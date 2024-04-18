Mass Effect 3 ile hikaye bir son buluyor. Hemen Mass Effect 3 indirin ve bu efsane serinin sonu nasıl olacak siz belirleyin.

Kemal Tavus - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayımlanan bir bilim kurgu oyunu olan Mass Effect 3, 2012 yılında yayınlandı. TPS bakış açısına sahip bir RPG olan Mass Effect 3, ana serinin son oyunudur. Mass Effect 3 sizi derinden etkileyecek oynanış mekaniklerine ve harika bir hikayeye sahiptir.

Bu oyunda insanlığın ve tüm galaktik uygarlıkların yok oluş tehdidi altındaki son mücadelesinde Komutan Shepard'ın rolünü üstleniyoruz. Serinin önceki oyunlarına göre çok daha gelişmiş grafikler ve oynanış bizleri bekliyor.

Mass Effect 3 İndir

Hemen Mass Effect 3 indirin ve bu görkemli uzay macerasının nasıl sonlanacağını aldığınız kararlarla siz belirleyin.

Mass Effect 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win 7

: Win 7 İşlemci : 1,8 GHz Intel Core 2 Duo (eşdeğer AMD CPU)

: 1,8 GHz Intel Core 2 Duo (eşdeğer AMD CPU) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : Desteklenen yonga setleri: NVIDIA 7900 veya daha iyisi; ATI X1800 veya daha iyisi. NVIDIA GeForce 9300, 8500, 8400 ve 8300'ün, AMD/ATI Radeon HD3200, HD3300 ve HD4350 gibi minimum sistem gereksinimlerinin altında olduğunu lütfen unutmayın. Video ve ses kartı sürücülerinizde güncellemeler gerekebilir.

: Desteklenen yonga setleri: NVIDIA 7900 veya daha iyisi; ATI X1800 veya daha iyisi. NVIDIA GeForce 9300, 8500, 8400 ve 8300'ün, AMD/ATI Radeon HD3200, HD3300 ve HD4350 gibi minimum sistem gereksinimlerinin altında olduğunu lütfen unutmayın. Video ve ses kartı sürücülerinizde güncellemeler gerekebilir. DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

: 15 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu