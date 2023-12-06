Lotus Elektrikli Araba Şarj İstasyonu Özellikleri

İngiltereli otomobil markası Lotus, yüksek hızlı şarj desteği sunan bir elektrikli otomobil şarj ünitesi geliştirdi. DC şarj istasyonları kategorisinde yer alan bu istasyonlar farklı modüllerden oluşuyor.

Hem ev tipi hem de toplu kullanıma uygun olarak tasarlanan modüller ekstra kısa dolum süresi ile yüksek menzile ulaşmak isteyenler için pratik bir çözüm olacak.

Bu yazımızda Lotus elektrikli şarj istasyonunun özelliklerini ve ne zaman kullanılabilir hale geleceğini ele alıyoruz. İşte detaylar!

Lotus Elektrikli Şarj İstasyonu Özellikleri

Otomotiv sektöründe birçok firma rotasını elektrikli araçlara doğru çevirdi. Sadece elektrikli otomobil üretimine odaklanan markaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Lotus da bu markalardan birisi. Birkaç elektrikli araç modeli ile sektörde adını duyuran firmanın 2028’den itibaren sadece elektrikli araç satışı yapan bir isim haline gelmesi bekleniyor.

Lotus tarafından üretilen elektrikli otomobillere bakacak olursak şimdiye kadar Lotus, Eletre ve Emeya isimli üç farklı modelin satışa çıktığını söyleyebiliriz.

Markanın yeni hedefi ise elektrikli araçlara daha güçlü şarj imkânı sunmak. Bunun için Lotus harekete geçti ve yeni sıvı soğutmalı, 450 kW şarj gücüne sahip bir DC şarj ünitesi üretmeye başladı.

Söz konusu şarj ünitesinin max. 480 kW’lık bir güç çıkışına sahip olması sektörde zirveye oynamasını sağlıyor. Bu ünitede şarj edilen otomobillerin sadece 5 dakikalık bir dolum süresinin sonunda 142km menzile ulaşabilecek bir güce sahip olacağı belirtiliyor.

Tabi bu noktada dolum yapılan aracın maksimum hızlı şarj desteğinin kapasitesi de önem taşıyor. 350 kW’lık hızlı şarj desteği sunan elektrikli otomobilleri Lotus DC şarj istasyonlarında 20 dakikada %70’e yakın bir oranda şarj edebileceksiniz.

Ünitenin en önemli özelliklerinden birisi de sıvı soğutmalı ek bir modüle sahip olması. Bu sistem sayesinde aynı anda 4 farklı araca şarj desteği sunulabiliyor. Birden çok araca dolum yapıldığında maksimum verim sağlamak amacıyla 600 A’lik bir çıkış sağlanabiliyor.

Markanın geliştirdiği yenilikçi şarj istasyonları çeşitli ortamlarda kullanılabilir özelliklere sahip olacak. Duvara tipi modeli isteyen kullanıcılar kendi evinde kullanabilir.

Otobanlarda ise kabin tipi modeller ile daha fazla araca şarj imkânı sunulacak. Şehir merkezlerinde kurulacak portlar sayesinde daha çok kullanıcı bu istasyonu tercih edebilecek.

Lotus Elektrikli Şarj İstasyonları Ne Zaman Kullanılacak?

Lotus’un yeni elektrikli şarj istasyonu Çin’in belli bölgelerde kullanıma açıldı. Önümüzdeki yıl içinde Avrupa’da ve dünyanın çeşitli bölgelerine ulaşması bekleniyor. Orta Doğu ülkeleri de markanın şarj istasyonu kurmak istediği coğrafyalar arasında yer alıyor.

Kurulum işlemlerinin 2024 yılının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor. Yeni nesil şarj istasyonu ultra hızlı şarj teknolojisi ile elektrikli otomobil kullanıcılarını memnun edecek gibi gözüküyor.