Oppo Reno 10 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Oppo’nun yeni serisi Reno 10, yenilikçi teknolojileriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan seri, üç farklı cihazdan oluşuyor. Seriye ait telefon modelleri:

Oppo Reno 10,

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 10 Pro olarak adlandırılmıştır.

Oppo Reno 10 Qualcomm ve MediaTek işlemcilerden oluşuyor. Cihazları güçlü kılan da bu işlemcilerdir.

Oppo Reno 10 Özellikleri

İşletim sistemi: ColorOS 13.1-Android 13 tabanlı

Depolama: 256/512 GB

Ekran: 6,7 inç 120 Hz FHD+ AMOLED

Batarya: 4600 mAh (80W)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

Ön kamera: 32 MP

RAM: 8/12 GB

Arka kamera: 8 MP, 64 MP, 32 MP

Oppo’nun yeni serisinin ilk telefonu Reno 10, 120 Hz yenileme hızından oluşan 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranlı olarak tasarlanmıştır. Delikli ekran tasarımına sahip olan Oppo Reno 10, gücünü Snapdragon 778G yonga setinden alıyor.

Oppo Reno 10 Pro+ Özellikleri

İşletim sistemi: ColorOS 13.1-Android 13 tabanlı

Ekran: FHD+OLED, 6.74 inç 120 Hz

RAM: 16 GB

Batarya: 4600 mAh(100W)

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ön kamera: 32 MP

Depolama: 256/512 GB

Arka kamera: 8MP, 50 MP ve 32 MP

Oppo Reno 10 Pro+, OIS desteği sunuyor. 4.700 mAh pil ve 100 W’lık hızlı şarj özelliklerine sahiptir. Reno 10 Pro+ ekranı 1200 nit maksimum parlaklık seviyesindedir.

Oppo Reno 10 Pro Özellikleri

İşletim sistemi: ColorOS 13.1- Android

Depolama: 256/512 GB

Ekran: FHD+ OLED, 6.74 inç 120 Hz

Batarya: 4600 mAh (100W)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 8 MP, 50 MP, 32 MP

RAM: 16 GB

Oppo Reno 10 Pro, 1400 nit max. parlaklık seviyesinden oluşuyor. Cihazın parmak izi sensörü de vardır. 80 W hızlı şarj desteği ve 4.600 mAh gücüne sahip bataryası vardır.

Oppo Reno 10 Serisi Suya Dayanıklı mı?

Teknik özellikleriyle dikkat çeken Oppo’nun Reno 10 serisinin ilk sızıntılarında, toza ve suya karşı dayanıklı olduğu belirtilmişti. Suya ve toza dayanıklılığı ifade eden IP54 derecesine sahip olacağı aktarılmıştı. Fakat teknoloji şirketi yeni seride böyle bir resmi derecelendirme yapmadı.

Oppo Reno 10 serisi, resmi olarak IP54 derecelendirmeye sahip olmadığı için toza ve suya dayanıklı değildir. Bu nedenle bu cihazı kullanırken çok dikkatli davranmak gerekiyor.