En İyi Jennifer Aniston Film ve Dizileri
Dünya çapında sevilen başarılı aktris Jennifer Aniston'ın en iyi film ve dizilerini sizin için derledik. İşte, Aniston'ın rol aldığı en iyi 8 yapım!
‘Friends’ dizisindeki ‘Rachel’ rolüyle gönüllere taht kuran Jennifer Aniston 1980’li yıllarda üstlendiği küçük rollerle oyunculuğa adım attı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Friends ile yıldızı parladı.
Birçok ödüle layık görülen star, Brad Pitt ile 5 yıl evli kaldı. Çok sayıda filmde rol aldı. Romantik komedi filmlerindeki üstün başarısı ile sinema severlerin ilgisini kazandı. İşte, sempatik karakteri ve başarılı oyunculuğu ile Jennifer Aniston’ı izlemeye doyamayacağınız en iyi film ve diziler!
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Jennifer Aniston’ın En İyi Dizi ve Filmleri
- Friends (Dizi)
- Hayatım Yalan
- Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar
- Gizemli Cinayet
- Bu Nasıl Aile
- Marley ve Ben
- Patrondan Kurtulma Sanatı
- Raydan Çıkanlar
1. Friends (Dizi)
- Oyuncular: Jennifer Anistan, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc
- Yayın Yılı: 1994-2004
- IMDb Puanı: 8.9
Seinfeld’in ardından dünyanın her yerinde en çok izlenen sitcom serilerinden biri Friends’dir. 90larda Amerika’da yaşayan 20’li yaşlardaki altı gencin arkadaşlığı konu alır.
TV tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Friends’de Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc gibi isimlerle başrolleri paylaşan Jennifer Aniston bu dizide Rachel Green karakterini canlandırmıştı. Yıllar sonra dizinin Reunion projesi de gerçekleştirildi.
2. Hayatım Yalan
- Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker, Nick Swardson
- Orijinal Adı: Just Go With It
- Yayın Yılı: 2011
- IMDb Puanı: 6.4
Orijinal adı just Go With It olan dizide Adam Sandler ile Jennifer Aniston başrol oynuyor. Romantik komedi türünde sıralanan filmde bir estetik cerrahı kendisinden çok daha genç bir öğretmene aşık oluyor.
Bu cerrahı canlandıran Sandler, asistanından bir yalana ortak olmasını ve kendisinin boşanmak üzere olduğu eşi rolüne bürünmesini istiyor. Bu yalan hayal ettiği kadar basit kalmayıp çığ gibi büyüyor ve Hawaii tatilinde yaşadıkları enteresan maceralar beyaz perdeye yansıyor.
3. Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar
- Oyuncular: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Marc Silverstein
- Orijinal Adı: He’s Just Not That Into You
- Yayın Yılı: 2009
- IMDb Puanı: 2009
Birçok ünlü ismin buluştuğu bu projede Aniston’a Scarlett Johansson, Ben Affleck, Drew Berrymore ve Jennifer Connely eşlik ediyor. Başarılı oyuncuyu izlemeye alışık olduğumuz, romantik komedi türünde bir film.
20-30 yaşlarındaki bir grup insanın karşı cinsin kendilerine verdiği mesajları nasıl okuduklarını anlatan eğlenceli bir film.
4. Gizemli Cinayet
- Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans
- Orijinal Adı: Murder Mystery
- Yayın Yılı: 2019
- IMDb Puanı: 6.0
İki film halinde ekranlara yansıyan Murder Mystery, evliliklerini kurtarmak için tatile çıkan bir çiftin başına gelen olaylar silsilesini konu alıyor. Katıldıkları bir partide yaşanan cinayetle ilgili olaylara karışan ikili, serinin ikinci filminde dedektifliğe soyunuyor.
Adam Sandler ve Jennifer Aniston’ı birlikte izleyeceğiniz, hareketli bir yapım.
5. Bu Nasıl Aile
- Oyuncular: Jennifer Aniston, Will Poulter, Emma Roberts, Jason Sudeikis
- Orijinal Adı: We’re the Millers
- Yayın Yılı: 2013
- IMDb Puanı: 7.0
Esas adı ‘We’re the Millers’ olan bu filmde David Burke isimli karakter yerel bir uyuşturucu taciri olarak karşımıza çıkıyor. Bu zamana kadar işlerini sorunsuz biçimde yürüten Burke bir gün elindeki malı bir kapkaççıya kaptırıp marihuana satan Brad’e borçlanmak durumunda kalıyor.
Borcunu ödemek için sınırdan kaçakçılık yapma planına dahil olan Burke aile babası kılığına giriyor. Bu sahte ailede kendisinin eşi rolünü üstlenen kişi Rose isimli bir striptiz dansçısı oluyor. Kenny ve Casey ise bu ailenin çocuklarıymış gibi davranmaya başlıyor. Bu sıra dışı aile yolculuk sırasında ilginç maceralar yaşıyor.
6. Marley ve Ben
- Oyuncular: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Haley Bennett
- Orijinal Adı: Marley & Me
- Yayın Yılı: 2008
- IMDb Puanı: 7.0
John ve Jenny, yeni evlenmiş bir çifttir. Öncelikle çocuk yapmak yerine bir köpek sahibi olmaya karar verirler. Bob Marley adını verdikleri sevimli köpekleri hızlı bir şekilde büyür ancak verilen eğitimlere yanıt vermez.
Büyüdükçe John ve Jenny’nin yaşam alanını daha fazla dağıtmaya başlar. Aileye ders veren yaramaz köpeğin keyifli hikayesi bu filmde ekrana yansır.
7. Patrondan Kurtulma Sanatı
- Oyuncular: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason Bateman
- Orijinal Adı: Horrible Bosses
- Yayın Yılı: 2011
- IMDb Puanı: 6.9
Kara mizah türü olarak sayılan bu filmde üç arkadaşın kafa kafaya verip patronlarından kurtulmak için hazırladıkları planlar konu alınıyor. İlk etapta kiralık katil bulmayı düşünen kafadarlar sonrasında kendi işlerini kendileri halletmeyi seçiyor.
İşin ucunda cinayet olunca bunun o kadar da kolay bir iş olmadığını anlıyorlar ve macera başlıyor.
8. Raydan Çıkanlar
- Oyuncular: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George
- Orijinal Adı: Derailed
- Yayın Yılı: 2005
- IMDb Puanı: 6.6
Jennifer Aniston dediğimizde akla ilk gelen filmler komedi ve romantik türündeki yapımlar oluyor. Raydan Çıkanlar ise biraz daha daha farklı. Dram ve gerilim filmleri kategorisinde yer alıyor. Hayatının birçok alanında tükenmişlik yaşayan Charles bir gün işe giderken Lucinda adlı evli bir kadın ile tanışıyor. Aralarında oluşan elektriği sezen ikili kısa süre içinde konuşup randevulaşıyor.
Çıktıkları randevuda yemek yiyip içki içiyorlar ve gecenin sonu bir otel odasına uzuyor. Tam birbirlerine tutku ile yaklaşıyorlarken ansızın bir hırsız tarafından çevreleniyorlar. O gece başlarına gelenler ise sadece bir ‘başlangıç’ oluyor ve bu yapım sürükleyici bir macera – gerilim filmine dönüşüyor.
Siz bu filmlerden kaç tanesini izlediniz? Başka hangi oyuncuların sevilen filmlerinden oluşan bir derleme hazırlamamızı istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın!
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