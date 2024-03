En İyi Jennifer Aniston Film ve Dizileri

‘Friends’ dizisindeki ‘Rachel’ rolüyle gönüllere taht kuran Jennifer Aniston 1980’li yıllarda üstlendiği küçük rollerle oyunculuğa adım attı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Friends ile yıldızı parladı.

Birçok ödüle layık görülen star, Brad Pitt ile 5 yıl evli kaldı. Çok sayıda filmde rol aldı. Romantik komedi filmlerindeki üstün başarısı ile sinema severlerin ilgisini kazandı. İşte, sempatik karakteri ve başarılı oyunculuğu ile Jennifer Aniston’ı izlemeye doyamayacağınız en iyi film ve diziler!

Jennifer Aniston’ın En İyi Dizi ve Filmleri

Friends (Dizi)

Hayatım Yalan

Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar

Gizemli Cinayet

Bu Nasıl Aile

Marley ve Ben

Patrondan Kurtulma Sanatı

Raydan Çıkanlar

1. Friends (Dizi)

Oyuncular: Jennifer Anistan, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc

Yayın Yılı: 1994-2004

IMDb Puanı: 8.9

Seinfeld’in ardından dünyanın her yerinde en çok izlenen sitcom serilerinden biri Friends’dir. 90larda Amerika’da yaşayan 20’li yaşlardaki altı gencin arkadaşlığı konu alır.

TV tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Friends’de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc gibi isimlerle başrolleri paylaşan Jennifer Aniston bu dizide Rachel Green karakterini canlandırmıştı. Yıllar sonra dizinin Reunion projesi de gerçekleştirildi.

2. Hayatım Yalan

Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker, Nick Swardson

Orijinal Adı: Just Go With It

Yayın Yılı: 2011

IMDb Puanı: 6.4

Orijinal adı just Go With It olan dizide Adam Sandler ile Jennifer Aniston başrol oynuyor. Romantik komedi türünde sıralanan filmde bir estetik cerrahı kendisinden çok daha genç bir öğretmene aşık oluyor.

Bu cerrahı canlandıran Sandler, asistanından bir yalana ortak olmasını ve kendisinin boşanmak üzere olduğu eşi rolüne bürünmesini istiyor. Bu yalan hayal ettiği kadar basit kalmayıp çığ gibi büyüyor ve Hawaii tatilinde yaşadıkları enteresan maceralar beyaz perdeye yansıyor.

3. Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar

Oyuncular: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Marc Silverstein

Orijinal Adı: He’s Just Not That Into You

Yayın Yılı: 2009

IMDb Puanı: 2009

Birçok ünlü ismin buluştuğu bu projede Aniston’a Scarlett Johansson, Ben Affleck, Drew Berrymore ve Jennifer Connely eşlik ediyor. Başarılı oyuncuyu izlemeye alışık olduğumuz, romantik komedi türünde bir film.

20-30 yaşlarındaki bir grup insanın karşı cinsin kendilerine verdiği mesajları nasıl okuduklarını anlatan eğlenceli bir film.

4. Gizemli Cinayet

Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans

Orijinal Adı: Murder Mystery

Yayın Yılı: 2019

IMDb Puanı: 6.0

İki film halinde ekranlara yansıyan Murder Mystery, evliliklerini kurtarmak için tatile çıkan bir çiftin başına gelen olaylar silsilesini konu alıyor. Katıldıkları bir partide yaşanan cinayetle ilgili olaylara karışan ikili, serinin ikinci filminde dedektifliğe soyunuyor.

Adam Sandler ve Jennifer Aniston’ı birlikte izleyeceğiniz, hareketli bir yapım.

5. Bu Nasıl Aile

Oyuncular: Jennifer Aniston, Will Poulter, Emma Roberts, Jason Sudeikis

Orijinal Adı: We’re the Millers

Yayın Yılı: 2013

IMDb Puanı: 7.0

Esas adı ‘We’re the Millers’ olan bu filmde David Burke isimli karakter yerel bir uyuşturucu taciri olarak karşımıza çıkıyor. Bu zamana kadar işlerini sorunsuz biçimde yürüten Burke bir gün elindeki malı bir kapkaççıya kaptırıp marihuana satan Brad’e borçlanmak durumunda kalıyor.

Borcunu ödemek için sınırdan kaçakçılık yapma planına dahil olan Burke aile babası kılığına giriyor. Bu sahte ailede kendisinin eşi rolünü üstlenen kişi Rose isimli bir striptiz dansçısı oluyor. Kenny ve Casey ise bu ailenin çocuklarıymış gibi davranmaya başlıyor. Bu sıra dışı aile yolculuk sırasında ilginç maceralar yaşıyor.

6. Marley ve Ben

Oyuncular: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Haley Bennett

Orijinal Adı: Marley & Me

Yayın Yılı: 2008

IMDb Puanı: 7.0

John ve Jenny, yeni evlenmiş bir çifttir. Öncelikle çocuk yapmak yerine bir köpek sahibi olmaya karar verirler. Bob Marley adını verdikleri sevimli köpekleri hızlı bir şekilde büyür ancak verilen eğitimlere yanıt vermez.

Büyüdükçe John ve Jenny’nin yaşam alanını daha fazla dağıtmaya başlar. Aileye ders veren yaramaz köpeğin keyifli hikayesi bu filmde ekrana yansır.

7. Patrondan Kurtulma Sanatı

Oyuncular: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason Bateman

Orijinal Adı: Horrible Bosses

Yayın Yılı: 2011

IMDb Puanı: 6.9

Kara mizah türü olarak sayılan bu filmde üç arkadaşın kafa kafaya verip patronlarından kurtulmak için hazırladıkları planlar konu alınıyor. İlk etapta kiralık katil bulmayı düşünen kafadarlar sonrasında kendi işlerini kendileri halletmeyi seçiyor.

İşin ucunda cinayet olunca bunun o kadar da kolay bir iş olmadığını anlıyorlar ve macera başlıyor.

8. Raydan Çıkanlar

Oyuncular: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George

Orijinal Adı: Derailed

Yayın Yılı: 2005

IMDb Puanı: 6.6

Jennifer Aniston dediğimizde akla ilk gelen filmler komedi ve romantik türündeki yapımlar oluyor. Raydan Çıkanlar ise biraz daha daha farklı. Dram ve gerilim filmleri kategorisinde yer alıyor. Hayatının birçok alanında tükenmişlik yaşayan Charles bir gün işe giderken Lucinda adlı evli bir kadın ile tanışıyor. Aralarında oluşan elektriği sezen ikili kısa süre içinde konuşup randevulaşıyor.

Çıktıkları randevuda yemek yiyip içki içiyorlar ve gecenin sonu bir otel odasına uzuyor. Tam birbirlerine tutku ile yaklaşıyorlarken ansızın bir hırsız tarafından çevreleniyorlar. O gece başlarına gelenler ise sadece bir ‘başlangıç’ oluyor ve bu yapım sürükleyici bir macera – gerilim filmine dönüşüyor.

Siz bu filmlerden kaç tanesini izlediniz? Başka hangi oyuncuların sevilen filmlerinden oluşan bir derleme hazırlamamızı istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın!