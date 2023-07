KDV Zammının Otomobil Fiyatlarına Etkisi Nasıl Olacak?

KDV oranlarındaki artış her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de etkisini gösteriyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda KDV zammına bağlı olarak fiyat artışı yaşanıyor.

Otomotiv sektöründeki bu hareketlenme piyasanın genel olarak yükselmesine neden olduğu için sıfır araçların yanı sıra ikinci el otomotiv ve yedek parça fiyatları da yükselişe geçiyor. Bu artış otomobillerde marka, model ve araç özelliklerine göre farklı oranlarda tüketiciye yansıtılabiliyor.

KDV zammının piyasada yoğun talep gören marka ve modellerdeki etkisine gelin birlikte bakalım.

Türkiye’de En Çok Tercih Edilen Otomobiller ve KDV Artışının Etkisi

Fiat Egea

Renault Clio

Dacia Duster

Hyundai i20

Peugeot 3008

Opel Corsa

Toyota Corolla

Honda Civic

1. Fiat Egea

Egea Sedan’ın KDV zammı öncesi fiyatına baktığımızda %18’lik KDV oranı ile 790.900 TL olan liste fiyatının KDV zammı sonrasında 805.000TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Bu da %1.7’lik bir artışa tekabül ediyor. Egea’nın farklı versiyonlarına ait güncel fiyat bilgisi ise ürün özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

KDV zammı sonrasında Fiat Egea’nın kendi sitesindeki güncel fiyat listesine baktığımızda Egea Sedan’ın 654.740 TL, Egea Cross’un 717.790 TL, Cross Wagon’un 1.005.590 TL, Egea Hatchback’in ise 702.540 TL olduğu görülüyor. Diğer Fiat markalı araçlarda 500e için 1.253.440 TL, Panda için 711.710 TL, 500 için ise 914.080 TL fiyat veriliyor.

2. Renault Clio

Türkiye’de en çok satan araçlardan biri olan Clio’nun fiyatının 1 milyonu aşması büyük bir yankı uyandırdı.

Son yapılan KDV zammı ile birlikte güncellenen Clio fiyatlarına baktığımızda manuel Joy modelin 817 bin TL’ye, otomatik Joy modelin 907 bin TL’ye, manuel Touch modelin 868 bin TL’ye, otomatik Touch modelin 948 bin TL’ye, otomatik Icon modelin ise 1 milyon 18 bin TL’ye ulaştığını görüyoruz.

Ayrıca araca eklenecek ek opsiyonlar da fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor.

3. Dacia Duster

Dacia’nın sevilen araçlarından olan Duster’ın güncel fiyat listesinde Turbo motor özelliğine sahip olan modellerin 941 bin ile 997 bin TL aralığında değiştiğini görüyoruz.

1.3 TCe 150 bg modellerde benzinli essential otomatik seçeneği için 1 milyon 35 bin - 1 milyon 103 bin TL’lik fiyatlar karşımıza çıkıyor. 1.5 Blue dCi 115 bg modellerde de Dacia Duster fiyatları 1 milyonun üstünde seyrediyor.

4. Hyundai i20

Hyundai i20’nin ilgili KDV zammı öncesinde başlangıç fiyatı 735 bin TL olarak belirtiliyordu. Şimdi ise Jump modelinin manueli için 747 bin 389 TL, otomatik modeli için ise 808 bin 406 TL’lik bir fiyat listeleniyor.

Style otomatik için liste fiyatı 838 bin 915 TL iken, Style Plus modelinin 884 bin 678 TL olduğu görülüyor. Elite modeli 920 bin 271 TL, Style modeli ise otomatik 884 bin 693 TL şeklinde sıralanıyor.

5. Peugeot 3008

Peugeot 3008 SUV araçlarda en düşük fiyatlı model benzinli olan Active Prime 1.2 PureTech 130 hp EAT8 olarak listeleniyor. 1 milyon 662 bin 500 TL olan bu serinin en düşük fiyatı 3008 GT 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Dizel modelde 2 milyon 24 bin 500 TL’ye kadar uzanıyor.

6. Opel Corsa

Yılın en itibarlı otomobil markası olarak seçilen Opel’in yıllardır sevilen araçları arasında yer alan Corsa’nın 1.2 75 hp benzinli ‘Elegance’ modeli KDV zammı sonrası 838 bin 900 TL anahtar teslim fiyatına sahip.

Diğer modellerde 1 milyon bandında seyreden Corsa fiyatı 1 milyon 134 bin 900 TL’ye uzanıyor. Araca eklenecek ekstra özellikler ve donanımlar ise bu tutarın dışında kalıyor.

7. Toyota Corolla

Farklı yaş gruplarındaki otomobil kullanıcıların yıllardır vazgeçemediği modellerden biri olan Toyota Corolla’nın KDV zammı sonrası başlangıç fiyatı 998 bin 950 TL olarak markanın kendi sitesinde belirtiliyor.

8. Honda Civic

Honda Civic’in Elegance modeli için liste fiyatı Honda’nın kendi sitesinde 1 milyon 573 bin TL olarak gözüküyor. Executive + modeli ise 1 milyon 704 bin TL’den satışa çıkıyor.

Popüler ve Sevilen Otomobillerde KDV Zammının Etkisi

Son zamanlarda adı sıkça duyulan elektrikli otomobillerde ve BMW, Mercedes gibi üst segment markaların araçlarında yaşanan fiyat artışı otomotiv sektörüyle ilgilenen herkes tarafından merak ediliyor. İşte, sevilen arabaların KDV zamlı fiyatları:

BMW 3 Serisi

Yeni BMW 3 serisinin M Sport modeli için 2 milyon 900 bin TL fiyat belirtiliyor. Edition M Sport için ise yeni fiyat 3 milyon 216 bin 200 TL olarak gözüküyor. 330i xDrive Touring M Sport ise 3 milyon 988 bin 900 TL olarak listeleniyor.

Mercedes C Serisi

Mercedes C serisinde C 200 4 MATIC AMG Otomatik 2 milyon 754 bin 841 TL, All Terrain otomatik 2 milyon 697 bin 892 TL olarak fiyatlandırılırken C 43 4MATIC, benzinli performance, otomatik modeli 4 milyon 284 bin 775 TL’den başlıyor.

TOGG

TOGG’larda vergi yükselişiyle birlikte T10X modeli arkadan itişli standart menzil modelinde 1 milyon 227 bin 500 TL olarak fiyatlandırılıyor. Güncel fiyatın içinde KDV zammı dahil olmak üzere Mart 2023’ten Temmuz 2023’e kadar yapılan toplam 350 bin TL’lik zam bulunuyor.

Tesla

Tesla araçlar da KDV zammından nasibini alıyor. Ünlü markanın popüler araçlarından olan Model Y için arkadan itişli, elektrikli, otomatik ve standart paket araç için 2.218.500 TL gibi bir fiyat belirtiliyor.

Çift motorlu dört çeker elektrikli Tesla Model Y araçlarda ise Long Range olan otomatik aracın fiyatı 2.325.826 TL, Performance olan modelin ise 2.604.826 TL’ye yükseldiği görülüyor.