iPhone Home Tuşu Kullanmadan Nasıl Yeniden Başlatılır? - Eğer kullandığınız iPhone'un ya da iPad'in ana ekran tuşu bozuksa ve cihazınızı yeniden başlatmanız gerekiyorsa, bunu yapmak oldukça zor gibi gözüküyor olabilir. Yine de bu, herhangi bir çözüm yolunun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yazımızda iPhone'u yeniden başlatma nasıl yapılır? sorusuna daha yakından göz atacağız.

Öncelikle söylememiz gerekirse bu sorunu çözebilmek adına uygulayabileceğiniz birkaç farklı yöntem bulunuyor. Ancak biz bu yazımızda hem eski nesil, hem de yeni nesil modellerde uygulayabileceğiniz temel yönteme odaklanacağız. Ayrıca bu yöntem bize göre en kolay yöntem olduğu için herhangi bir uğraştırıcı işlemle vaktinizi harcamamanızı sağlayacağız.

iPhone Home Tuşu Kullanmadan Yeniden Başlatma Yöntemi

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Erişilebilirlik menüsüne tıklayın ve Dokunma sekmesine basın. AssistiveTouch kutucuğunu aktif hale getirin. Aktif hale getirdikten sonra Aygıt simgesine tıklayın. Ardından Ekranı Kilitle ikonuna uzunca basılı tutun. Cihazı kapatma ikonu geldikten sonra sağa sürükleyin. iPhone'u yeniden açmak için şarja takın.

Not: Burada yer alan bilgiler iOS 14 üzerinde hazırlanmış olup diğer sürümlerde izlemeniz gereken yol farklılık gösterebilir. Ancak her durumda yapmanız gereken şey AssistiveTouch'ı aktif hale getirmek ve bunun ardından aynı adımları izlemek olacaktır. Kullandığınız sürümde AssistiveTouch'ın nerede olduğunu bulmak için çeşitli rehberlerden yardım alabilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları denediyseniz ancak bir türlü başaramadıysanız yapabileceğiniz iki yöntem daha bulunuyor. Bunlardan ilki Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla adımlarını takip etmek olarak öne çıkıyor. Eğer şifre istenirse, şifrenizi girin. Ufak bir ön uyarı olarak burada Wi-Fi şifreleri gibi detaylar sıfırlanır ancak başka çareniz kalmadığında son çözüm olarak kullanabilirsiniz.

Ya da biraz saçma bir şekilde şarjınızın tamamen bitmesini bekleyebilirsiniz ancak bu acil durumlarda, ki şarjınız tam dolu ise, uzun bir süreç anlamına gelebilir. O nedenle bunu bir yöntem olarak saymak ne denli doğru bilemiyorum. Yani her halükarda en mantıklı çözüm, AssistiveTouch ile yola devam etmek olacaktır.

Sizler için hazırladığımız iPhone Home Tuşu Kullanmadan Nasıl Yeniden Başlatılır? isimli bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz, burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve cihazınızı sorunsuz bir şekilde yeniden başlatabildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.