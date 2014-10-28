PureVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 70,083
- DOSYA BOYUTU 6.82 MB
- Üretici PureVPN
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PureVPN programını kullanarak hem kişisel gizliliğinizi hem de bilgisayarınızın ağ güvenliğini koruyabilir, engelli web sitelerine giriş yapabilirsiniz.
PureVPN programı, bilgisayarında kullanmak üzere VPN programları arayanların deneyebilecekleri ücretsiz çözümler arasında yer alıyor ve kolay kullanımının yanında bol seçenek sunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İnternette gezinirken hem kişisel gizliliğinizi korumak, hem de saldırılara karşı güvenle durabilmek istiyorsanız PureVPN programına göz atmanız gerektiğine inanıyorum.
Hem evimizdeki internet ağlarında hem de herhangi bir diğer mekandaki şifresiz internet bağlantılarında, başkalarının ağa sızarak kişisel iletişimimizi görebileceklerini dikkate alırsak, 256 bit şifrelemeli PureVPN'i kullanmak biraz daha mantıklı hale geliyor. Zira VPN üzerinden iletilen verilerin başkaları tarafından çözülmesi neredeyse imkansız hale geliyor ve bilgisayarınıza kurulmuş olan casus yazılımlar dahi internet paketlerinin içeriğini göremiyorlar.
PureVPN Nasıl Kurulur?
Programın bir diğer avantajı ise tabii ki engelli web sitelerine veya Türkiye'ye hizmet vermeyen web sitelerine giriş imkanı sağlaması. Böylece Netflix gibi ülkemizden kullanılamayan web servislerine giriş yapabilir ve istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
VPN üzerinden gerçekleştirilen bağlantıların farklı ülkelerdeki sunuculardan sağlanması nedeniyle program içerisinde farklı ülkeler arasında geçiş yapabiliyor ve böylece bulunduğunuz konuma uygun bir sunucuyu kullanabiliyorsunuz. Elbette arada bir giriş ülkesini değiştirerek daha yüksek kişisel koruma sağlama şansınız da mevcut.
PureVPN'in içerisinde yer alan web koruması aracı ise çeşitli programlar veya eklentiler, yahut web siteleri tarafından size doğrultulabilecek tehditleri engellemek için bir kalkan görevi görüyor. Dolayısıyla gizlilik dışında direkt olarak zararlı yazılımlara karşı bir koruma da sağlamış oluyorsunuz. Eğer kullanabileceğiniz yeni ve alternatif bir VPN programı arayışındaysanız kesinlikle göz atmadan geçmeyin.
PureVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 972
- DOSYA BOYUTU 89 MB
- Üretici PureVPN
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Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz PureVPN uygulaması sayesinde kolayca kişisel gizliliğinizi koruyabilir, engelli web sitelerine giriş yapabilirsiniz.
Android mobil cihazların güvensiz internet bağlantıları üzerinden gelebilecek tehditlere karşı iOS işletim sistemli cihazlardan daha açık oldukları bir gerçek. Bu nedenle, güvenmediğiniz ağlar üzerinden internete bağlandığınızda kişisel gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyabilmek için çeşitli VPN çözümlerinden faydalanmak mecburi hale geliyor. PureVPN uygulaması da bu çözümlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı ve ücretsiz olarak Android akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabiliyor.
Uygulama bilhassa dışarıda girdiğiniz Wi-Fi ağları üzerinden iletilen trafiği 256 bit şifreleme sayesinde korurken, engelli web sitelerine giriş, kimlik gizleme ve veri paketlerini koruma gibi pek çok faydayı da içerisinde barındırıyor. Böylece internet gezintiniz sırasında açık ağlar üzerinden bağlansanız bile kötü niyetli kişilerin bağlantıya sızmasına engel olabiliyor, ayrıca önceden erişemediğiniz kapalı web siteleri ve hizmetlere de ulaşabiliyorsunuz.
En İyi Ücretsiz VPN Programları (PC/Mac/Android/iOS)
Mac, Android, iOS ve PC için en iyi ücretsiz VPN programları neler? Bu yazıda herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz başarılı programları sıraladık.
PureVPN İndir
Her ne kadar uygulamanın ücretsiz sürümünde bant limiti sınırı olsa da, 500 MB olan bu sınır pek çok mobil kullanıcı için yeterli olacaktır. PureVPN'i uygulama içerisinden dostlarınızla paylaşmanız durumunda 400 MB'lık ekstra bir bant genişliği de kazanabiliyorsunuz. Böylece aylık olarak neredeyse 1 GB'lık bir bant genişliğini VPN üzerinden kullanmak mümkün hale geliyor. Fakat daha da fazlasını isteyen kullanıcılar aylık üyelik seçeneklerini satın alarak istedikleri tam çözüme ulaşabilirler.
Dünyadaki pek çok ülkede bulunan sunucular ve bunlar arasındaki geçişlerin kolayca gerçekleştirilebilmesi sayesinde internete girişinizin dilediğiniz ülkedenmiş gibi görünmesini de sağlayabiliyorsunuz. Kişisel gizliliğini korumak için çaba gösteren kullanıcıların sunucu değişimi özelliğinden sıklıkla faydalanacaklarına inanıyorum.
Eğer yeni ve etkili bir mobil VPN çözümü arıyorsanız göz atmadan geçmemeniz gereken uygulamalardan birisi olduğuna inanıyorum. Uygulama VOIP uygulamalarıyla da sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.
PureVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 209
- DOSYA BOYUTU 149 MB
- Üretici PureVPN
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz PureVPN uygulaması sayesinde kolayca internetteki gizlilik ve güvenliğinizi koruyabilirsiniz.
iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırlanmış olan PureVPN uygulaması tam da bu amaçla kullanabileceğiniz VPN uygulamaları arasında yer alıyor ve internet bağlantınız üzerinden gizlilik ve güvenliğinizin korunmasına yardımcı oluyor. Uygulamanın ücretsiz olarak sunulması ve hemen alışabileceğiniz bir arayüz sunması sayesinde göz atmak isteyebileceğiniz VPN çözümlerinden birisi olduğuna inanıyorum.
Son yıllarda internet üzerindeki gizliliğimizin büyük oranda ortadan kalktığı ve yıllar önce varolan güvenli ve anonim internetin pek de kalmadığı ortada. Özellikle şirketlerin, devletlerin veya kötü niyetli kişilerin kişisel bilgilerimize erişmekte veya erişimimizi kısıtlamakta pervasızca davranmaları nedeniyle kullanıcıların önlem almaları da elzem hale geldi.
PureVPN İndir
Hem evdeki internet bağlantınıza iOS cihazlarınızla bağlandığınızda, hem de gittiğiniz yerlerdeki Wi-Fi ağlarını kullandığınızda güvenliğinizi tehdit edecek etkenleri VPN bağlantısı sayesinde safdışı bırakabiliyorsunuz. Uygulamanın dikkat çeken yanlarına kısaca göz atmak gerekirse;Uygulama ücretsiz olarak sunulsa da uygulama içi satın alma seçenekleriyle daha fazla imkan sunduğu da bir gerçek. Özellikle binlerce IP arkasına gizlenme, canlı destek, sınırsız bant genişliği ve port seçimi gibi özellikler satın alma seçeneklerinde sunuluyorlar.
Elbette PureVPN'i kullanırken internet bağlantınızın biraz da olsa yavaşladığını farkedebiliyorsunuz. Zira artık internet üzerinden aldığınız bilgiler başka bir sunucudan geçerek işleniyorlar ve bu durum anlık yavaşlıklara sebep olabiliyor. Lakin bu durumun çok zorlayıcı ya da dikkat çekici düzeyde olmadığını da eklemek gerek.
PureVPN Uygulaması Özellikleri
- Kolay yoldan ülke ve sunucu değiştirme imkanı
- Otomatik sunucu seçimleri
- Anonimliği koruma politikası ve gizlilik
- VOIP uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilme
- Engelli web sitelerine veya uygulamalara giriş imkanı
PureVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,955
- DOSYA BOYUTU 7.96 MB
- Üretici PureVPN
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PureVPN uygulaması sayesinde Mac bilgisayarlarınızda zorlanmadan VPN çözümlerine ulaşabilirsiniz.
PureVPN uygulaması, Mac kullanıcılarının cihazlarında deneyebilecekleri ücretsiz VPN uygulamaları arasında yer alıyor ve sahip olduğu bol sunucu ve ülke desteğinin yanında hızlı yapısıyla da kullanılabilir seçeneklerden birisi haline geliyor. Aynı zamanda arayüzünün anlaşılır ve kolay kullanılır bir şekilde hazırlanmış olması sayesinde kullanırken herhangi bir kullanıcının zorluk çekmesi imkansız hale geliyor.
Uygulamanın kurulum adımlarının hızlıca tamamlanmasının ardından VPN servisini hemen aktif hale getirebiliyor ve böylece kişisel gizliliğinizi VPN bağlantısı üzerinden korumaya başlayabiliyorsunuz. VPN başlatıldıktan sonra internet bağlantınız şifreleniyor ve ayrıca verileriniz uygulamanın sunucuları üzerinden size gönderiliyor. Bu sayede hattınıza sızabilecek tehlikeli kişilere engel olabiliyor ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilme ihtimalini bertaraf edebiliyorsunuz.
Elbette her VPN uygulamasında olduğu gibi PureVPN Mac sürümünde de engelli veya Türkiye'ye hizmet vermeyen web sitelerine giriş yapma imkanı doğuyor. İlgilendiğiniz web sitesi hangi ülkeye hizmet veriyorsa VPN sunucunuzu o ülkeye geçirebildiğiniz için sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz.
Farklı bağlantı protokolleri arasında seçim yapabilme gibi gelişmiş kullanıcılara hitap eden seçenekler de uygulama içerisinde mevcut. Bu sayede kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir Vpn deneyimine sahip olabilirsiniz. Uygulamanın farklı Mac sürümleri için farklı kurulumları olduğu için indirme bağlantısına tıklarken kendinize uygun olanı seçmeyi unutmayın.