Linkedln Karanlık Mod Açma Nasıl Yapılır?

Birçok uygulamada olduğu gibi Linkedln üzerinden de karanlık mod özelliği aktif hale getirilebilir. Linkedln karanlık mod özelliğiyle, uygulamanın parlak ve beyaz alanları isminden de anlaşılacağı üzere siyaha çevrilir.

Karanlık mod özelliği, gözü daha az yorar. Bu sebeple Linkedln kullanıcıları uygulama üzerinde daha rahat gezinirler. Işığın az olduğu alanlarda ve zamanlarda örneğin geceleri, Linkedln üzerinden yapılan paylaşımlardaki yazılar daha rahat okunur.

Aynı zamanda Linkedln’de karanlık mod açıldığında kullanılan cihazın bataryasının da ömrü uzar. Çünkü karanlık mod özelliği, düşük güç tüketimi olarak ifade edilmektedir. Yaklaşık olarak %30 cihaz pilinden tasarruf edilir.

Linkedln karanlık mod açma özelliği; Android, iOS ve masaüstünde farklı adımlarla aktif hale getirilebilir. Biz de yazımızda hepsinde nasıl bu özelliğin aktifleştirildiğini ele aldık.

Android’te Linkedln Karanlık Mod Açma

Android cihazlarda Linkedln karanlık mod açma işlemi için aşağıda sıraladığımız adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak ana sayfanın sol üstünde konumlanan profil resmine tıklanmalıdır.

“Profil Görüntüle” alanına tıklanarak, arama çubuğunun sağ üst köşesinde konumlanan “Cihaz Ayarları” seçilir.

Menü üzerinden “Ekran” kısmına dokunulup “Karanlık Mod’a” basılır.

Yukarıdaki adımların ardından “Linkedln dark mode” özelliği aktif hale getirilmiş olur.

Masaüstünde Linkedln Karanlık Mod Açma

Linkedln’de karanlık mod hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda şu şekilde açılmaktadır;

Tarayıcı üzerinden Linkedln’in web sitesine giriş yapılır.

Linkedln ana sayfası üzerindeki menünün üst kısmında profil resmine tıklanmalıdır.

“Tercihler ve Gizlilik” seçeneği seçilerek sonrasında sırasıyla “Hesap Tercihleri” > “Karanlık Mod” alanları seçilir.

iOS’de Linkedln Karanlık Mod Açma

iOS kullanıcıları, Linkedln’de karanlık modu açabilmek için öncelikle uygulamaya giriş yapmalıdır. Uygulamadan hesaba giriş yapılır. Ekranın sol üst köşesinde konumlanan profil resmine tıklanır.

Kenar çubuğu üzerinde görüntülenen “Tercihler” alanına giriş yapılır. “Hesap Tercihleri” bölümüne giriş sağlandıktan sonra “Karanlık Mod” seçilerek özellik aktif hale getirilmiş olur.