Özellikleri Neler?

Hem iPhone 16e hem de iPhone 17e, 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Kıyaslamak gerekirse her iki telefon da standart iPhone 16 ile aynı boyutta. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 17 serisi ile telefonlarının ekran boyutlarında değişikliğe gitti. Ancak bu değişiklik e serisini kapsamadı.

Her iki telefon da OLED ekrana sahip. Bilmeyenler için OLED, ekrandaki her bir pikselin kendi ışığını kendisinin ürettiği bir panel teknolojisidir. Bu sayede, siyah sahnelerde pikseller tamamen kapanarak gerçek siyah renk ve sonsuz kontrast sunar. Ayrıca iPhone 17 Pro Max dahil Apple'ın tüm telefonlarında bu panel tercih edilmektedir.

Her iki telefonun da ekran çözünürlüğü 1170x2532 yani FHD+ olarak açıklanmıştır. iPhone 17 de benzer bir çözünürlüğe sahip. Gelelim her iki telefonun da en büyük eksiğine. Hem iPhone 16e hem de iPhone 17e 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Üstelik bu oldukça önemli bir eksik.

Yine bilmeyenler için Hz (Hertz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini ifade eden bir ölçü birimidir. Örneğin 120 Hz bir ekran görüntüyü saniyede 120 defa günceller. Bu değer ne kadar yüksekse ekran o kadar akıcı ve net görünür. iPhone 16e ve iPhone 17e de ise bu değer 60 Hz.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin İşlemci Özellikleri Neler?

iPhone 16e ve iPhone 17e arasındaki en büyük farklardan biri kullanılan işlemci. iPhone 16e, bir parçası olduğu iPhone 16 ailesinin bazı modellerinde kullanılan A18 işlemci ile geliyor. iPhone 17e ise standart iPhone 17'de de kullanılan A19 işlemciden güç alıyor. Söz konusu işlemcilerin her biri amiral gemisi düzeyinde.

Her ikisi de Apple tarafından geliştirilen A18 ve A19 arasındaki temel fark her yeni nesilde olduğu gibi işlem gücü ve enerji verimliliğidir. CPU tarafında A19, A18'e kıyasla yaklaşık yüzde 15-20 daha hızlıdır. GPU tarafında ise bu fark yüzde 20-25 civarındadır. Ancak bunlar sentetik testlerde elde edilen performans farkları.

Günlük kullanımda her iki telefon da sizin için fazlasıyla yeterli performans sunacaktır. Bana göre iki telefon arasındaki en önemli fark iPhone 17e'de kullanılan A19'un aynı işi yapmak için daha az güç tüketmesi.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Hem iPhone 16e hem de iPhone 17e 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Farklı bir RAM seçeneği mevcut değil ki bu Apple'ın çoğu telefonunda böyle. Depolama tarafında ise ufak bir fark söz konusu. iPhone 16e, 128 GB başlangıç depolama seçeneği ile satışa çıkarken iPhone 17e'de bu seçenek bulunmuyor ve 256 GB ile başlıyor. Her iki model de 512 GB seçeneğine sahip.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin arka kamera özelliklerine baktığımızda kağıt üzerinde her iki telefon da aynı. Her ikisi de 48 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir ana kameraya sahip. f/1.6 diyafram aralığına sahip olan bu lens 2x optik zoom yapabiliyor. Her iki modelde de 12 megapiksel ön kamera mevcut.

Bu benzerliklere rağmen her iki telefon arasındaki kamera performansı aynı değil. Bunun nedeni akıllı telefonlarla fotoğraf ya da video çekmenin sadece donanımla ilgili olmaması. Telefondaki işlemciden tutun da yazılıma kadar pek çok farklı etken var. Ancak performansın burada da benzer olduğunu söylemek mümkün.

Hatta ben incelediğim fotoğraflarda iPhone 16e ile çekilen görüntüleri daha çok beğendim. Eğer siz de iki telefon arasında kalırsanız ve kamera sizin için belirleyici bir unsursa yapabileceğiniz en iyi şey kamera karşılaştırma videoları izlemek olacaktır.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin Batarya Özellikleri Neler?

iPhone 16e de iPhone 17e de 4005 mAh büyüklüğünde bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Söz konusu pil 20W hızında şarj olabiliyor. Her iki telefon da boyut olarak aynı olduğu için batarya kapasiteleri ve şarj hızları aynı. Aralarındaki tek temel fark iPhone 16e'nin 15W hızındaki kablosuz şarj desteğine sahip olması.

iPhone 17e ise sadece 7.5W hızındaki kablosuz şarj desteğine sahip. Ancak iPhone 17e selefinde olmayan MagSafe özelliğine sahip. Yani telefonun arkasında destekleyen aksesuarlara yapışan mıknatıslar mevcut. iPhone 16e'de bunun için bir kılıf almanız gerekir.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin Tasarımı Nasıl?

Her iki telefon da Apple'ın iPhone 15 serisi ile terk ettiği çentikli tasarım ile geliyor. Bu telefonların modern iPhone'lara kıyasla en önemli farkı Dinamik Ada'ya sahip olmaması ve çerçevelerinin nispeten daha kalın olması. Telefonların arkasında ise tek bir kamera bulunuyor. Bu da alışık olduğumuz iPhone'lara pek de benzemeyen bir görüntünün ortaya çıkmasına yol açıyor.

iPhone 16e ve iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16e, Türkiye'de 39 bin TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. iPhone 17e ise 51.999 TL'den satın alınabiliyor. Ancak biri 128 GB depolama diğeri 256 GB depolama alanına sahip model için. Eğer 256 GB depolama alanına sahip iPhone 16e almak isterseniz 48.999 TL ödemeniz gerekir. Peki tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda hangi telefonu satın almalısınız?

128 GB depolama seçeneğine sahip iPhone 16e : 39.499 TL

: 39.499 TL 256 GB depolama seçeneğine sahip iPhone 16e : 48.999 TL

: 48.999 TL 512 GB depolama seçeneğine sahip iPhone 16e : 62.999 TL

: 62.999 TL 256 GB depolama seçeneğine sahip iPhone 17e : 51.999 TL

: 51.999 TL 512 GB depolama seçeneğine sahip iPhone 17e: 63.999 TL

İpucu Kutusu iPhone 17e'nin depolama alanı ile birlikte fiyatının da artması sadece Türkiye'ye özel bir durumdur. 256 GB iPhone 17e, 128 GB iPhone 16e ile aynı fiyattan satışa çıkmıştır.

iPhone 16e mi iPhone 17e mi Hangi Telefonu Satın Almalısınız?

Gördüğünüz üzere iPhone 16e ve iPhone 17e arasındaki farklar yok denecek kadar az. Kağıt üzerinde iyi ama gündelik kullanımda pek de avantaj sağlamayan işlemci, oldukça benzer performans sunan kamera ve kablosuz şarj hızını düşürme uğruna telefona eklenen MagSafe.

Her iki model arasındaki tek önemli fark birinin 128 GB diğerinin 256 GB başlangıç depolama seçeneği ile satışa çıkması. Ancak burada bile fiyat farkı oldukça fazla olduğundan bu bir avantaj olmaktan çıkıyor. Hangi modelin sizin için daha uygun olacağı elbette ki sizin bileceğiniz iş.

Bütçeniz, ihtiyaçlarınız ve diğer etkenler sizin için belirleyici unsur. Ancak bana soracak olursanız bu iki model arasında fiyat farkına değecek bir fark yok. 128 GB depolama seçeneğine sahip iPhone 16e ve depolama için iCloud aboneliği aldığınızda ihtiyaçlarını karşılanmış ve paranız cebinize kalmış olacaktır.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere benim tercihim iPhone 16e olurdu. iPhone 17e, aradaki fiyat farkına ödeme yapmak için oldukça pahalı. 256 GB depolama seçeneği ilginizi çekiyorsa bile 16e'yi tercih ederek 3-4 bin TL tasarruf edebilirsiniz. Bu fiyat farkını makul kılabilecek tek şey 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ya da çenrik yerine Dinamik Ada kullanılması olurdu. Ancak her iki modelde de böyle bir durum söz konusu değil.