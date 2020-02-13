Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip Özellik Fiyat Karşılaştırması

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy S20 serisinden daha fazla ilgi gördü. Yepyeni tasarım ve güçlü donanımla gelen Galaxy Z Flip Türkiye’de 13499 TL fiyat etiketiyle satış sunuldu. Peki, Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip arasındaki farklar neler? Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip özellik ve fiyat karşılaştırması yaptık.
Samsung’un ilk katlanan ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un tasarımsal ve donanımsal olarak iyileştirilmiş, geliştirilmiş sürümü Galaxy Z Flip, Galaxy S20 lansmanında tanıtıldı. Galaxy S20 serisinden (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) önce sahne alan Galaxy Z Flip, Fold’dan her yönden daha iyi, Motorola Razr’ın da tek rakibi konumunda. Galaxy Fold ile aynı ekranı (Infinity Flex Display) kullanıyor, Galaxy Fold gibi 200.000 kez katlanıp açılmaya dayanıklı ancak polimer yerine cam ekrana sahip. 7.3 inç ekrana sahip olan ve kitap gibi açılıp kapanan Galaxy Fold’un aksine Z Flip kapaklı bir tasarımla geliyor. Ayrıca 6.7 inç ekran ve çift 12 megapiksel arka kamera mevcut.
Samsung Galaxy Z Flip, 14 Şubat’ta 13499 TL fiyatla satın alınabilir olacak. Peki, Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip arasında ne gibi farklar var? Aşağıdaki tablodan iki telefondan teknik özellik karşılaştırmasını yapabilirsiniz.
Karşınızda Yeni Galaxy Z Flip!— Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) February 11, 2020
Detaylı bilgi için: https://t.co/XEvu1DGHNI pic.twitter.com/pEvxyEhEto
|Samsung Galaxy Z Flip
|Samsung Galaxy Fold
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İç: 6.7 inç FHD+ Dinamik AMOLED; 2636x1080 piksel
Dış: 1.1 inç Super AMOLED; 300x112 piksel
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İç: 7.3 inç Dinamik AMOLED; 2152x1536 piksel
Dış: 4.6 inç Dinamik AMOLED; 1680x720 piksel
|425ppi (iç) / 303ppi (dış)
|362ppi (iç)
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Katlanmış: 73.6 x 87.4 x 15.4 ~17.3 mm
Açık: 73.6 x 167.3 x 6.9 ~ 7.2 mm
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Katlanmış: 62.8 x 161 x 15.7 mm ~
Açık: 117.9 x 161 x 6.9 mm ~ 7.6 mm
|183 g
|276 g
|Android 10
|Android 9.0 Samsung One UI
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12 megapiksel (geniş açı), 12 megapiksel (ultra geniş açı)
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12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı), 12 megapiksel (telefoto)
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Ön Kamera: 10 megapiksel
|Ön Kamera: İki 10 megapiksel, 8 megapiksel 3D derinlik
|4K (HDR 10+) Video Çekimi
|4K (HDR 10+) Video Çekimi
|64-Bit Sekiz Çekirdek
|Qualcomm Snapdragon 855
|256GB Depolama
|512GB Depolama
|8GB RAM
|12GB RAM
|3300 mAh Batarya
|4380 mAh Batarya
|Parmak İzi Sensörü: Yanda
|Parmak İzi Sensörü: Güç Tuşunda
|USB-C
|USB-C
|Kulaklık Girişi Yok
|Kulaklık Girişi Yok
|Özel Özellikler: Katlanabilir Ekran, Kablosuz Güç Paylaşımı, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj
|Özel Özellikler: Katlanabilir Ekran, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj
|1380 Dolar (Türkiye Fiyatı Yok)
|1980 Dolar (13499 TL)
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