En iyi Leonardo DiCaprio filmleri neler sorusunun yanıtını arayan kişiler için 47 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Oyunculuk kariyerine 1990 yılında yayımlanmaya başlayan Parenthood isimli dizi ile başlayan Leonardo DiCaprio, bu zamana kadar çok sayıda yapımda yer aldı. Bu yazıda birçok ödüle layık görülen DiCaprio’nun en başarılı yapımlarını sıraladık.

En İyi Leonardo DiCaprio Filmleri Neler?

The Revenant

Inception

The Departed

The Aviator

Shutter Island

Catch Me If You Can

Django Unchained

Revolutionary Road

J. Edgar

The Wolf of Wall Street

Titanic

Once Upon a Time in... Hollywood

Yukarıda DiCaprio’nun yer aldığı en başarılı 12 film yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Revenant

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson ve dahası

2015 yılında vizyona giren The Revenant (Diriliş) isimli yapımda Missouri Nehri'nin kıyısında ölüme terk edilen bir avcı hayatta kalabilmek için mücadele eder. Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Alejandro G. Iñárritu üstlendi.

135 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 533 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. 2 saat 36 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Inception

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page ve dahası

Rüya paylaşım teknolojisini kullanarak kurumsal sırları çalan bir hırsıza, bir CEO'nun zihnine bir fikir entegre etme görevi verilir. 2010 yılında vizyona giren Inception (Başlangıç) aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerini içeriyor.

160 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 825 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarı elde etti. 2 saat 28 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. The Departed

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ve dahası

Gizli kimliklere bürünen iki polisten bir tanesi İrlanda mafyasına sızarken diğeri ise polis teşkilatına ihanet eder. Suç, dram ve gerilim ögelerini içeren yapım 2006 yılında vizyona girdi. 90 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 289 milyon doları aşkın gelir elde etti. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

4. The Aviator

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale ve dahası

2004 yılında vizyona giren The Aviator (Göklerin Hâkimi), Howard Hughes'ın hayatını konu alıyor. Birçok ödüle layık görülen yapım 110 milyonm dolar bütçe ile çekildi ve 213 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Biyografi ve dram ögelerini içeren filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

5. Shutter Island

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley ve dahası

2010 yılında vizyona giren Shutter Island (Zindan Adası) isimli yapımda bir polis şefi, sabıkalı akıl hastalarının yer aldığı bir hastanede bir hastanın kaybolmasını araştırır. 80 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 294 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

6. Catch Me If You Can

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken ve dahası

Biyografi, suç ve dram ögelerini içeren Catch Me If You Can'de (Sıkıysa Yakala) Carl isimli FBI ajanı, Frank Abagnale Jr. isimli dolandırıcıyı yakalamaya çalışır. 2022 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Steven Spielberg üstlendi.

52 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 352 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 2 saat 21 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Django Unchained

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio ve dahası

2012 yılında vizyona giren Django Unchained (Zincirsiz) isimli yapımda Django isimli özgür bırakılmış köle, karısını sadist bir çiftlik sahibinden kurtarmaya çalışır. 100 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 425 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Senaristliğini ve yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

8. Revolutionary Road

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Christopher Fitzgerald ve dahası

Richard Yates'in aynı adlı romanından uyarlanan Revolutionary Road (Hayallerinin Peşinde), bir çiftin hikâyesini konu alıyor. 2008 yılında vizyona giren film 1 saat 59 dakika uzunluğunda.

9. J. Edgar

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts ve dahası

Yönetmenliğini Clint Eastwood'un üstlendiği film, J. Edgar Hoover isimli FBI yöneticisinin hikâyesini konu alıyor. 2011 yılında vizyona giren film, 35 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 79 milyon dolar hasılat elde etti.

10. The Wolf of Wall Street

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie ve dahası

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı), Jordan Belfort isimli borsacının hikâyesini konu alıyor. 2013 yılında vizyona giren film, 100 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 392 milyon dolar gelir elde etti. Biyografi, komedi ve suç ögelerini içeren yapım 3 saat uzunluğunda.

11. Titanic

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane ve dahası

1997 yılında vizyona giren Titanic filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Cameron üstlendi. 200 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 2 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

12. Once Upon a Time in... Hollywood

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve dahası

2019 yılında vizyona giren Once Upon a Time in... Hollywood isimli filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Quentin Tarantino üstlendi. Komedi ve dram ögelerine sahip olan yapım, 374 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Başarılı film 2 saat 41 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan DiCaprio'nun yer aldığı en başarılı yapımları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.