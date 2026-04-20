Her Bütçeye Uygun OLED Monitör Tavsiyeleri

OLED ekranlar siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiği için karanlık sahnelerdeki grileşme sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Buna son derece canlı renkler de eklenince hem film izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli hâle geliyor. Şu anda piyasada çok sayıda seçenek mevcut. Bu da karar vermeyi zorlaştırıyor. Peki, hangi OLED monitör satın alınmalı?

Bu rehberde OLED monitör tavsiyeleri ile karşınızdayız. Hazırladığımız rehberde farklı bütçelere hitap eden en mantıklı modeller yer alıyor. Böylece piyasadaki geniş ürün yelpazesi içinde kaybolmadan, tam olarak kendi kullanım alışkanlıklarınıza uygun ekranı bulabilirsiniz.

10 Bin TL Altına Hangi OLED Monitörler Alınabilir?

Arzopa A3C Pro: 5 bin 449 TL

Arzopa A3C Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,3 inç

10 bin TL altı OLED monitör modelleri arasında yalnızca bir seçenek bulunuyor. Arzopa A3C Pro, taşınabilir yapısı sayesinde çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Monitör ayrıca %100 DCI-P3 ve %133 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu sayede özellikle grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitör 60Hz yenileme hızı sunuyor. Bu sebepten ötürü A3C Pro'nun çevrim içi rekabetçi oyunlar için ideal olmadığını belirtelim. Monitör ayrıca 400 nit parlaklığa sahip. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

11 Bin TL ile 29 Bin TL Arası Hangi OLED Monitörler Alınabilir?

Samsung Odyssey G6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Bu monitörde yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde belirgin bir fark yaratıyor. Bu düşük tepki süresi, hareket bulanıklığını minimum seviyeye indirerek oyunlarda rakiplerinizi daha net görmenizi sağlıyor. Böylece Rainbow Six Siege X, Counter Strike 2 ve Valorant rekabetçi oyunlarda daha hızlı ve isabetli tepkiler verebiliyorsunuz.

Monitörde AMD FreeSync Premium Pro bulunuyor. Bu teknoloji, tıpkı G-Sync ve AdaptiveSync teknolojileri gibi monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler yaşanabiliyor. FreeSync Premium Pro, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bu sayede monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.

AOC Q27G4ZDR'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

MSI 26.5 MAG 273QP'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

ASUS Rog Strix XG27AQDMES'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

LG Ultragear GX7 27GX704A-B'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

30 Bin TL ile 40 Bin TL Arası Hangi OLED Monitörler Alınabilir?

AOC AG276QZD2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

Gıgabyte MO27Q28G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

ASUS Zenscreen Duo OLED MQ149CD'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

Çift OLED ekranlı monitör kullanmak isteyen kişiler için ASUS Zenscreen Duo OLED MQ149CD bulunuyor. Bu monitör, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu da daha canlı ve doğru renkler elde edilmesine yardım ediyor. Özellikle video düzenleme gibi profesyonel işlerde oldukça önemli bir avantaj sağlanıyor.

ASUS Rog Strix XG27ACDNG'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26,5 inç

LG Ultragear 34GX900A-B'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 34 inç

Kavisli oyun monitörü kullanmak isteyen kişiler için LG'nin Ultragear 34GX900A-B modeli bulunuyor. Düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızına sahip olan monitör, 34 inç ekran boyutuyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Bu dev ekran hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Renklerin ise çok canlı olduğunu söyleyebilirim. Örneğin ben LED ekrandan OLED'e geçtiğimde aradaki farkı çok net şekilde görmüştüm.

Film izleme ve oyun oynama gibi aktivitlerin yanı sıra grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işler için de OLED'in önemli bir avantaj sağladığını belirteyim. OLED ekranda renkler, olması gerektiği gibi gösterilir.