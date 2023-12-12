Porsche’nin Türk CEO’su Nazif Mehmet Yazıcı Kimdir?

Alman lüks otomobil imalatçısı Porsche, 2007 yılından buyana şirket bünyesinde çalışan başarılı Türk mühendis Nazif Mehmet Yazıcı’yı Kuzey Amerika CEO’su olarak atadı.

Başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Türk mühendis, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Porsche’nin Kuzey Amerika pazarında başında yer alacak.

Biz de bu yazımızda bugüne kadar Porche’nin farklı farklı kademelerinde görev yapan Türk mühendis Nazif Mehmet Yazıcı ile ilgili merak edilenleri ele aldık.

Nazif Mehmet Yazıcı’nın Hayatı

Porsche’nin Mühendislik Hizmetleri Kuzey Amerika CEO’su pozisyonuna atanan ilk Türk olarak tarihe geçti. 1978 yılında İstanbul’da doğan Türk CEO’nun babası İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Başarılı CEO’nun annesiyse ev hanımıdır.

Yazıcı, lise son sınıfta Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na katıldı. Bu olimpiyatta fizik dalında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Lise eğitiminden sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni tam burslu kazanarak akademik hayatına önemli bir başarı daha ekledi.

Başarılı CEO, Ayşe Yazıcı ile evlidir. Ayşe Yazıcı, bir tekstil firmasında yöneticidir. Çiftin iki çocukları vardır. Yazıcı ailesi, Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşamını sürdürüyor. Nazif Mehmet Yazıcı, boş zamanlarını seyahat ederek, kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyor.

Türk kültürü ve değerlerine bağlı olduğu söylenen CEO, Türkiye’deki genç meslektaşlarına da destek veriyor. Genç mühendis adaylarının arkasında olan Yazıcı, şirketinin Türkiye’deki üniversitelerle iş birliği yapmasında da çok etkilidir. Hatta Türk öğrencilere burs ve staj olanakları sunmak içinde aracılık yapıyor.

Nazif Mehmet Yazıcı’nın Kariyeri

Nazif Mehmet Yazıcı, üniversite döneminde öğrenci kulüplerinde birçok çalışmaya katıldı. Üniversitedeyken otomobil tutkusunu keşfeden Türk mühendis, Formula Student Yarışması’na katıldı. Bu yarışmada araç tasarım ekibinde yer aldı. Formula Student Yarışması, Yazıcı’nın kariyer hayatını belirlemesinde çok etkili oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi’nde otomotiv mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisansını yaparken Poesche’nin araştırma ve geliştirme merkezinde staj yaptı. Stajını başarılı şekilde tamamladığı için şirketin mühendislik kadrosunda yer almaya başladı.

2004 yılında Porsche bünyesine katılan Nazif Mehmet Yazıcı, şirketinin birçok projesinde başarılı çalışmalara imza attı. Özellikle şirketin ilk elektrikli spor otomobili Taycan’ın tasarımında etkin role sahiptir. 2018 yılında şirketin mühendislik hizmetlerinde başkan yardımcılığı görevine getirildi. Posche’nin mühendislik kalitesi ve verimliliğinin artırılmasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yazıcı, Porche’nin en CEO’ları arasında yer alıyor. 45 yılında Porsche’nin CEO’su olan Yazıcı, 2019 senesinde yayımlanan Fortune Türkiye dergisinin “40 Yaş Altı 40 Başarılı İsim” listesinde yer aldı.