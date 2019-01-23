Instagram Hikayeler'de Netflix Dönemi

Popüler çevrimiçi yayın hizmeti Netflix, iOS kullanıcılarının en sevdikleri dizi ve filmleri Instagram Hikayeler aracılığıyla paylaşmalarına olanak tanıyan yeni özelliğini kullanıma sundu.

Şu sıralar yeni filmi Roma’nın 10 dalda Oscar’a aday gösterilmesinin mutluluğunu yaşayan Netflix, platforma yeni özellikler eklemeyi de ihmal etmiyor.

Streaming yayın sektörünün trend belirleyen markası, kullanıcıların bir hayli hoşlarına gidecek yeni Instagram entegrasyonunu abonelerinin beğenisine sundu.

Bundan sonra kullanıcılar, favori Netflix şovlarını Instagram Hikayeler’den tek bir tıkla paylaşabilecek. Bunun için Netflix iOS uygulamanızda arzu ettiğiniz bir dizi veya filmi seçin. Ardından ‘Paylaş’ seçeneğine tıklayarak, karşınıza çıkan seçeneklerden Instagram Hikayeleri’ni seçin. Ve hikayeniz takipçilerinizle paylaşılmaya hazır!

Buna ek olarak, paylaştığınız dizi veya filmlerin afişlerini kişiselleştirmek için etiket, yorum ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. Takipçileriniz, Instagram’da paylaştığınız hikayeye tıklayarak Netflix uygulamasına gidebiliyor. Böylece sevdiğiniz ya da önerdiğiniz dizi veya filme kolayca göz atabiliyorlar.

Instagram Hikayeler’i kullanan tek üçüncü taraf uygulaması Netflix değil. Sosyal medya devinin alametifarikasından faydalanan hizmetler arasında popüler müzik platformları Spotify ve Soundcloud da bulunuyor.

Netflix’in yeni özelliğinden şu an için yalnızca iOS kullanıcıları yararlanabiliyor; ancak bir Netflix sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin söz konusu özelliği Android platformuna da getirmeye çalıştığını söyledi.