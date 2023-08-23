Adobe'un Kurucusu John Warnock Kimdir?

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden John Warnock birçoğumuzun hayatına dokunmuş biri olmasına rağmen ismen çoğu kişi tarafından tanınmıyor.

Tasarım ile işi olan herkesin yakından tanıdığı, tasarımla ilgilenmese de öğrencilik veya iş hayatında herkesin işinin düştüğü Adobe, John Warnock sayesinde hayatımıza dahil oluyor.

Özellikle Photoshop gibi dev bir buluşla hayatımızı renklendiren John Warnock’un hayatı da vefatıyla birlikte merak konusu oluyor. Peki, son günlerde adını sıkça duyduğumuz John Warnock kimdir? İşte, Adobe’nin mimarlarından olan John Warnock ve hayatı!

John Warnock Kimdir?

Adobe’un kurucu ortaklarından biri olan John Warnock, Photoshop gibi büyük bir buluşu hayatımıza katan ünlü isim olarak biliniyor. 82 yaşında hayatını kaybeden Dr. John Warnock’un Acrobat, Illustrator, Premiere Pro gibi Adobe’un önde gelen programlarında büyük bir emeği bulunuyor. Firma içinde ve iş dünyasında teknolojik yenileri yakalama kabiliyeti ve yüksek dehasıyla tanınan ismin birçok ödülü bulunuyor.

John Warnock’un aldığı ödüller arasında Barack Obama tarafından verilen prestijli Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası yer alıyor. Bunun yanında IEEE Bilgisayar Topluluğu’nun sunduğu ‘Bilgisayar Girişimcisi’, Marconi ödülü ve Amerikan Elektronik Derneği Başarı Madalyası da Warnock’un aldığı ödüller arasında sıralanıyor.

1982’de evinin garaj bölümünde arkadaşı Charles Geschke ile birlikte Adobe’yi kuran Warnock 2000 yılına kadar emek emek işleyerek büyüttüğü firmanın CEO’luk görevinden istifa ediyor. Yine de 2017 yılına kadar Adobe Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya devam ediyor.

2017- 2023 aralığında ise hayatına Adobe’un yönetim kurulu üyesi olarak devam eden John Warnock’un kaybı sadece Adobe camiasında değil bütün sektörde üzüntüyle karşılanıyor. Sadece sektör çalışanları değil, eğitim süresince Adobe programlarını kullanan öğrenciler ve tasarımcı adayları da john Warnock’u minnetle anıyor.

John Warnock Ne Zaman ve Nasıl Öldü?

Teknoloji ve bilgisayar bilimi alanında yaptığı çalışmalarla sektöre büyük katkılar sağlayan Dr. John Warnock 21 Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni tam olarak bilinemeyen Warnock’un vefat ettiği sırada 82 yaşında olduğu biliniyor. PDF’ten Photoshop’a hepimizin hayatında yer eden önemli buluşlara imza atan John Warnock’un ölümü dünyanın dört bir yanında konuşulmaya devam ediyor.