İşletmeler için Verimli Twitter Hesabı Oluşturmanın Sırları

Twitter bize göre bütün sosyal medya ağlarının başında gelmektedir zira Twitter’da görüntüler paylaşma, hesapları etiketleme, canlı yayın yapma gibi birçok eylemi gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter, sosyal ilişkiler kurma ve hedef kitleyi bulma konusunda bir güç merkezi olarak kullanılabilir. Twitter’da ne yapacağınız konusunda pek fikriniz yoksa veya bir rehbere ihtiyaç duyuyorsanız, size önerdiğimiz temel ilkeleri gözden geçirebilirsiniz.

Her gün tweet: Günde minimum üç tweet atınız. Bu tweetlerin hepsinin özgün olması gerekmez. Diğer tweetlere kendi yorumlarınızı katarak retweetleyebilirsiniz. Hakkında tweet atabileceğiniz çok sayıda konu var. Sektör istatistikleri, hızlı ipuçları, kişisel görüşler ve çok daha fazlası.

Günde minimum üç tweet atınız. Bu tweetlerin hepsinin özgün olması gerekmez. Diğer tweetlere kendi yorumlarınızı katarak retweetleyebilirsiniz. Hakkında tweet atabileceğiniz çok sayıda konu var. Sektör istatistikleri, hızlı ipuçları, kişisel görüşler ve çok daha fazlası. Tüm bildirimlerinize cevap veriniz: Dışarıdan bakıldığında çok basit gibi durabilir ancak zaman zaman oluşan yoğunluklar nedeniyle göz ardı edilebiliyor. Elinizden geldiğince göz ardı etmemeye çalışmanızı tavsiye ederiz.

Dışarıdan bakıldığında çok basit gibi durabilir ancak zaman zaman oluşan yoğunluklar nedeniyle göz ardı edilebiliyor. Elinizden geldiğince göz ardı etmemeye çalışmanızı tavsiye ederiz. Başkalarıyla bağlantı kurunuz: Markanızla ilgili konuları araştırmalı, ilgili konuşmalara katılmalısınız. Sizden bahseden fakat sizi etiketlemeyen birini bulmak için markanızı Twitter’da aramayı unutmayınız.

Markanızla ilgili konuları araştırmalı, ilgili konuşmalara katılmalısınız. Sizden bahseden fakat sizi etiketlemeyen birini bulmak için markanızı Twitter’da aramayı unutmayınız. Önemli olduğunu düşündüğünüz ve birçok kimse tarafından beğenilen tweetlerinizi profilinize sabitleyiniz: Bu, sizi yeni takip etmeye başlayan kimselerin, önemli tweetleriniz ile karşılaşmasına imkan verir.

İşletmeler İçin Verimli Bir Twitter Hesabı Elde Etmenin Sırları Nelerdir?

Twitter anbean büyümeye devam bir mecra ve elbette ki büyük/küçük işletmelerin tercih ettiği sosyal ağların başlarında geliyor. İşletmeler, verimli bir Twitter hesabına sahip olmak için ne gibi yöntemlere başvurmalı? Markaların tanıtımını hızlandırmak, potansiyel müşteriler elde etmek için derlediğimiz bu yöntemleri kesinlikle gözden geçirmelisiniz.

Alanınızla İlişkili Videolar

İşletme hesabınızın ilgi görmesini istiyorsanız videoları kullanmaya başlayabilirsiniz. Video içeriği oluşturmak sandığınızdan çok daha kolay olabilir çünkü harika bir video içeriği oluşturmak için artık temel görüntüleri ve kelimeleri bir araya getirmenizi sağlayan envaiçeşit uygulama bulunuyor. Akıllı telefonunuzu kullanarak harika videolar oluşturabilir, doğru etiketler ile Twitter hesabınızda paylaşabilirsiniz.

Twitter Sohbetlerine Katılın

Twitter sohbetleri, hedef kitleniz ile etkileşimde bulunmak ve işletmeniz için Twitter’ı en verimli şekilde kullanmanın en basit yöntemlerinden biridir. Hemen hemen her konuda Twitter sohbeti bulunuyor. Twitter sohbetlerini kullanmak için öncelikle kitlenizi tanımalı, sonrasında hangi sohbetlere dahil olduklarını öğrenmelisiniz. Ek olarak, Twitter sohbetlerinde çok fazla etiket kullanmamanızı öneririz.

Gerçek Zamanlı Pazarlama Fırsatlarına Katılın

Twitter’ı işletmeler için verimli şekilde kullanmanın en harika yolu da gerçek zamanlı pazarlama fırsatlarından yararlanmaktır. Twitter’da markanızla ilişkili olaylara, TV şovlarına veya Twitter’daki trendlere dikkat etmeniz gerekiyor.

Bonus: Yaratıcı Olun, Kişiliğinizi Yansıtın

Yaratıcı olmayı ve kişiliğinizi ön planda tutmayı unutmamalısınız. Kendi markanızı ve müşterilerinizi ne kadar iyi tanırsanız, kişiliğinizi de o kadar iyi yansıtabilirsiniz. Twitter’ın GIF, anket ve diğer araçlarından faydalanmayı da unutmamalısınız.