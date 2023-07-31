Güçlü Gürültü Engelleyici: Oppo Enco Air 3 Özellikleri ve Fiyatı
Oppo'nun gürültüleri yok eden kablosuz kulaklık tasarımı Oppo Enco Air 3'ü keşfetmeye hazır olun. İşte, tüm özellikleriyle Oppo Enco Air 3!
Oppo’nun tasarladığı gürültü engelleyici kablosuz kulaklık modeli Enco Air 3 büyük bir heyecanla bekleniyor. Sürükleyici bir ses deneyimi sunacak olan Oppo Enco Air 3’ün gürültü engelleme alanında üstün bir performans sergileyeceği belirtiliyor.
Yüksek kaliteli ses standartları ile dikkat çeken Oppo Enco Air3’ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki bilgileri bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, mevcut verilere göre Oppo Enco Air hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!
Oppo Reno 10 Serisi Özellikleri ve Fiyatları
Oppo Reno 10 serisinde üç farklı model bulunuyor. Bunlardan ilki Oppo Reno 10, diğeri Oppo Reno 10 Pro ve sonuncusu Oppo Reno 10 Pro+ olarak isimlendiriliyor.
Oppo Enco Air 3 Özellikleri
- 49 dB’e kadar gürültü engelleme özelliği
- 12.4 mm dinamik sürücü
- Bambu fiber malzeme
- 47 ms gecikme süresi
- Bluetooth 5.3 bağlantısı
- LC3, SBC, LDAC, AAC desteği
- 7 saat kesintisiz kullanım (tek şarj ile)
- Kutuda kullanım ile 30 saatlik kullanım süresi
- Şarj edilebilir Lithium-ION 27 mAh bataryalı kulaklık ve 300 mAh şarj kutusu
- Kulaklık için şarj süresi: 1.2 saat, Kutu ve kulaklık şarjı: 2 Saat
- USB Type-C girişi
- IP54 derecelendirmesi ile toza ve suya belli oranda dayanıklılık
Oppo Enco Air 3’ün öne çıkan özelliklerine baktığımızda en iyi yanının gürültü engelleme özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında şarj ve batarya ömrü de oldukça başarılı.
Ayrıca IP54 derecelendirmesi sayesinde toza karşı maksimuma yakın bir dayanıklılığa sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor. Suya dayanıklılığı ise 8 üzerinden 4 ile derecelendirildiği için ortalama seviyede olarak değerlendirilebilir.
Şık tasarımı ve ergonomik kulaklık modeli sayesinde konforlu bir kullanım sunan Oppo Enco Air 3 günlük kullanımda iyi bir kablosuz kulaklık alternatifi olmanın yanı sıra oyun severler için de yüksek performanslı bir kablosuz cihaz olarak değerlendiriliyor.
Oppo Enco Air 3 Fiyatı
Oppo Enco Air 3 güçlü gürültü engelleyici kablosuz kulaklık modeli için Türkiye’de geçerli bir fiyat bulunmuyor İlk etapta Hindistan pazarında piyasaya sürülen kablosuz kulaklık yaklaşık 3000 Hindistan rupisi gibi bir fiyata sahip.
Dolar olarak baktığımızda bu fiyat yaklaşık olarak 37 dolara tekabül ediyor. TL olarak değerlendirecek olursak ürünün yurtdışı fiyatı vergi hariç yaklaşık 1.000 TL’ye denk geliyor.
Oppo A78 4G Özellikleri ve Fiyatı
2023 yılının başlarında piyasaya sürülen A78 5G modelinin ardından Oppo, bu cihazın 4G versiyonunu satışa çıkarıyor. Üst segment bir ürün olmadığı bilinen Oppo A78 4G, cihazın 5G sürümü ile kıyaslandığında bazı farklı özellikler taşıyor.
Oppo Enco Air 3 Çıkış Tarihi
Oppo Enco Air 3 10 Temmuz’dan itibaren Hindistan pazarındaki yerini aldı. Diğer ülkelerde ve Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.
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