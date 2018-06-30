Netflix'ten Bir Uyarlama Daha!

Netflix, Salman Rüşdi’nin “Geceyarısı Çocukları” romanından uyarladığı dizinin tüm dünyada yayınlanacağı bilgisini verdi.

Salman Rüşdi’nin 1981 yılında Random House tarafından yayınlanan Geceyarısı Çocukları adlı romanı yazıldığı yıl Booker Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazanmış ve eleştirmenlerden tam not almıştı. Tüm zamanların en iyi 100 romanından biri olarak kabul edilen kitap, postmodern ve büyülü gerçekçilik akımlarına mükemmel bir örnek.

Prömiyer tarihi henüz belli olmayan dizi; 15 Ağustos 1947’de, Hindistan’ın bağımsızlığına kavuştuğu gece doğan Saleem Sinai’nin hayatını konu alıyor. Metafizik bir bakışla açılanabilecek şekilde; sağlığı milletiyle, hayatı ülkesinin tarihiyle derin bir bağa sahip. Anlaşılır biçimde özetlemek gerekirse: Saleem Sinai ne yaşıyorsa ülkesi de onunla birlikte aynısını yaşıyor. En dikkat çekici özellikse Hindistan’ın, Sinai dışındaki 1000 “geceyarısı çocuğuyla” telepatik iletişim kurabilmesini sağlayan bir yeteneği olması. Bahsedilen 1000 çocuğun hepsi aynı saatte doğmuş ve her birine büyülü güçler bahşedilmiş durumda. Yapım kararı alınan dizinin ne zaman çıkacağı bilinmemekle birlikte yeni sezona hazır olması bekleniyor.

Salt haliyle bile ilgi çekici konunun, Netflix yorumuyla büyüleyici olacağına şüphe yok. 5. Günün şafağında Tamindir’e bakın, fragman burada olacak…