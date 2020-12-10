Eğer ani bir kararla Windows'tan Linux'a geçiş yaptıysanız, bazı zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu noktada hangi uygulamaları kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız, Linux kullananlar için en temel uygulamalar listesi ile karşınızdayız. İşte her Linux kullanıcısının bilgisayarında bulunması gereken uygulamalar!

Linux için En Temel Uygulamalar

Öncelikli olarak bilmeniz gereken şey, Windows'ta çalışan her uygulamanın Linux üzerinde çalışmayabileceğidir. Bu noktada derin bir karamsarlığa kapılmanıza gerek yok çünkü Linux'ta aradığınız hemen her uygulamanın bir alternatifinin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Linux için Müzik Uygulaması: Amarok

Bu listemizin ilk sırasında bir müzik uygulaması var çünkü müzik, ruhun gıdasıdır. Amarok, Linux için en popüler müzik uygulamalarından bir tanesi ve sunduğu işlevlerden ötürü bu unvanı hak ettiğini söyleyebilirim. Hem modern hem de kullanıcı dostu arayüze sahip olan bu uygulamanın geniş bir format desteği bulunuyor.

Linux için Video Uygulaması: SMPlayer

Eğer iyi bir video oynatıcısına ihtiyaç duyuyorsanız, kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan birisi SMPlayer olabilir. Hem Windows hem de Linux sürümleri bulunan bu uygulamanın ücretsiz, açık kaynak kodlu, özgür bir yazılım olduğunu dile getirebillirim.

Linux için Dosya İndirme Uygulaması: Deluge

Tıpkı Windows'ta olduğu gibi Linux'ta da bir dosya indirme programına ihtiyacınız olacak. Bunun için kullanabileceğiniz en başarılı ve en popüler uygulama ise muhtemelen Deluge olarak öne çıkıyor. Platform bağımsız olarak çalışan bu uygulama sade, basit ve kullanışlı bir torrent istemcisi.

Linux için Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: GIMP

Fotoğraflarla ilgileniyorsanız, Linux işletim sisteminde de bir fotoğraf düzenleyicisine ihtiyaç duyacaksınızdır. Bu iş için biçilmiş kaftan olan GIMP'i Adobe Photoshop'un ücretsiz bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Photoshop'un yaptığı işlerin neredeyse hepsini yapabilen bu uygulama ücretsiz, açık kaynak kodlu ve özgür bir yazılım.

Linux için Ofis Uygulaması: LibreOffice

Microsoft Office için bir alternatif arıyorsanız, LibreOffice ile tanışmanızın tam zamanı. Bu uygulama aslında yalnızca Linux'ta değil, Windows ve Mac üzerinde de çalışabiliyor. Tıpkı Microsoft Office gibi Word, Excel ve PowerPoint dokümanlarını düzenleyebileceğiniz bu uygulamayı da cihazınıza indirmeyi unutmayın.

Linux için Mail Uygulaması: Thunderbird

Windows'ta Outlook kullanmayı seviyorsanız, Linux'ta Thunderbird kullanmayı düşünebilirsiniz. Temel işlevlerin hepsinin yer aldığı bu uygulamaya tüm e-posta adreslerinizi ekleyebilir ve onları yalnızca tek bir uygulama üzerinden rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Eğer bu listede yer alan bütün uygulamaları cihazınıza indirdiyseniz, keyifli bir Linux kullanımına şimdiden hazırsınız. Artık tek yapmanız gereken Linux'un derin ve köklü dünyasını keşfetmek olacak. Peki siz bu listemizde yer verdiğimiz uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?