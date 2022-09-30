Haftanın Viral Olan Tweetleri

Günümüzde hemen hemen herkesin güncel olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, gün içerisinde birçok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor.

Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan tweetlerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen tweetleri;

1- Evdeki dostunuz için şapka yapmak ister misiniz?

2- ''Hayırdır, İngiltere prensiyle mi konuşuyorum?'' esprisinin adeta gerçeğe dönüştüğü bir olay.

sınıf arkadaslari: hayirdir ingiltere prensiyle mi konusuyorum pic.twitter.com/Epcsc5FLk0 — schwifty godzilla (@trulyyourstan) September 28, 2022

3- Kimlerin böyle çılgınlar gibi güldüren bir arkadaşı var?

Ankara'da arkadaşının esprisine kahkaha atan kadının gülmekten çenesi çıktı. — Gusholder Haber Bülteni (@satanrhea) September 28, 2022

4- Tam da en heyecanlı yerinde!

Fena patladım şu olaya ahashsksjspic.twitter.com/Wdq8P5ABpC — Pratik Dünya (@PratikDunya) September 28, 2022

5- iPhone'dan asla vazgeçmeyecek olanlar burada mı?

Samsung ister katlanan ister zorglanan telefon yap kredi çekcez yine iPhone alcaz — Dayakçı (@dayagiyedin) September 29, 2022

6- Herkese Safiye Soyman gibi bir arkadaş lazım!

Safiye Soyman gibi bir arkadaş WHO pic.twitter.com/PDnOQviqha — Türk Magazin Efsaneleri (@eskimagazinn) September 29, 2022

7- E-Devlet'ten isim ve soyisim değişikliği yapanlar kervanına bir yenisi daha eklendi.

İstanbulda bir adam, e devletten soy adını canım karım olarak değiştirdi. — Gusholder Haber Bülteni (@satanrhea) September 29, 2022

8- Peki evin içindeki eşyalara ne olacak?

Katlanabilir evler... Artık ev yapmak çok daha basit👌pic.twitter.com/wtYlmKnVAc — Mühendislik Harikası (@muhendisIik_) September 30, 2022

9- Her gün restorana gelen Geyik ile konuşan adamı da bu hafta anasayfada sık gördük.

10- Ekip çalışması önemli tabii.