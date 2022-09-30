Haftanın Viral Olan Tweetleri

Haftanın en çok like ve retweet alan, birçok kullanıcıyı güldüren tweetleri sizler için bir araya getirdik! Bakalım bu hafta Twitter'da neler görmüşüz?

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Günümüzde hemen hemen herkesin güncel olarak kullandığı sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, gün içerisinde birçok kişiyle etkileşimde bulunma şansı sunuyor. Her hafta en komik ve eğlenceli tweetlerin viral olduğu platformda, gündem çok hızlı değişebiliyor. 

Biz de her hafta sizlerle, o haftanın viral olan tweetlerini paylaşmak istedik. İşte, bu haftanın en çok beğenilen tweetleri;

1- Evdeki dostunuz için şapka yapmak ister misiniz?

2- ''Hayırdır, İngiltere prensiyle mi konuşuyorum?'' esprisinin adeta gerçeğe dönüştüğü bir olay.

3- Kimlerin böyle çılgınlar gibi güldüren bir arkadaşı var?

4- Tam da en heyecanlı yerinde!

5- iPhone'dan asla vazgeçmeyecek olanlar burada mı?

6- Herkese Safiye Soyman gibi bir arkadaş lazım!

7- E-Devlet'ten isim ve soyisim değişikliği yapanlar kervanına bir yenisi daha eklendi.

8- Peki evin içindeki eşyalara ne olacak?

9- Her gün restorana gelen Geyik ile konuşan adamı da bu hafta anasayfada sık gördük. 

10- Ekip çalışması önemli tabii.

Twitter'ın Bilinmeyen 9 Özelliği
İNTERNET

Twitter'ın Bilinmeyen 9 Özelliği

Günümüzün sık kullanılan ve tercih edilen uygulamalarından biri olan Twitter, birçok kişi tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor.

Twitter'da Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?
NASIL YAPILIR

Twitter'da Gönderilen Mesaj Nasıl Geri Alınır?

Eski AOL ile ilgili en iyi özellik ve hatta 1990’ların en iyisi denilebilecek özellik, gönderilen e-postanın geri alınabilmesiydi. Başka bir AOL kullanıcısına e-posta gönderdiğinizde o kullanıcı e-postayı açmadığı sürece, işlemi geri alabiliyordunuz.

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