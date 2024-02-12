C++ Performansını Python Kolaylığında Sunan Yazılımcı Dostu Mojo Al Nedir, Nasıl Kullanılır?

Eğer yeni bir programlama dili öğrenmek istiyorsanız ve nispeten keşfedilmemiş bir alanda ilerlemek istiyorsanoz, Mojo Al tam da aradığınız şey olabilir. Mojo Al, Swift programlama dilinin geliştirici Christopher Arthur Lattner tarafından tasarlandı.

Lattner, bu dili C++'nin performansını ve Python'ın kullanıcı dostu yapısını bir araya getirmesi için özel olarak geliştirdi. Bu nedenle kod yazmayı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Biz de bu yazımızda Mojo Al hakkında bilmeniz gerekenleri bir araya getiren bir rehber hazırladık.

Mojo Al Nasıl Kullanılır?

Mojo Al’i kullanabilmek için öncelikle cihaza uygulamanın yüklenmesi gerekiyor. Cihaza uygulamanın web sitesinden son sürümü indirilip yüklendikten sonra ilk program yazılabilir. Metin düzenleyicisi açılarak “hello_world.mojo” isminde yeni dosya oluşturulur. Dosyaya;

print (“Hello Word!” ) yazılarak kaydedilir.

Dosya kaydedildikten sonra “mojo hello_world.mojo” komutu ile çalıştırılır. Ekrana “Hello World” çıktısı geldiğinde Mojo ile ilk programınızı yazmış olacaksınız.

Mojo Al Özellikleri Nelerdir?

Yazılımcıların işini kolaylaştıran Mojo Al’in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Yüksek Performans

Bahsettiğimiz program dili, Python’dan 35.000 kat daha hızlıdır. Yüksek performansa sahip olduğu için önemli uygulamalarda C++ düzeyinde performans sunar.

2. Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Desteği

Mojo, yapay zeka kapsamında tasarlanmıştır. Bundan dolayı yapay zeka tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde yüksek performans sergiler.

3. Dinamik ve Statik Yazma

Python’un bir üst kümesi olarak tasarlanan Mojo, dinamik özelliklerini korurken bir taraftan da sistem programlamalar içinde yeni temel öğeler sunuyor. Ancak ihtiyaç duyulduğunda statik yazmayı da gerçekleştiriyor.

4. Dil Sözdizimi

Python’a ait tüm anlambilimi ve sözdizimlerini kullanır. Bunun sonucunda for-loops ve if-conditions kontrol akışı yapılarını da destekliyor.

5. Hata İşleme

C++ vb. geleneksel dillere kıyasla Mojo’nun hata verme oranı daha azdır. Hataları hemen fark edip ayıklar.

6. Python ile Entegrasyon

Python’u kullanmayı bilenler çok rahat Mojo’yu da kullanabilir. Çünkü Mojo, Python’un bir üst kümesidir. Python’un kod ve bilgi tabanından yararlanılabilir. Aynı zamanda NumPy vb. Python kitaplıklarına da kolayca erişim sağlanabilir.

7. Yapay Zeka Donanımı Uyumluluğu

Mojo, CUDA gibi çeşitli donanım türleriyle uyumlu çalışır. Bunun için MLIR isimli yazılımdan yararlanır. Yapay zeka donanımlarına uyum sağladığı için yazılımcıların işini kolaylaştırıyor.

8. Düzenli Güncelleme

Belirtilen programlama dili sürekli güncellenmektedir. Bunun için SDK ve dil araçlarıyla ilgili düzenli güncellemeler yapılır.

9. Geliştirme Araçları

Mojo’nun geliştirilmesi için Mojo komut satırı arayüzü (CLI) ve Mojo standart kitaplığı gibi kaynaklardan yararlanılır.

10. Visial Studio Code ile Entegrasyon

Mojo uzantısı, Visial Studio Code ile kullanılabiliyor. Bu sebeple Mojo uzantısı, Mojo API’lerinde kod tamamlama gibi avantajlarda sunuyor.

11. Kullanım Kolaylığı

Mojo Al ile hem çeşitli uygulamalar hem de Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) araçları tasarlanır. Kullanımı kolay olduğu için kısa sürede uygulamalar geliştirilir. Ayrıca Mojo Al, bellek güvenliği ve tip kontrolü gibi güvenlik özelliklerine de sahiptir.