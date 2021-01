Bir Suicide Squad Kesilmiş Joker Sahnesi Daha Ortaya Çıktı!

Suicide Squad yönetmeni David Ayer, Jared Leto’nun daha önce hiç paylaşılmamış bir sahnesini yayımladı. Bu sahne tıpkı Leto’nun diğer sahneleri gibi kurgu sırasında filme eklenmeyen sahnelerden biri olmaya özelliğini taşıyor. Yeni ortaya çıkan Suicide Squad kesilmiş Joker sahnesi, Joker’in yüzünün küçük bir kısmı yanmış bir hâlde konuşmasını içeriyor.

Harley Quinn karakterinin ön plana çıkarıldığı Suicide Squad filmindeki Joker hakkındaki olumsuz eleştiriler, Leto’nun benzersiz tasarıma sahip kostüm ve makyajının ilk ortaya çıktığı güne dayanıyor. Suicide Squad, Harley Quinn ve Joker karakterlerini sevenlerle beyaz perdede buluştuğunda çoğu seyirci Leto’nun role uygun olup olmadığı konusunda fikir ayrılığına gitti.

Seyircilerin bir kısmı Leto’nun Joker karakterini gerçekten kötü bir şekilde canlandırdığını düşünürken diğer bir kısmı ise Leto’ya Joker karakterini başarılı bir şekilde canlandırmak için yeterince imkân verilmediğini düşündü. Leto’ya karakteri canlandırmak için yeterince olanak sunulmaması, WB ve DC’nin Suicide Squad’da hikayenin gidişatını istenilen şekilde ilerlemesini sağlamak için çok sayıda Joker sahnesinin kesilmesini emretmesinden kaynaklanıyor. Bu da Joker’in bulunduğu çok sayıda sahnenin filmden çıkarılmasıyla sonuçlanmış oldu.

Suicide Squad’dan çıkarılmış yeni bir Joker sahnesi de filmin yönetmeni David Ayer tarafından yayımlandı. Paylaşın görüntü ilk olarak David Ayer’ın Instagram hesabı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan sahnede Joker’i canlandıran Jared Leto’nun “Kendinden utanmalısın” ifadelerini kullandığını görülüyor. Yüzündeki yanıklar ise helikopter kazasından kaynaklanıyor. Sözlerini yönelttiği kişinin ise Task Force X ile konuştuğu düşünülüyor.

“You should be ashamed of yourself” #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/vWqSVTBHic