  1. Tamindir
  2. Blog
  3. karşılaştırma
  4. Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip Özellik Fiyat Karşılaştırması

Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip Özellik Fiyat Karşılaştırması

Erkan Calp
Erkan Calp - | karşılaştırma

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy S20 serisinden daha fazla ilgi gördü. Yepyeni tasarım ve güçlü donanımla gelen Galaxy Z Flip Türkiye’de 13499 TL fiyat etiketiyle satış sunuldu. Peki, Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip arasındaki farklar neler? Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip özellik ve fiyat karşılaştırması yaptık.

Samsung’un ilk katlanan ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un tasarımsal ve donanımsal olarak iyileştirilmiş, geliştirilmiş sürümü Galaxy Z Flip, Galaxy S20 lansmanında tanıtıldı. Galaxy S20 serisinden (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) önce sahne alan Galaxy Z Flip, Fold’dan her yönden daha iyi, Motorola Razr’ın da tek rakibi konumunda. Galaxy Fold ile aynı ekranı (Infinity Flex Display) kullanıyor, Galaxy Fold gibi 200.000 kez katlanıp açılmaya dayanıklı ancak polimer yerine cam ekrana sahip. 7.3 inç ekrana sahip olan ve kitap gibi açılıp kapanan Galaxy Fold’un aksine Z Flip kapaklı bir tasarımla geliyor. Ayrıca 6.7 inç ekran ve çift 12 megapiksel arka kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Flip, 14 Şubat’ta 13499 TL fiyatla satın alınabilir olacak. Peki, Galaxy Fold ile Galaxy Z Flip arasında ne gibi farklar var? Aşağıdaki tablodan iki telefondan teknik özellik karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Fold

İç: 6.7 inç FHD+ Dinamik AMOLED; 2636x1080 piksel

Dış: 1.1 inç Super AMOLED; 300x112 piksel

İç: 7.3 inç Dinamik AMOLED; 2152x1536 piksel

Dış: 4.6 inç Dinamik AMOLED; 1680x720 piksel
425ppi (iç) / 303ppi (dış) 362ppi (iç)

Katlanmış: 73.6 x 87.4 x 15.4 ~17.3 mm

Açık: 73.6 x 167.3 x 6.9 ~ 7.2 mm

Katlanmış: 62.8 x 161 x 15.7 mm ~

Açık: 117.9 x 161 x 6.9 mm ~ 7.6 mm
183 g 276 g
Android 10 Android 9.0 Samsung One UI

12 megapiksel (geniş açı), 12 megapiksel (ultra geniş açı)

12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı), 12 megapiksel (telefoto)

Ön Kamera: 10 megapiksel

 Ön Kamera: İki 10 megapiksel, 8 megapiksel 3D derinlik
4K (HDR 10+) Video Çekimi 4K (HDR 10+) Video Çekimi
64-Bit Sekiz Çekirdek Qualcomm Snapdragon 855
256GB Depolama 512GB Depolama
8GB RAM 12GB RAM
3300 mAh Batarya 4380 mAh Batarya
Parmak İzi Sensörü: Yanda Parmak İzi Sensörü: Güç Tuşunda
USB-C USB-C
Kulaklık Girişi Yok Kulaklık Girişi Yok
Özel Özellikler: Katlanabilir Ekran, Kablosuz Güç Paylaşımı, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj Özel Özellikler: Katlanabilir Ekran, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj
1380 Dolar (Türkiye Fiyatı Yok) 1980 Dolar (13499 TL)

 

ETİKETLER : Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip

YORUMLAR