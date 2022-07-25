İşlemcilerde Bulunan L1, L2 ve L3 Önbellek Nedir, Ne işe Yarar?

Günümüzün vazgeçilmezi işlemciler her yerde bulunmakta ve hayatımızdan artık çıkmayacaklar gibi. Ucuz bilgisayardan tutun pahalı bilgisayara kadar tüm işlemcilerde bulunan önbelleğin birden fazla seviyeleri bulunmaktadır. İşlemcinin daha iyi performans vermesini sağlayan önbellekler bir hiyerarşik yapıda bulunmaktadır. Peki ya işlemcilerde bulunan L1, L2 ve L3 önbellekleri nedir, ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.

L1, L2 ve L3 gibi önbellekleri tanımlamadan önce önbellek tanımına bakmakta yarar var. Çünkü önbellek seviyelerini öğrenmeden önce kendisinin tanımı yani ne olduğunu öğrenmekte fayda var.

Önbellek Nedir?

Önbelleğin asıl görevi cihazlardaki verilerin çok daha hızlı yüklenmesine olanak sağlayan ve gerektiği takdirde verilere daha hızlı bir şekilde erişebilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Veri transferi sırasında dahili hafızada bulunan veriler işlemci hızına yetişemeyeceği için veri dolaşımında bir yavaşlama meydana gelecektir. Bu nedenle önbellek sayesinde işlemci üzerine gelen veriler daha hızlı işlenmesine olanak tanır. Önbellekte bulunan veriler işlemin çok daha hızlı gerçekleşmesine ve gerektiği taktirde kolayca silinebilmesine olanak sağlar.

Önbellek Türleri Nelerdir?

L1 Önbellek

L2 Önbellek

L3 Önbellek

Üç ana önbellek türünü yukarıda görebilirsiniz.

L1 Önbellek

Seviye 1 önbellek olarakda geçmektedir. Cihazda bulunan en hızlı hafıza konumunda yer alır, işlemcinin en çok ihtiyaç duyduğu bellek olan L1, işlem sırasında ilk sırada yerini almaktadır. Yani işlemcinin ilk sorduğu bellek türü L1 bellek türüdür. L1 bellek türünün hafızası diğer belleklere göre en küçük olan bellek türüdür. 256 KB'a kadar hafızası bulunmaktadır. Çok güçlü işlemcilerde 1 MB hatta 2 MB kadar yükselen hafızalar da mevcuttur.

L2 Önbellek

En hızlı ikinci önbellek türüdür. L1 Önbellekten daha yavaş olması bir dezavantaj olsada hafızası daha büyüktür ve daha çok veriyi saklayabilir. 256 KB ve 8 MB aralarında ki boyutları işlemciye göre değişmektedir. L2 Önbellek L1 önbellekten sonra tutulması ve işlenmesi gereken verileri bulundurur. Kısaca L2 önbellek işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamak için ikinci sırada yer alan ve daha büyük boyutta bulunan bir önbellek türüdür.

L3 Önbellek

Önbellekler arasında kendini en büyük önbellek olarak tanımlar. Fakat diğer önbelleklere göre çok daha yavaş işlemektedir. Hafıza boyutu 4 MB ile 50 MB arasında değişiklik göstermektedir. L3 Önbellek diğer çekirdekler ile tamamen paylaşılmaktadır. Okuma ve işlem süresi 30 saatin üzerinde olabilir.

Bu içeriğimizde önbellek nedir, L1, L2 ve L3 önbelleklerinin görevleri nelerdir? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Cahce nedir, ne demek? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.