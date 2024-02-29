Bilgisayarınızda Neden Çoklu Ekran Kullanmalısınız?
Bu yazımızda sizlere bilgisayarınızı neden çoklu ekran kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğiz.
Bilgisayarların en önemli bileşenlerinden biri olan monitörler pek çoğumuzun evinde ve iş yerinde bulunuyor. Genelde alışkın olduğumuz üzere bir bilgisayarımız ve bir ekranımız olur. Peki birden fazla monitörün işlerinizi ne kadar kolaylaştırabileceğini düşündünüz mü? Bu yazımızda neden çoklu ekran kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğiz.
Çoklu monitör kullanımı eskiye nazaran epey arttı. Bu konudaki bilgilenmenin artması ile kulaktan kulağa yayılan bu durum hızla bir norm haline geliyor. Artık pek çok kişi ikinci bir monitörü olmadan bilgisayar kullanamaz hale geldi. İki ekranlı bilgisayarlar pek çok kişiye mantıklı geliyor fakat pek çok kişi hala tek ekranda takılı kalmakta bir sakınca görmüyor.
Bu yazımızda sizlere birden fazla monitör kullanmanın ne gibi faydaları olacağından bahsedeceğiz. Eğer hala tek monitör kullanıyorsanız bu yazımızdan sonra muhtemelen pişman olup 2000 TL altı monitör önerileri verdiğimiz yazıya gitmek isteyeceksiniz.
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Çoklu Ekran Kullanmanın Faydaları
- Üretkenliğinizi artırır
- Masaüstünüzü büyütür
- Çok hızlı karşılaştırma yapmanızı sağlar
- Grafik tasarımı, video düzenleme ve kodlama gibi alanlarda avantaj sağlar
- Oyun deneyiminizi maksimuma çıkarır
- Toplantılarınız daha verimli geçer
- Ekran paylaşımınız daha güvenli ve etkili olur
- Limitsiz eğlence
- Aynı anda pek çok şeyi izleyebilme imkanı
Üretkenliğinizi Artırır
Çoklu monitör kullanmanın ilk faydası hiç şüphesiz ki her alanda üretkenliğinizi artırmasıdır. İster bilgisayar başında ders çalışıyor olun ister iş yapıyor olun, birden fazla monitöre sahip olduğunuz zaman üretkenliğiniz büyük oranda artacaktır.
Örneğin beyaz yakalı bir çalışansınız ve Excell gibi programları çok fazla kullanıyorsunuz diyelim. Birden fazla ekrana sahip olduğunuz zaman sürekli sekmeler arasında geçiş yapmak yerine her monitöre bir sekme atayıp çok daha efektif bir biçimde çalışabilirsiniz.
2000 TL Altı Monitör Önerileri
Gerek iş hayatında gerekse oyun veya eğlencelerinizde monitör büyük etki ediyor. Öyle ki birçok kişi OLED veya AMOLED ekrana sahip cihazları tercih ediyor.
Aynı şekilde ders çalışan bir öğrenci için de birden fazla ekran üretkenliğini artıracaktır. Bir özet çıkarma, çevirme ya da okuma yapma durumlarında birden çok ekran her şeyi daha kolay kılacaktır. Sürekli pencereler arası geçiş yapmak üretkenliğinizi baltalar ve odaklanmanızı bozabilir.
Masaüstünüzü Büyütür
Eğer masaüstünüzde çok fazla simge bulunuyorsa ve kendi içinde bunları bir düzene göre sıralıyorsanız birden fazla monitör kullanmak daha organize ve az karmaşık bir masaüstü oluşturmanıza olanak tanır. Daha büyük bir masaüstü alanına sahip olduğunuzda hızlıca ulaşmak istediğiniz pek çok dosyaya anında ulaşabilirsiniz.
Çok Hızlı Karşılaştırma Yapmanızı Sağlar
2 ya da 3 ekrana sahip olduğunuzda pencereler arasında geçiş yapmak yerine hepsini aynı anda açıp çok rahat bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Hem iş yaparken hem çalışırken bir şeyleri karşılaştırmak istiyorsanız çoklu ekran kullanmak çok işinize yarayacaktır.
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Grafik Tasarımı, Video Düzenleme Ve Kodlama Gibi Alanlarda Avantaj Sağlar
Grafik tasarımı, video düzenleme ve kodlama gibi alanlarda çalışıyorsanız tek bir ekrana bakarak çalışmak eziyet gibidir. Yaratıcılığın ve üretkenliğin kritik öneme sahip olduğu bu alanlarda en az 2 ekran kullanmak elzem gibidir.
Özellikle de bu alanlarda yeni bir şey öğrenirken çoklu ekran kullanımı işinizi çok kolaylaştıracaktır. Örneğin bir yandan kodlama kursunun videosunu izlerken bir yandan anlatılan şeyleri aynı anda uygulayarak çok daha iyi sonuç alabilirsiniz.
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Aynı şekilde video düzenleme işlemi sırasında bir şeyler ters gittiyse ve yardıma ihtiyacınız varsa çoklu ekranlar işinizi kolaylaştırır. Sorununuzu çözecek bir video ya da yazı bulduğunuz zaman ikinci ekranınızdan baka baka projenizdeki sıkıntıyı çok daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bu tarz örnekler her meslek grubu için çoğaltılabilir.
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Oyun Deneyiminizi Maksimuma Çıkarır
Oyunlar genellikle tek ekranda oynanır, simülasyon için özel olarak oluşturulmuş durumlar haricinde genellikle oyunları tek bir monitör üzerinden oynarız ancak oyun oynarken ikinci ekranınızda neler yapabilirsiniz?
Örneğin MMORPG gibi öğrenmesi zor ve karmaşık türde bir oyun oynuyorsunuz diyelim. Oyun deneyiminizi baltalamadan ikinci ekranınızda açtığınız bir harita ya da oyunla alakalı bir wiki sayfası oyun deneyiminizi en üst noktaya çıkaraktır.
Oyunda bir yerde takıldığınızda ya da zor bir şey yapacağınız sırada yanınızda bir rehber olsun istiyorsanız çoklu ekran kullanmak işinizi çok kolaylaştıracaktır.
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Toplantılarınız Daha Verimli Geçer
Eğer çalıştığınız yerde uzun toplatılar yapılıyorsa ve bu toplantılar sırasında kendinizi hiçbir şey yapmadan ekrana bakıyor halde bulduysanız birden fazla ekran kullanmak isteyebilirsiniz. Toplantıda bir şey anlatılırken yanda not alabilirsiniz, başka bir işiniz varsa onla ilgilenebilir ya da toplantı tamamen dinleme odaklı geçiyorsa basit bir oyun oynamak için diğer ekranınızı kullanabilirsiniz.
Ekran Paylaşımınız Daha Güvenli Ve Etkili Olur
Eğer sık sık ekran paylaşımı yapmanız gereken bir işte çalışıyorsanız çoklu ekran kullanmak her şeyi çok daha hızlı yapmanızı sağlar. Ayrıca çok daha güvenlidir. Bilgisayar başında yaptığınız her şeyin izleyiciler tarafından görünmesini istemiyorsanız bir ekranınızı paylaşıp diğer ekranlarınızı kendinize ayırabilirsiniz.
Bir ekranınızda olanlar izleyicilerle paylaşılırken diğer ekranlarda yaptığınız şeyler sunumunuzu daha etkili kılabilir. Verdiğiniz eğitimler daha anlaşılır, daha profesyonel olur.
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Limitsiz Eğlence
Oyun oynarken dizi izlemek, ders çalışırken film izlemek, aynı anda birden çok oyun oynamak… Birden fazla monitöre sahip olmak epey eğlencelidir. Tek bir medyuma bağlı kalmadan aynı anda pek çok şeyi takip edebilir ve eğlence ürünlerinden aldığını keyfi artırabilirsiniz.
Sık Yaşanan Çoklu Monitör Sorunları ve Çözümü
Bir bilgisayarın iki ya da ikiden fazla bilgisayarla bağlantı kurması sonucu çoklu monitör sistemi ortaya çıkar.
Bilgisayarınızda neden çoklu ekran kullanmanız gerektiği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz çoklu ekran kullanıyor musunuz? Kaç monitöre sahip olmak isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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