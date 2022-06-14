Joker 2'de Harley Quinn'i Canlandıracak Yıldız İsim Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta Todd Phillips, Joker 2 üzerinde çalışmaya başlamak için Joaquin Phoenix ile tekrar bir araya geleceğini sosyal medyadan duyurmuştu ancak şimdi devam filmiyle ilgili detaylar biraz daha ilginç hâle geliyor. Joker: Folie à deux bir müzikal olacak ve The Hollywood Reporter'a göre Lady Gaga, Harley Quinn rolü için görüşmelere başladı.

Hikâyeye göre Gaga, Margot Robbie'nin oynadığı DC Universe'takinden çok farklı bir Harley versiyonunu oynayacak. Bu, Phoenix'i DC'nin diğer filmlerinden ayrı olarak kendi evreninde Joker olarak kullanan orijinal filmin genel formatına uyacak. The Hollywood Reporter, ne Phoenix ne de Gaga'nın filmi yapmak için henüz anlaşma yapmadığını söyledi.

Phillips ve Gaga da daha önce birlikte çalıştılar. Phillips, 2018 tarihli A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) adlı filmde Bradley Cooper'la birlikte rol alan Gaga'nın yapımcılığını üstlendi. Joker 2'yi bir müzikal yapma hamlesiyle, Phillips'in Harley rolünü dolduracak daha fazla müzik yeteneğine sahip bir yıldıza dönüştürmesi uygun görünüyor.

Lady Gaga'nın Yeni Harley Quinn Olması Muhtemel

Bu arada Gaga'nın tarafında, Joker: Folie à deux, önceki film seçimlerinin trendine mükemmel bir şekilde uyuyordu. Şimdiye kadar iki prestijli dramada rol aldı ve beğeni topladı ancak her ikisi için de sahip olduğu bir Oscar yok. Bu esnada orijinal Joker, Joaquin Phoenix'in Başrolde En İyi Erkek Oyuncu da dâhil olmak üzere 11 adaylığa ve iki ödüle sahip.

Bu yeni oyuncu seçimi haberlerinin doğurduğu en önemli soru, bu filmin ne hakkında olabileceği. İlk spekülasyonlar, filmin adı olan Joker: Folie à deux'un Batman'e atıfta bulunabileceğini öne sürse de şimdi bunun yerine Joker'in uzun zamandır aşk ve suç ortağı Harley'e atıfta bulunması daha olası görünüyor. Her iki durumda da Joker 2'nin en olası yıldızları hâlâ anlaşmalarını tamamlamadığı için, bir fragman veya çıkış tarihi için muhtemelen bir süre daha beklememiz gerekecek.