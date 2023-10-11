OnePlus Nord CE 2 5G Özellikleri ve Fiyatı

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OnePlus, geçtiğimiz yılın şubat ayında Hindistan'da OnePlus Nord CE 2 5G modelini piyasaya sundu. Cihaz hem teknik özellikleri hem de fiyat bakımından dikkatleri üzerine çekti.

Biz de yazımızda MediaTek Dimensity 900 6nm SoC işlemciden gücünü alan cihazın tüm özelliklerini inceledik. 3 yıllık güvenlik güncellemesi ve 2 yıl da yazılım güncellemesine sahip olan bu cihaz, OnePlus'un ilk serisi Nord CE’e çok benziyor.

OnePlus Nord CE 2 5G Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 900

Batarya: 4.500 mAh, 65W hızlı şarj

Ağırlık: 173 gram

Boyutlar: 160.6 x 73.2 x 7.8 mm

Ekran: 6.43 inç AMOLED, Full HD+, 90 Hz

İşletim sistemi: Android 11 (OxygenOS 11.3)

Ön kamera: 16 megapiksel

Arka kamera: 64 + 8 + 2 megapiksel

RAM: 6 / 8 GB

Bağlantı: Kulaklık girişi, 5G, Bluetooth 5.2, USB C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, NFC

Depolama: 128 GB (microSD desteği)

OnePlus Nord CE 2 5G, 65W SuperVOOC şarj desteğinden oluşuyor. 65W hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakika içerisinde yaklaşık bataryanın %50’si doluyor. Ortalama 32 dakika içindeyse batarya %100’e ulaşıyor.

Telefon, 6,43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekrandan oluşuyor. 90 Hz tazeleme oranına sahip olan ekranın aynı zamanda Gorilla Glas 5 koruması bulunuyor. Ekranın alt tarafında parmak izi okuyucu sensör konumlandırılmıştır.

OnePlus Nord CE 2 5G’nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihaz; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 64 MP ana kamera sisteminden oluşuyor.

Cihazın bu kamera sistemi, yapay zeka ile destekleniyor. Gece çekimlerinin güzel çıkmasını sağlayan Nightscape teknolojisinden oluşuyor. Ayrıca geliştirilmiş portre modu vb. özelliklerde bulunuyor.

Cihaz, kilidin hızlıca açılmasını sağlayan ekran içi parmak izi sensöründen oluşuyor. Sensöre maksimum 5 adet parmak izi eklenebilir. Parmak izi sensörü, uygulamalardaki ödemeler için kullanılabiliyor.

MediaTek Dimensity 900 6nm SoC işlemciden oluşan cihaz; 2,4 GHz saat hızında 2 x A78 CPU ve 2 GHz saatlik hızda 6 x A55 CPU’a sahiptir.

OnePlus Nord CE 2 5G Fiyatı

OnePlus Nord CE 2 5G, gümüş ve mavi şeklinde iki renkten oluşuyor. Telefonun çerçevesi polikarbonat olarak tasarlanmıştır. Arka kısmıysa plastik tasarıma sahiptir. Telefon, tasarım açısından 1. sınıf görünüyor. 7,8 mm kalınlığa sahip olan telefonun fiyatıysa 15.799,29 TL’dir.

Peki, performans - fiyat açısından değerlendirildiğinde bu telefon sizce nasıl? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.