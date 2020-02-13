Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip Özellik Fiyat Karşılaştırması

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy S20 serisinden daha fazla ilgi gördü. Yepyeni tasarım ve güçlü donanımla gelen Galaxy Z Flip Türkiye’de 13499 TL fiyat etiketiyle satış sunuldu. Peki, Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip arasındaki farklar neler? Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip özellik ve fiyat karşılaştırması yaptık.

Samsung’un ilk katlanan ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un tasarımsal ve donanımsal olarak iyileştirilmiş, geliştirilmiş sürümü Galaxy Z Flip, Galaxy S20 lansmanında tanıtıldı. Galaxy S20 serisinden (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) önce sahne alan Galaxy Z Flip, Fold’dan her yönden daha iyi, Motorola Razr’ın da tek rakibi konumunda. Galaxy Fold ile aynı ekranı (Infinity Flex Display) kullanıyor, Galaxy Fold gibi 200.000 kez katlanıp açılmaya dayanıklı ancak polimer yerine cam ekrana sahip. 7.3 inç ekrana sahip olan ve kitap gibi açılıp kapanan Galaxy Fold’un aksine Z Flip kapaklı bir tasarımla geliyor. Ayrıca 6.7 inç ekran ve çift 12 megapiksel arka kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Flip, 14 Şubat’ta 13499 TL fiyatla satın alınabilir olacak. Peki, Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip arasında ne gibi farklar var? Aşağıdaki tablodan iki telefondan teknik özellik karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

Karşınızda Yeni Galaxy Z Flip!



Detaylı bilgi için: https://t.co/XEvu1DGHNI pic.twitter.com/pEvxyEhEto — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) February 11, 2020