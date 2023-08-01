Oppo Reno 10 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo’nun yeni piyasaya sunduğu Reno 10 telefon modeli su geçirir mi? Oppo Reno 10 suya dayanıklı mı? İşte detaylar!
Oppo’nun yeni serisi Reno 10, yenilikçi teknolojileriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan seri, üç farklı cihazdan oluşuyor. Seriye ait telefon modelleri:
- Oppo Reno 10,
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo Reno 10 Pro olarak adlandırılmıştır.
Oppo Reno 10 Qualcomm ve MediaTek işlemcilerden oluşuyor. Cihazları güçlü kılan da bu işlemcilerdir.
Oppo Reno 10 Serisi Özellikleri ve Fiyatları
Oppo Reno 10 serisinde üç farklı model bulunuyor. Bunlardan ilki Oppo Reno 10, diğeri Oppo Reno 10 Pro ve sonuncusu Oppo Reno 10 Pro+ olarak isimlendiriliyor.
Oppo Reno 10 Özellikleri
- İşletim sistemi: ColorOS 13.1-Android 13 tabanlı
- Depolama: 256/512 GB
- Ekran: 6,7 inç 120 Hz FHD+ AMOLED
- Batarya: 4600 mAh (80W)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Ön kamera: 32 MP
- RAM: 8/12 GB
- Arka kamera: 8 MP, 64 MP, 32 MP
Oppo’nun yeni serisinin ilk telefonu Reno 10, 120 Hz yenileme hızından oluşan 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranlı olarak tasarlanmıştır. Delikli ekran tasarımına sahip olan Oppo Reno 10, gücünü Snapdragon 778G yonga setinden alıyor.
Oppo Reno 10 Pro+ Özellikleri
- İşletim sistemi: ColorOS 13.1-Android 13 tabanlı
- Ekran: FHD+OLED, 6.74 inç 120 Hz
- RAM: 16 GB
- Batarya: 4600 mAh(100W)
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- Ön kamera: 32 MP
- Depolama: 256/512 GB
- Arka kamera: 8MP, 50 MP ve 32 MP
Oppo Reno 10 Pro+, OIS desteği sunuyor. 4.700 mAh pil ve 100 W’lık hızlı şarj özelliklerine sahiptir. Reno 10 Pro+ ekranı 1200 nit maksimum parlaklık seviyesindedir.
Oppo Reno 10 Pro Özellikleri
- İşletim sistemi: ColorOS 13.1- Android
- Depolama: 256/512 GB
- Ekran: FHD+ OLED, 6.74 inç 120 Hz
- Batarya: 4600 mAh (100W)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Ön kamera: 32 MP
- Arka kamera: 8 MP, 50 MP, 32 MP
- RAM: 16 GB
Oppo Reno 10 Pro, 1400 nit max. parlaklık seviyesinden oluşuyor. Cihazın parmak izi sensörü de vardır. 80 W hızlı şarj desteği ve 4.600 mAh gücüne sahip bataryası vardır.
Oppo A78 4G Özellikleri ve Fiyatı
2023 yılının başlarında piyasaya sürülen A78 5G modelinin ardından Oppo, bu cihazın 4G versiyonunu satışa çıkarıyor. Üst segment bir ürün olmadığı bilinen Oppo A78 4G, cihazın 5G sürümü ile kıyaslandığında bazı farklı özellikler taşıyor.
Oppo Reno 10 Serisi Suya Dayanıklı mı?
Teknik özellikleriyle dikkat çeken Oppo’nun Reno 10 serisinin ilk sızıntılarında, toza ve suya karşı dayanıklı olduğu belirtilmişti. Suya ve toza dayanıklılığı ifade eden IP54 derecesine sahip olacağı aktarılmıştı. Fakat teknoloji şirketi yeni seride böyle bir resmi derecelendirme yapmadı.
Oppo Reno 10 serisi, resmi olarak IP54 derecelendirmeye sahip olmadığı için toza ve suya dayanıklı değildir. Bu nedenle bu cihazı kullanırken çok dikkatli davranmak gerekiyor.
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