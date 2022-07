Odin kimdir sorusunu soran çoğu kişi, Odin ne tanrısı sorusunun da yanıtını merak ediyor. Bu yazıda İskandinav mitolojisinin en önemli tanrılarından bir tanesi olan Odin'e ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

İskandinav mitolojisinde çok sayıda tanrı ve tanrıça bulunuyor. Bunların arasında yer alan Odin, mitolojideki en önemli ve en popüler tanrılar arasında yer alıyor. Dolayısıyla Odin, İskandinav mitolojisine ilgi duyan kişilerin çoğu tarafından oldukça merak ediliyor.

Hazırladığımız yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruları cevaplayacağız. Böylelikle yazımıza göz atabilir ve İskandinav mitolojisinin en popüler tanrılarından bir tanesi olan Odin hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İskandinav Mitolojisindeki Odin Kimdir, Ne Tanrısıdır?

İskandinav mitolojisindeki en önemli tanrılardan bir tanesi olan Odin savaş ve bilgelik tanrısıdır. Çok güçlü bir tanrı olan Odin Wodan, Woden ve Wotan olarak da biliniyor. Yaşlı bir adam olan Odin uzun saçlara ve uzun boya sahip.

Valhalla salonunda yer alan Hlidskjalf isimli tahtında oturan Odin, her şeyi bilmek ve böylelikle bilge biri olmak istiyordu. Bu, onu kendini feda etmeye iten bir arzuydu. Odin aslında çift göze sahipti ancak bilge olabilmek için Mimir'in kuyusunda tek gözünü feda etti.

Marvel Sinematik Evreni ve Marvel Comics'te yer alan Odin, Mimir'in kuyusunda tek gözünü kaybettikten sonra göz bandı takmaya başladı. Thor filmini daha önce izlediyseniz, söz konusu tanrının bir gözünün üzerinde göz bandı benzeri bir ögenin yer aldığını görmüşsünüzdür. Tanrı bununla sınırlı kalmadı.

Odin, tek gözünü feda ettikten sonra diğer dünyalar hakkında bilgi edinmek ve runları anlayabilmek için dokuz gün dokuz gece Yggdrasil isimli hayat ağacında kendini astı. Evrenin merkezinde konumlanan Yggdrasil, İskandinav mitolojisinde çok kutsal bir ağaç olarak kabul edilir.

Mitolojide yer alan en önemli tanrılardan bir tanesi olan Odin, bu eylemler esnasında gizli bilgeliğe sahip oldu. Odin aynı zamanda şekilde değiştirebiliyordu. Şekil değiştirme yeteneği sayesinde ister dört ayaklı bir hayvan olabiliyor isterse de uçan bir hayvan olabiliyordu.

Odin, vücudu trans hâlindeyken bir kuş ya da dört ayaklı hayvanın yanı sıra balık veya yılan olarak da tüm dünyaları ve uzak yerleri dolaşabiliyordu. Mitolojide Valhalla sarayı da bulunuyordu. Odin'in yönetiminde olan Valhalla sarayına yalnızca savaşırken hayatını kaybeden savaşçılar girebiliyordu.

Odin'in birkaç hayvanı da vardır. Hugin ve Munin isimli kuzgunlar dünyayı dolaşır ve gördüklerini Odin'e rapor eder. Söz konusu tanrının Sleipnir isimli sekiz bacaklı atı mevcut. Bunların yanı sıra Geri ve Freki isimli kurtları da vardır.

Freyja'dan sihirli kehanet sanatını öğrenen Odin'in tanrılar için son derece önemli olan Draupnir isimli bir altın yüzüğe sahiptir.

Söz konusu tanrının ilk karısı Frigg isimli bir Asgard tanrıçasıydı. Odin'in Frigg ve Jord (Jörð) isimli tanrıçalardan toplamda iki tane çocuğu bulunuyor. Frigg'den olan çocuğu Balder, Jord'dan olan çocuğunun adı ise Thor'dur.

Çizgi romanları ve Marvel filmleri takip ediyorsanız Odin ve Thor karakterleri ile karşılaşmışsınızdır. Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) geçen Thor filminde Odin karakterini Anthony Hopkins canlandırdı. Hopkins özellikle The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) isimli yapımdaki Hannibal Lecter karakteri ile dünya genelinde tanındı.

Bu yazıda İskandinav mitolojisinin en önemli tanrılarından bir tanesi olan Odin hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusunu cevapladığımız yazımıza da göz atabilirsiniz.