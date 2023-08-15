Yapay Zeka ile Uyutan Çalar Saat: Loftie Özellikleri ve Fiyatı

Yapay zeka destekli çalar saat Loftie, saniyeler içinde kişiselleştirilmiş hikayeler oluşturarak kullanıcının kolayca uykuya dalmasını sağlıyor. Loftie, kullanıcısının zihinsel sağlığını iyileştirerek huzurlu bir şekilde uyanmasını ve uyumasını sağlıyor.

Yapay zeka tabanlı çalar saatle ilgili yapılan araştırmalarda önemli bir detaya ulaşıldı. Bu detaya göre Loftie tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş hikayeler, vücudun adrenalini düşürüyor. Böylelikle kullanıcı hemen uykuya geçebiliyor.

Loftie Çalar Saat Özellikleri

Benzersiz, orijinal alarm sesleri kataloğuna sahiptir. “Waves”, “Paradise”, “Gong” gibi alarm ses seçeneklerinden oluşuyor.

Sağlıklı yaşam ve müzik içeriklerinden oluşan bir kitaplık vardır.

Gece lambası olarak da kullanılabiliyor.

Podcast, müzik gibi ses akışları için Bluetooth özelliği geliştirilmiştir.

İki fazlı benzersiz alarm sistemi de vardır.

Uyandırma alarmının dışında uyku vaktinin geldiğini haber veren sinyalle geliştirilmiştir.

Loftie’nin iki fazlı alarm ses sistemi, kullanıcıyı farklı seslerde uyandırıyor. İki farklı alarmla kişiyi uykudan uyandıran bu sisteminde ilk çalan ses tek seslidir. Fakat dokuz dakika sonra ikinci çalan ses, kişinin tam anlamıyla uyanmasını sağlayan güçlü bir sese sahiptir.

Loftie’nin uyku saatinin geldiğini bildirdiği yatak sinyali özelliği “Ayarlar” menüsünden kolayca ayarlanabiliyor. Aynı zamanda bu özellik uygulama üzerinden de hemen devreye sokulabiliyor.

Kullanıcının belirlediği saat diliminde kısa bir ninni çalıyor. Daha sonra gece lambası yanarak yatış vaktinin geldiğini haber veriyor.

Loftie’de yer alan müzik ve sağlıklı yaşam içerikleri kitaplığı;

Beyaz, pembe ve kahverengi gürültü ses varyasyonları,

Ses manzaraları,

Rehberli meditasyonlar,

Doğa seslerinden oluşuyor.

Loftie, içeriklerden oluşan kitaplığını düzenli olarak güncelliyor. Bu sayede kullanıcılar her zaman yeni içeriklere ulaşıyor. Otomatik abone olunduğu takdirde güncellemeler için daha çok para ödeme yapılmamış oluyor.

Alt kısmında aydınlatma özelliği bulunan bir gece lambası bulunuyor. Gece lambası özelliği, saatin sol tarafındaki büyük buton ya da uygulama üzerinden kolayca açılıp kapanıyor. Gece lambasının yaydığı ışık çok ince olduğu için tüm odayı aydınlatma gibi bir etkisi bulunmuyor.

Loftie Çalar Saat Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Loftie Smart Alarm Clock uygulaması akıllı telefona indirilmelidir.

uygulaması akıllı telefona indirilmelidir. Ürün utusundan çıkarılıp prize takılmalı.

Telefon üzerinden uygulama açılarak saati kurma seçeneği belirlenmelidir. Uygulama üzerinden bir hesap oluşturularak bir sonraki adıma geçilir.

Saat, telefona Bluetooth üzerinden bağlanır. Akabinde Wi-Fi ağı seçilmelidir.

Loftie, Wi-Fi’ye bağlanmasının ardından ses ve alarm sistemlerindeki tüm içerikleri güncelleyip indirmeye başlar. Saatin tamamen güncellenmesi yaklaşık bir saat sürüyor.

Loftie çalar saat tamamen güncellendikten sonra onu kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama üzerinden ya da saatin üst tarafındaki butonlarla da ürünü kontrol edilebilirsiniz.

Loftie Çalar Saat Fiyatı

Loftie çalar saat, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu saatin çalıştırılması ve kullanılması çok kolaydır. Modern tasarımıyla da göze hitap eden saatin fiyatı 149 dolardır.

Saati, Shop Pay aracılığıyla temin edebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir düşme vb. durumlarda kırılma ve arızalanmasına karşıda ek ücret ödeyerek garantisi yaptırılabilir.

Sizce Loftie çalar saat fiyat performans açısından değerlendirildiğinde nasıl bir cihaz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.