iPhone 17e Yerine POCO F8 Ultra Almak İçin 6 Sebep

Yakın zamanda bir akıllı telefon satın almak gibi planınız varsa ve 60 bine kadar bütçe belirlediyseniz POCO F8 Ultra ve iPhone 17e arasınıda ikilemde kalmış olma ihtimaliniz yüksek. Söz konusu modeller, birçok konuda eşit seviyede olsa da birçok yönden POCO F8 Ultra'nın avantajları daha ağır basıyor.

İşte bu yazıda tam da bu avantajlar üzerinden hareket ederek neden iPhone 17e yerine POCO F8 Ultra almanız gerektiğini açıklayacağız. Böylelikle siz de iki akıllı telefon arasından hangisini satın alırsanız ne tür artı ve eksilere sahip olabileceğiniz hakkında kapsamlı bilgi edinmiş olacaksınız.

iPhone 17e Yerine Neden POCO F8 Ultra Alınmalı?

iPhone 17e ile POCO F8 Ultra'yı yan yana getirip bunları karşılaştırırken 6 başlık üzerinden gideceğiz: Ekran, batarya, şarj süresi, işlemci performansı, kamera ve fiyat. Her biri için neden POCO F8 Ultra'nın daha avantajlı konumda olduğunu sizinle paylaşacağız. Hazırsanız gelin, iki modeli kapsamlı şekilde ele almaya başlayalım.

1. Ekran

Ekran tarafında POCO F8 Ultra çok önemli avantajlar içeriyor. 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunan 6,9 inçlik bir AMOLED ekranı var. Bu hem çok daha akıcı bir ekran deneyimi hem de güneş altında kusursuz bir görüş elde edeceğiniz anlamına geliyor.

iPhone 17e, 6,1 inçlik Super retina XDR OLED ekrana sahip. 60Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Standart yenileme hızına sahip. Ekran boyutu da POCO F8 Ultra'nın yanında daha küçük kalıyor. Telefondan film, dizi ve benzeri içerikler tüketen kişiler için önemli bir dezavantaja sebep oluyor.

2. Batarya

Şüphesiz ki iPhone'lar batarya konusunda çok iyi. Yüksek verimliliği sayesinde gün içinde ara sıra sosyal medyada gezinme, birkaç dakika oyun oynama gibi aktiviteler gerçekleştirenler tüm günü rahatlıkla çıkaracaktır. Ama aynı kullanım koşullarında POCO F8 Ultra kullanıldığında bundan daha uzun bir kullanım süresi elde edilecektir.

iPhone 17e sadece 4.005 mAh batarya kapasitesine sahip. Apple, yazılım tarafında da her ne kadar iyi iş çıkarsa ve verimliliği sayesinde uzun kullanım süresi sunsa da POCO F8 Ultra'nın 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonu çok sık kullanan biri değilseniz, iPhone 17e örneğinde olduğu gibi eğer gün içinde daha çok arada sırada sosyal medyaya göz atıyorsanız şarjı 1,5 güne kadar dayanabiliyor.

3. Şarj Süresi

Söz konusu şarj süresi olduğunda da POCO F8 Ultra daha önde. Cihaz, 100W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. 6.500 mAh kapasiteli bir bataryaya rağmen yüzde 100 dolum seviyesine gelmesi sadece 38 dakika alıyor. iPhone 17e ise iPhone 17e ise 30 dakikada sadece yüzde 50 dolum seviyesini görebiliyor.

4. İşlemci Performansı

POCO F8 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip. Öte yandan iPhone 17e ise Apple A19 işlemcisi ile geliyor. Her ikisi de oldukça güçlü işlemciler. PUBG Mobile, Genshin Impact ve daha birçok popüler oyunu yüksek grafik ayarlarında sorunsuz oynamanızı sağlıyor ama Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi, belirli bir sürenin ardından da performansını korumakta daha başarılı.

Tabii, POCO F8 Ultra'nın yüksek RAM kapasitesi avantajını da unutmamak gerek. 12 G ya da 16 GB RAM seçenekleri ile gelen bu model, aynı anda çok sayıda daha fazla uygulamayı sorunsuz şekilde kullanmanızı mümkün kılıyor. iPhone 17e'nin ise sadece 8 GB RAM'i mevcut.

5. Kamera

POCO F8 Ultra, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile geliyor. Ön tarafta da 32 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2) kamera bulunuyor.

Diğer yandan iPhone 17e'nin arka kısmında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip kamera, ön kısmında ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. POCO F8 Ultra, 8K çözünürlükte video kaydı yapabilirken iPhone 17e ise en fazla 4K çekim yapabiliyor. Söz konusu gece çekimleri ve detaylar olduğunda elbette Xiaomi'nin telefonu burada da iPhone 17e'den daha iyi olduğunu gözler önüne seriyor.

6. Fiyat

POCO F8 Ultra şu an 53 bin 999 TL'den başlayan fiyata satılıyor. iPhone 17e'nin başlangıç fiyatı ise 59 bin 999 TL. Yuvarlamak gerekirse birini almak için 54 bin, diğerini almak için 60 bin TL ödemeniz gerek. Ama Xiaomi'nin telefonunu başlangıç fiyatına aldığınızda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olurken iPhone 17e'yi başlangıç fiyatıyla aldığınızda sadece 8 GB RAM'iniz oluyor. Depolama alanı ise POCO F8 Ultra ile aynı.

Editörün Yorumu

Şahsen bugün 50-60 bin TL aralığında bütçem bulunsa ve bu iki modelden birini seçmem gerekse benim tercihim POCO F8 Ultra'dan yana olurdu. Fiyat konusunda daha uygun. Çok daha düşük ödememe rağmen daha yüksek RAM'e sahip oluyorum. İşlemcisi uzun süreli kullanımlarda performansı korurken büyük bataryası ise oyun keyfimin sürekli yarıda kalmamasına yardımcı oluyor. Bu ve bahsettiğim diğer avantajlardan dolayı bana göre en mantıklısı POCO F8 Ultra.