PureVPN programını kullanarak hem kişisel gizliliğinizi hem de bilgisayarınızın ağ güvenliğini koruyabilir, engelli web sitelerine giriş yapabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

PureVPN programı, bilgisayarında kullanmak üzere VPN programları arayanların deneyebilecekleri ücretsiz çözümler arasında yer alıyor ve kolay kullanımının yanında bol seçenek sunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İnternette gezinirken hem kişisel gizliliğinizi korumak, hem de saldırılara karşı güvenle durabilmek istiyorsanız PureVPN programına göz atmanız gerektiğine inanıyorum.

Hem evimizdeki internet ağlarında hem de herhangi bir diğer mekandaki şifresiz internet bağlantılarında, başkalarının ağa sızarak kişisel iletişimimizi görebileceklerini dikkate alırsak, 256 bit şifrelemeli PureVPN'i kullanmak biraz daha mantıklı hale geliyor. Zira VPN üzerinden iletilen verilerin başkaları tarafından çözülmesi neredeyse imkansız hale geliyor ve bilgisayarınıza kurulmuş olan casus yazılımlar dahi internet paketlerinin içeriğini göremiyorlar.

PureVPN Nasıl Kurulur?

Programın bir diğer avantajı ise tabii ki engelli web sitelerine veya Türkiye'ye hizmet vermeyen web sitelerine giriş imkanı sağlaması. Böylece Netflix gibi ülkemizden kullanılamayan web servislerine giriş yapabilir ve istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

VPN üzerinden gerçekleştirilen bağlantıların farklı ülkelerdeki sunuculardan sağlanması nedeniyle program içerisinde farklı ülkeler arasında geçiş yapabiliyor ve böylece bulunduğunuz konuma uygun bir sunucuyu kullanabiliyorsunuz. Elbette arada bir giriş ülkesini değiştirerek daha yüksek kişisel koruma sağlama şansınız da mevcut.

PureVPN'in içerisinde yer alan web koruması aracı ise çeşitli programlar veya eklentiler, yahut web siteleri tarafından size doğrultulabilecek tehditleri engellemek için bir kalkan görevi görüyor. Dolayısıyla gizlilik dışında direkt olarak zararlı yazılımlara karşı bir koruma da sağlamış oluyorsunuz. Eğer kullanabileceğiniz yeni ve alternatif bir VPN programı arayışındaysanız kesinlikle göz atmadan geçmeyin.