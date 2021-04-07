LG tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, şirketin mobil birim departmanını tamamen kapatmaya hazırlandığını öğrenmiş olduk. Peki ama LG'nin akıllı telefon dünyasına katkıları neler oldu? Bugün ya da yakın geçmişte kullandığımız teknolojilerin hangileri LG tarafından geliştirildi? Hadi hep birlikte göz atalım.

LG'nin Akıllı Telefonlardaki İlkleri Neler?

LG KE850 - Kapasitif dokunmatik ekrana sahip ilk telefon.

- Kapasitif dokunmatik ekrana sahip ilk telefon. LG KE860 - Tamamen dokunmatik kullanıcı arayüzüne sahip ilk telefon.

- Tamamen dokunmatik kullanıcı arayüzüne sahip ilk telefon. LG KU990 - Ağır çekim video kaydeden ilk telefon.

- Ağır çekim video kaydeden ilk telefon. LG Optimus 2X - Full HD video kaydedebilen ilk telefon.

- Full HD video kaydedebilen ilk telefon. LG Optimus 2X - Çift çekirdekli işlemciye sahip ilk akıllı telefon.

- Çift çekirdekli işlemciye sahip ilk akıllı telefon. LG Optimus 3D - Çift kamera kurulumuna sahip ilk telefon.

- Çift kamera kurulumuna sahip ilk telefon. LG G3 - 1440P çözünürlükte ekran ile gelen ilk telefon.

- 1440P çözünürlükte ekran ile gelen ilk telefon. LG G5 - Ultra geniş açılı kamera sunan ilk telefon.

- Ultra geniş açılı kamera sunan ilk telefon. Nexus 4 (LG Optimus G) - Kablosuz şarj destekli ilk Android telefon.

Tahmin edebileceğiniz üzere LG, her zaman hak ettiği takdiri elde edemedi. Örneğin 2006 yılının aralık ayında tanıtılan LG KE850 Prada modelini ele alalım. Bu model kapasitif ekrana sahip olan ilk telefondu. Buna ek olarak tamamı dokunmatik kullanıcı arayüzü sunan ilk model de kendisi idi.

Sonrasında, Ocak 2007'de, ilk iPhone modeli tanıtıldı. Bugün pek çok kişi dokunmatik ekranlı telefonların devrimi olarak ilk iPhone'u görür ancak neredeyse hiç kimse, LG'nin bu alandaki başarısından bahsetmez.

2007 yılının ortalarına geldiğimizde LG KU990 ile karşılaşıyoruz. Ağır çekimde video çekmeyi seviyor musunuz? LG KU990, ağır çekim video kaydeden ilk telefondu. O zamanlar 320P'de 120 FPS ağır çekim videolar kaydedebiliyordu ve bu da, ortalama olarak dört kata yakın yavaşlama sunuyordu.

Bundan sonraki dönemlerde LG'nin yenilikleri genellikle kamera tarafına odaklandı. 2011 yılına döndüğümüzde Full HD yani 1080P çözünürlüğünde video kaydedebilen ilk akıllı telefon olan LG Optimus 2X ile karşılaşıyoruz. Bundan tam on yıl önce.

Yine aynı yıl içerisinde tanıtılan LG Optimus 3D ise çift kamera kurulumu ile kutudan çıkan ilk telefondu. Daha sonrasında bir süre için bu çılgınlık sona erdi ancak LG G5 ile anlamlı bir geri dönüş gördük. LG G5, ultra geniş açılı kamera sunan ilk telefon oldu. Üstelik 135 derecelik açıya sahip olan bu lens, gerçekten de şaşırtıcı derecede geniş bir görüş açısı sunuyordu.

Unutmadan LG Optimus 2X modeline geri dönelim. Bu model aynı zamanda çift çekirdekli işlemciye sahip olan ilk akıllı telefondu. Bu nedenle ikinci bir övgüyü hak ediyor. Hatta kendisi Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi dahi başardı. LG Optimus 4X HD ise, yaklaşık bir ay ile, dört çekirdekli işlemciye sahip ilk akıllı telefon olmayı kaçırdı.

Full HD ekranların yetersiz olarak görüldüğü bir çağdayız ve LG G3, 1440P çözünürlükte ekran ile gelen ilk akıllı telefon olmuştu. Bu özelliği bölgesel olarak sunan bir marka daha vardı ancak küresel ölçekte uygulayan ilk şirket LG olmuştu.

Nexus 4, ki kendisi LG Optimus G modeli üzerine inşa edilmişti, kablosuz şarj desteği sunan ilk Android telefondu. Burada 'ilk Android telefondu' dedim çünkü kendisinden iki hafta önce çıkan Nokia Lumia 920, kablosuz şarj desteği sunan ilk telefon olmuştu.

Şöyle bir göz gezdirdiğimizde, LG'nin akıllı telefon sektöründeki inovatif girişimlerinin neden sonuç vermediğini anlayabilmek pek de kolay değil. Burada LG G3 modelinden başlayıp devam eden sorunlu bir cihaz serisinden bahsetmek mümkün olabilir ancak tüm sorunlar bu şekilde açıklanabilir mi?

Şirket yıllar boyunca heyecan verici bazı teknolojilere imza attı ve gündelik hayatımızda kullanmayı sevdiğimiz özelliklerin bazılarının mimarı oldu. Açıkçası şirketin yenilikçi ruhunu ve alışılmışın dışında düşünme tarzını özleyeceğiz. Peki siz LG hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.