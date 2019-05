Netflix’te Ne İzleyeceğim Sorusunu Cevaplayan 4 Site

Boş zamanlarını film ve TV şovlarını seyrederek doldurmayı seven kişilerin çoğunun kafasında ne izleyeceğine dair bir soru işareti var. Bu kişiler çoğu zaman arkadaşlarından, sosyal mecralardan veya film/dizi topluluklarından yardım istiyor. Buna artık hiç gerek yok çünkü sizin için derlediğimiz 4 site, Netflix’te ne izleyeceğinize dair kafanızdaki bütün soruları yok edecek.

Bu yazıda, Netflix’te ne izleyeceğim sorusunu cevaplayan 4 siteyi öğreneceksiniz.

Ne izlemek istediğinizi bulmak için bir grup filtre ile zaman kaybetmek istemiyorsanız, bu sizin için daha basit bir seçenektir. What The Hell Should I Watch On Netflix, hız ve basitliğe odaklanıyor ve tek seferde bir seçim yapıyor.

İlk olarak, filmleri, TV Şovlarını veya rastgele herhangi bir şeyi isteyip istemediğinizi seçin ve ikinci olarak izlemek istediğiniz türü seçin. WTHSIWON, size hemen bir öneride bulunacaktır.

Birden fazla arkadaşınızdan film önerisi aldınız ancak gelen önerilerden hangisine öncelik vereceğiniz konusunda tereddüt yaşıyorsunuz; bu gibi durumlarda Compare Movies seçim yapmanızı kolaylaştırıyor.

Önerilen filmlerin ayrıntılarını yan yana görmek için “Film Karşılaştırma” bölümüne yerleştirin. Bir film veya TV şovu olabilir. Her film/TV şovu uzun bir dikey sütun olarak görünür, yanına istediğiniz kadar sütun ekleyebilirsiniz. Yapılan karşılaştırmaları diğerleri ile paylaşabilme gibi bir seçeneceğiz de vardır.

Detaylar, filmin kazandığı ödüller, kaç sezon sürdüğü, oyuncu kadrosu, IMDb ve TMBd derecelendirmeleri gibi ayrıntıları içerir.

Eski zamanlarda, en sevilen TV şovlarının televizyonda yayımlanan rastgele eski bir bölümünü izlemek, ne izleyeceğinizi, hangi bölümünü izleyeceğinizi seçmemenize rağmen çok tatmin ediciydi. Shufflix ise bunu şimdiki zamana uyarlamak istiyor.

Bu site, sizden öncelikle Netflix’i hangi ülkede izlediğinizi seçmenizi istiyor ve ardından bölgenizdeki mevcut TV dizilerini listeliyor. Bu liste, farklı türlerin karışımıdır ve listedekiler genellikle popülerdir.

Shufflix, bu listeden birini seçtiğiniz zaman, rastgele bir bölüm açar ve bölümün konusu hakkında bilgiler verir. Bölümü izlemeyi seçebilir yahut Shufflix’ten başka bir tavsiye isteyebilirsiniz.

Shufflix hem masaüstü tarayıcıda hem de mobil tarayıcıda çalışır. Mobil cihazdaki “şimdi izle” butonuna bastığınızda Netflix uygulamasında bölüm doğrudan açılacaktır.

Netflix’in tuttuğu en kötü sır, kullanıcıya gösterilmeyen filmleri ve şovları sınıflandırmak ve etiketlemek için çok sayıda gizli kategoriye sahip olmasıdır. Netflix-Codes, bu içeriklerin bulunmasında yardımcı olur.

Bu site, Netflix’teki tüm gizli kategorileri kontrol etmenin en basit yoludur. Büyük kategorilerin (Bkz. aksiyon, macera, gerilim, belgesel, komedi vb.) LGBT dizileri, askeri belgeseller, dövüş sanatlarının konu alındığı filmler vb. şeklinde alt kategorileri de vardır. Bütün bunlara Netflix-Codes sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Normal kullanıcılar, Netflix’te kaç tane sınıflandırma olduğunu öğrendiğinde gözlerine inanamayacaktır.