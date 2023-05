Beyaz Perdenin Göz Alıcı Güzeli: Nicole Kidman Filmleri

Avustralyalı bir aktris ve film yapımcısı olan Nicole Kidman güzelliği ile ön plana çıkan bir oyuncudur. 90’ların sonunda ve 2000’lerin başında yer aldığı yapımlarla ünlenmiştir. 20 Haziran 1967'de doğan güzel oyuncu çeşitli yardım kuruluşlarıyla aktif bir şekilde çalışmıştır ve pek çok sosyal sorumluluk projelerine destek vermiştir. Nicole Kidman filmleri genellikle romantizm, aşk ve gizem temalarına sahiptir.

Biz de bu yazımızda sizler için en iyi Nicole Kidman filmlerini sıraladık. Eğer izlemek için hoş bir şeyler arıyorsanız bu liste çok işinize yarayacak diyebiliriz.

En İyi Nicole Kidman Filmleri

Dead Calm (1989)

To Die For (1995)

Eyes Wide Shut (1999)

Moulin Rouge! (2001)

The Hours (2002)

Cold Mountain (2003)

Dead Calm (1989)

Nefes kesen bir gerilim filmi olan Dead Calm sürpriz dolu anlarıyla izleyiciyi sürekli uyanık tutar. John ve Rae Ingram çiftinin hikayesinin anlatıldığı bu yapım çoğunlukla denizde geçiyor. İzolasyon ve çaresizlik hissi filmin ana çatısını oluşturuyor. Bu tarz kısıtlı mekanlarda geçen filmleri seviyorsanız Dead Calm’ı muhakkak izlemelisiniz.

Tür: Gerilim, Korku

Oyuncular: Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane

IMDB Puanı: 6.8

To Die For (1995)

To Die For bir kara komedi filmidir. Joyce Maynard'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Nicole Kidman’ın canlandırdığı karakter, hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır olan hırslı bir televizyon sunucusudur. Medyanın gücünü ve popüler kültürün etkilerini sorgulayan bir film olan To Die For, Nicole Kidman’ın da oyunculuk yeteneklerinin ne düzeyde olduğunu bizlere gösteren bir yapım.

Tür : Komedi, Suç, Dram

: Komedi, Suç, Dram Oyuncular : Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix

: Nicole Kidman, Matt Dillon, Joaquin Phoenix IMDB Puanı: 6.8

Eyes Wide Shut (1999)

Şüphesiz en iyi Nicole Kidman filmlerinden biri olan Eyes Wide Shut tam bir klasiktir. Tom Cruise ile Nicole Kidman’ın başrolde olduğu bu film göründüğünden çok daha fazlasını içinde barındırıyor. En iyi Kubrick filmlerinden biri olan Eyes Wide Shut gerilim ve gizem dolu bir yapım. Kadın-erkek ilişkisini daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde anlatan Kubrick bu filmde sembolizmin sınırlarını zorlamıştır.

Tür : Dram, Gizem, Gerilim

: Dram, Gizem, Gerilim Oyuncular : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack

: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack IMDB Puanı: 7.4

Moulin Rouge! (2001)

Romantizmi iliklerinize kadar yaşayacağınız bir müzikal olan bu yapımda genç bir şair olan Christian'in ve kabare yıldızı Satine'in aşkı anlatılır. Hem gözlerinizi hem kulaklarınızı bayram ettirecek bir film olan Moulin Rouge! imkansızlıklara rağmen bir araya gelmek için mücadele eden bu çiftin öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.

Tür : Drama, Müzikal, Romantik

: Drama, Müzikal, Romantik Oyuncular : Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo

: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo IMDB Puanı: 7.6

The Hours (2002)

Michael Cunningham'ın aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye taşınan bu yapım üç farklı kadının yaşamlarını anlatan bir filmdir. Bambaşka hayatlar yaşayan bu üç kadının hayatları paralel bir şekilde anlatılır. The Hours, kadınların hayatlarındaki içsel sıkıntıları, özgürlük arayışlarını ve kendi kimliklerini bulma mücadelelerini anlatan bir eserdir.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore

: Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore IMDB Puanı: 7.5

Cold Mountain (2003)

Amerikan İç Savaşı döneminde geçen bu film romantizm ve aşk temalarını bir arada bulundurur. Savaşın korkunç etkilerini, aşkın gücünü ve insanların hayatta kalma mücadelesini bizlere gösteren bu yapım en iyi Nicole Kidman filmlerinden biridir.

Tür : Dram, Romantik, Savaş

: Dram, Romantik, Savaş Oyuncular : Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger

: Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger IMDB Puanı: 7.2

En iyi Nicole Kidman filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Güzel oyuncuyu ileride hangi rollerde görmek isterdiniz? Sizin favoriniz Nicole Kidman filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.