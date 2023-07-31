Güçlü Gürültü Engelleyici: Oppo Enco Air 3 Özellikleri ve Fiyatı

Oppo’nun tasarladığı gürültü engelleyici kablosuz kulaklık modeli Enco Air 3 büyük bir heyecanla bekleniyor. Sürükleyici bir ses deneyimi sunacak olan Oppo Enco Air 3’ün gürültü engelleme alanında üstün bir performans sergileyeceği belirtiliyor.

Yüksek kaliteli ses standartları ile dikkat çeken Oppo Enco Air3’ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki bilgileri bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, mevcut verilere göre Oppo Enco Air hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Oppo Enco Air 3 Özellikleri

49 dB’e kadar gürültü engelleme özelliği

12.4 mm dinamik sürücü

Bambu fiber malzeme

47 ms gecikme süresi

Bluetooth 5.3 bağlantısı

LC3, SBC, LDAC, AAC desteği

7 saat kesintisiz kullanım (tek şarj ile)

Kutuda kullanım ile 30 saatlik kullanım süresi

Şarj edilebilir Lithium-ION 27 mAh bataryalı kulaklık ve 300 mAh şarj kutusu

Kulaklık için şarj süresi: 1.2 saat, Kutu ve kulaklık şarjı: 2 Saat

USB Type-C girişi

IP54 derecelendirmesi ile toza ve suya belli oranda dayanıklılık

Oppo Enco Air 3’ün öne çıkan özelliklerine baktığımızda en iyi yanının gürültü engelleme özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında şarj ve batarya ömrü de oldukça başarılı.

Ayrıca IP54 derecelendirmesi sayesinde toza karşı maksimuma yakın bir dayanıklılığa sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor. Suya dayanıklılığı ise 8 üzerinden 4 ile derecelendirildiği için ortalama seviyede olarak değerlendirilebilir.

Şık tasarımı ve ergonomik kulaklık modeli sayesinde konforlu bir kullanım sunan Oppo Enco Air 3 günlük kullanımda iyi bir kablosuz kulaklık alternatifi olmanın yanı sıra oyun severler için de yüksek performanslı bir kablosuz cihaz olarak değerlendiriliyor.

Oppo Enco Air 3 Fiyatı

Oppo Enco Air 3 güçlü gürültü engelleyici kablosuz kulaklık modeli için Türkiye’de geçerli bir fiyat bulunmuyor İlk etapta Hindistan pazarında piyasaya sürülen kablosuz kulaklık yaklaşık 3000 Hindistan rupisi gibi bir fiyata sahip.

Dolar olarak baktığımızda bu fiyat yaklaşık olarak 37 dolara tekabül ediyor. TL olarak değerlendirecek olursak ürünün yurtdışı fiyatı vergi hariç yaklaşık 1.000 TL’ye denk geliyor.

Oppo Enco Air 3 Çıkış Tarihi

Oppo Enco Air 3 10 Temmuz’dan itibaren Hindistan pazarındaki yerini aldı. Diğer ülkelerde ve Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.