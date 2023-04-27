OnePlus Nord N30 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ABD pazarına orta segment bir cihaz sürmeye hazırlanan OnePlus, Nord serisine ait N30 modeli ile adından söz ettiriyor. Bu model hakkında hem tasarım hem de teknik özellik anlamında birçok tahmin ve sızıntı bilgi bulunuyor. Üretici firma cihazın özelliklerine, fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin kesin bir açıklamada bulunmasa da dünya çapında bu konuya dair farklı öngörüler bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Google Play Console’da OnePlus Nord N30’un ortaya çıkması, cihaza ilişkin bazı soru işaretlerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Elde edilen bilgilere göre OnePlus Nord CE 3 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olması beklenen N30 modelinin 20 Haziran tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OnePlus Nord N30 Özellikleri

OnePlus Nord N30’un, Nord CE 3 modelinin yeniden markalanmış hali olarak tasarlandığı düşünülüyor. 7 inçe yakın, FHD+ bir ekrana sahip olması beklenen modelin arka kısmında üçlü kamera bulunacağı öngörülüyor.

Ön yüzeyde ise 16 megapiksellik bir öncekim kamerası olacağı iddia ediliyor. CE 5 Lite modelinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord N30’un 2 mp derinlik sensörü ve makro kameraya sahip olması bekleniyor. Kesinliği kanıtlanmamış raporlar, tahmin ve öngörüler ışığında OnePlus Nord N30’un şu özelliklere sahip olacağını düşünebiliriz:

Boyut: 165,5 x 76 x 8,3 mm

Ağırlık: 195 gr

Çerçeve ve kapak: Plastik

Anakart: Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375)

Dahili bellek: 128 GB

RAM: 8 GB

Ekran boyutu: 6.72 inç IPS LCD

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2400 px

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Piksel yoğunluğu: 392 PPI

Çözünürlük standardı: FHD+

Arka kamera: 108 MP

2. Arka kamera: 2 MP + makro çekim modu

3. Arka kamera: 2 MP + derinlik sensörü

Geniş açı, panorama, LED flaş, HDR, yüz tanıma, konum etiketleme, zamanlayıcı, portre ve dokunmatik odaklama

Video: 1080p (Full HD) - 30 FPS

Videoda time-lapse ve yavaş çekim kayıt modu

Ön Kamera: 16 MP - 1080p Full HD - 30 FPS

Geniş açı, panorama, portre modu ve HDR

Bunlara ek olarak OnePlus Nord N30’da olması beklenen diğer özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Parmak izi okuma

Yüz tanıma

Hızlı Şarj (40 W)

İvmeölçer

Ortam ışığı ve yakınlık sensörleri

Pusula

OnePlus Nord N30’un ekran özellikleri açısından sahip olacağı fonksiyonlar:

Multi Touch

Ekran içinde ön kamera

120 Hz ekran yenileme

Çizilmelere karşı dayanıklı cam

240 Hz dokunmatik algılama

Çerçevesiz tasarım

Daima açık ekran

Bağlantı araçları açısından cihazdan beklenen özellikler:

Stereo ses

Çift hoparlör

3.5 mm kulaklık girişi

NFC, GPS

WI-FI

Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual-band

Nano-SIM

4G ve 5G desteği

Bluetooth 5.1, A2DP, aptX HD, LE

USB Type-C ve OTG şeklinde sıralanıyor.

OnePlus Nord N30 Fiyatı

OnePlus Nord N30 için öngörülen fiyat bazı kaynaklarda 19,990 Rs olarak belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise bu fiyatın 24,990 Rs’ye kadar çıktığı görülebiliyor. Hindistan para birimi olan Hindistan Rupisi, "Rs" ile ifade ediliyor.

19,990 Rs ise yaklaşık olarak 245 $’a tekabül ediyor. Amerika’da ise OnePlus Nord N30’un satış fiyatının 380$ civarında olması bekleniyor. Ayrıca Pakistan’da 74.999Pkr’lik bir fiyat beklentisinden söz ediliyor.

TL olarak baktığımızda OnePlus Nord N30’un Hindistan’da satışa çıkacağı fiyatın TL karşılığı güncel kura göre 4.750 TL olarak hesaplanıyor. OnePlus Nord N30 Türkiye’ye gelirse bu fiyata vergilerin ekleneceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Bu veriler ışığında, OnePlus Nord N30’un ortalama bir bütçe ile alınabileceğini düşünebiliriz. Ancak yine de söz konusu fiyatların sadece bir tahmin olduğunun ve net bir geçerliliğe sahip olmadığının da altını çizmekte fayda var.

OnePlus Nord N30 Çıkış Tarihi

Hong Kong esaslı, Çin’de kurulmuş bir firma olan OnePlus; Çin, Hindistan, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında geniş kitlelere hitap ediyor. OnePlus Nord N30 henüz piyasaya çıkmadığı için net olarak satış fiyatı ve çıkış tarihi bilinemiyor.

Ancak resmi olmayan verilere göre OnePlus Nord N30’un şu an için 20 Haziran 2023’te satışa sunulması bekleniyor. Önceden yapılan tahminlere göre nisan ve mayıs ayında piyasaya çıkmış olması gereken cihaz için 30 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğine dair söylentiler de mevcut.