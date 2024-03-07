Airfryer'da Pişen Yemekler Sağlıklı mı?

Son zamanların en sevilen mutfak aletlerinden biri olarak adını sıkça duyduğumuz ‘Airfryer’ özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin dilinden düşmüyor. Hava fritözü olarak tanımlanan bu cihaz normalden çok daha az miktarda yağ ile hızlı bir şekilde yemeklerinizi lezzetli ve hazır hale getirebiliyor.

Yüksek ısıda derin kızartma yapmak yerine bir kaşık yağ ile Airfryer’da yemek pişirme fikri harika! Peki, gerçekten bu şekilde pişirilen yemekler sağlıklı mı? Airfryer kullanmanın herhangi bir dezavantajı var mı? İşte, airfryer hakkında çokça konuşulan o detaylar!

Airfryer Nedir?

Airfryer, yağsız veya çok az yağ ile yemek yapmanızı sağlayan sağlıklı pişirme çözümlerinden birisi. Sıcak hava sirkülasyonu ile yiyeceklerinizi pişiren bu cihaz ilk olarak 2010 yılında Berlin’de görülmüştü. Ardından 2017 yılında piyasaya sürüldü ve yoğun bir talep gördü.

2020 yılında pandeminin de etkisiyle insanlar ev elektroniğine daha yoğun bir ilgi gösterdi. Birçok ünlü markanın airfryer modelleri satışa sunuldu. Kullanıcılar ürünler arasında seçim yaparken cihazın sunduğu farklı mod seçeneklerinden iç hacmine, güç tüketiminden temizlenme biçimine birçok kritere dikkat ediyor.

Akıllara takılan en önemli soru ise Airfryer’da pişen yemeklerin gerçekten sağlıklı olup olmadığı. Bununla ilgili çeşitli tartışmalar mevcut. Gelin, bu cihazın avantajlarına ve hakkında yapılan tartışmalara yakından bakalım.

Airfryer’ın Avantajları Neler?

Dışarıdaki havayı içeri geçirmeden içerdeki havanın sirkülasyonu ile yemeklerinizi hızlı bir şekilde pişiriyor.

Hava fritözü işlevine sahip olduğu için derin kızartmalardaki kadar yağ kullanmanızı gerektirmiyor.

Aksine çok az yağ ile hatta yağsız birçok yemek yapmanıza imkân tanıyor.

Cihazın içinde ısınan hava besinlerin üstüne homojen bir şekilde dağılıyor.

Kalorisi ve yağ oranı düşük yiyecekler hazırlarken kullanılabilmesi ve mutfakta süre anlamında büyük bir pratiklik sağlaması nedeniyle sıkça tercih ediliyor.

Airfryer Sağlıklı Mı?

Airfryer hızlı pişirme konusunda kullanıcılara pratiklik sağlıyor ancak karbonhidrat oranı fazla olan gıdaların yüksek ısıda pişirilmesinin Akrilamid isimli bir madde oluşumuna neden olduğu belirtiliyor. 120 derece sıcaklığın üstünde ortaya çıkan bu maddeyi uzmanlar kanserojen olarak değerlendiriyor ve derin yağda kızaran yiyeceklerde daha yüksek miktarda bulunduğu bilgisi paylaşılıyor.

Airfryer’ın alışılmış kızartma yöntemlerinden daha sağlıklı olduğu aşikar ancak haşlama, buharda pişirme gibi yöntemler daha sağlıklı gibi gözüküyor.

Özellikle bu cihazın sağlığı olumsuz etkileyebileceği durumlar sıcaklığın 180’in üstüne çıktığı zamanlar olarak belirtiliyor. Airfry’ın sağlığa zararlı olduğunu kesin olarak gösteren bir ibare olmasa da genel anlamda yavaş pişen yiyeceklerin hızlı pişenlere göre daha sağlıklı bir alternatif olduğu toplum arasında yaygın olarak bilinen bilgilerden. Airfry ise hızlı pişirme özelliği ile öne çıktığı için bu noktada olumsuz eleştirilere maruz kalıyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Airfryer aldınız mı? Kullandığınız üründen memnun musunuz? Abartıldığı kadar var mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!