Michael Jackson'ın Hayatını Anlatan Film: Michael Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi

Amerika’nın en ünlü pop sanatçılarından biri olarak bilinen ve dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Michael Jackson’ın hayatı ‘Michael’ isimli biyografik film ile beyazperdeye taşınıyor.

Heyecanla beklenen filmin hedeflenen yayın tarihi paylaşıldı. Oyuncu kadrosu, konusu ve ne zaman vizyona gireceği filmle ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte, Michael Jackson’ın hayatını anlatacak olan o film hakkındaki detaylar!

Michael Filmi Konusu

Michael Jackson’ın hayatı ve müzik kariyeri daha önce çeşitli yapımlara konu olmayı başarmıştı. 2009 yılında beyazperdede boy gösteren ‘This Is It’ isimli film bunlardan biri olmuştu.

Sanatçının hayatını kaybettiği yıl hazırlanmakta olduğu This Is It isimli konser serisine ilişkin provaların ve kamer arkası görüntülerin derlendiği bu yapımda sanatçının kendine has tarzıyla konserlere nasıl hazırlandığını görme fırsatı yakalamıştık.

Şimdi ise ünlü sanatçının bütün hayatını anlatan bir film olarak ‘Michael’ konuşuluyor. Çocukluk döneminden ölümüne kadar her bir detayın yeniden canlandırılacağı bu yapımda sanatçının yaşadığı zorluklar, kazandığı başarılar, verdiği konserler ve çok daha fazlası ekrana taşınacak.

Michael Filmi Oyuncuları

Filmin başrolünde ünlü pop sanatçısını canlandıran isim, bizzat kendisinin yeğeni olarak karşımıza çıkıyor. Michael Jackson’ın ağabeyi Jermaine Jackson’ın oğlu olan Jaafar Jackson, bu filmde amcasını canlandıracak. Kendisi de müzik ve dansla uğraşan oyuncu için bu proje ayrı bir öneme sahip.

Kendisine başrolde eşlik edecek olan isim ise Colman Domingo olacak. Domingo’yu Joe Jacson rolünde izleyeceğiz. Ünlü sanatçının küçüklüğünü ise 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi’nin canlandıracağı duyuruldu.

Jackson’ın küçük yaşta kardeşleri ile ünlendiği dönemini Valdi’nin performansı ile izleyeceğiz. Filmde görev alan diğer ekip üyelerine baktığımızda ise yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua’nın olduğunu görüyoruz.

Filmin yapımcıları Graham King, John Mcclain ve John Branca. Senaryo John Logan’ın kaleminden çıkmış. Görüntü yönetmeni ise Dion Beebe olarak paylaşılmış.

Michael Filmi Çıkış Tarihi

Filmin beyazperdeye geleceği tarih resmi olarak açıklandı. 18 Nisan 2025’te vizyona gireceği duyurulan yapıma ait ilk kare izleyicilerle paylaşıldı. Bu filmi hem Michael Jackson hayranları hem de sinema severler heyecanla bekliyor olacak.