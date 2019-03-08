Netflix, Chrome ve Firefox Üzerinde Nasıl 1080p İzlenir?

Halihazırda bilmiyorsanız açıklamamız gereken bir gerçek var: Netflix, Chrome ve Firefox üzerinde en fazla 720p çözünürlüğü destekliyor. Netflix’i 1080p izlemek için ise macOS üzerinde Safari, Windows’ta ise Internet Explorer ve Edge kullanmanız gerekiyor. Ama çözümler sadece bununla sınırlı değil; Chrome ve Firefox üzerinde de Netflix 1080p çözünürlüklerde izleme yapabilirsiniz.

Netflix’in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve tarayıcıların çözünürlük desteklerinin açıklandığı bölümde verilen bilgiler ise hemen aşağıdaki gibi.

Google Chrome (Windows, Mac ve Linux'ta 720p'ye kadar, Chrome OS'de 1080p'ye kadar

(Windows, Mac ve Linux'ta 720p'ye kadar, Chrome OS'de 1080p'ye kadar Internet Explorer 1080p'ye kadar

1080p'ye kadar Microsoft Edge 4K'ya kadar

4K'ya kadar Mozilla Firefox 720p'ye kadar

720p'ye kadar Opera 720p'ye kadar

720p'ye kadar Safari Mac OS X 10.10.3 veya üzeri sürümlerde 1080p'ye kadar

Netflix, Chrome ve Firefox’ta nasıl 1080p izlenir?

Öncelikle Netflix üzerinde ikinci kategoriyi satın aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. 1 Ekran desteği ve standart çözünürlük sunan aboneliğin hemen ardından 2 ekranlı ve HD izleme şansı sunan ikinci abonelik geliyor.

Abonelik işlemi bittikten sonra Netflix test sayfasına girerek, Netflix’in sunduğu native video formatlarını teknik olarak görebilirsiniz. Bu sayfada herhangi bir videoya tıkladığınızda, sağ üst tarafta ulaşabildiğiniz en yüksek çözünürlüğe dair detayları da bulmanız mümkün. Test videosunda bit hızı 3000Kb/s ise 720p seviyesindesiniz anlamına geliyor. Bit hızı 4300 ya da 5800 civarında ise 1080p seviyesine çıktığınızı anlayabilirsiniz.

Eğer yeterli çözünürlüğe ulaşamıyor ve Netflix’i Chrome ya da Firefox üzerinde izlemeye devam etmek istiyorsanız, ilk olarak hemen aşağıda yer alan tarayıcı eklentisini kurmanız gerekiyor. Kurulum işlemi bittikten sonra tarayıcınızın Tarama Geçmişi verilerini tamamen silmelisiniz.

Silme işleminin bitmesiyle test videosu sayfasını yenileyebilirsiniz. Sonrasında Ctrl+Shift+Alt+S tuşlarını basarak, bit hızını 1080p için 4300Kpbs veya 5800kpbs olarak ayarlayarak, kalitenizi 1080p seviyesine getirebilirsiniz.