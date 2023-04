Oscar Ödüllü Martin Scorsese Kimdir?

Başarılı senarist ve yönetmen Martin Scorsese, 17 Kasım 1942 yılında Amerika’da doğmuştur. İtalyan-Amerikan ailede doğan Scorsese’in babası Luciano Charles Scorsese, annesiyse Catherine Scorsese’dir.

Çocukluğunda astım rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü yönetmenin sinemaya ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır. Bu ilgisini büyüdüğünde akademik olarak da sürdürmek istemiştir. 1960 yılında New York Üniversitesi’nin Sinema Bölümüne kayıt yaptırdı. Üniversiteden 1964’te mezun olduktan sonra 1966 yılında New York Üniversitesi’nin film dalında master derecesi almaya hak kazandı.

Martin Scorsese’in Kariyeri

Scorsese, üniversiteden mezun olduktan sonra ilk uzun metraj filmini çekti. I Call First isimli filmle sineme dünyasına adım atmış oldu. İsminin duyulduğu ilk film Robert De Niro'nın rol aldığı Mean Streets. Film sonrasında Scorsese’in ismi daha çok duyulmaya başladı.

Ünlü yönetmen, 11 defa Oscar’a aday gösterilmiştir. 2007’deyse The Departed isimli filmle Oscar’ı kazanmıştır. 1997’de Amerikan Film Enstitüsü’nün AFİ Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.

Martin Scorsese’nin kariyeri, yönetmenlikle öne çıktı. Fakat senaristlik, oyunculuk ve yapımcılıkta da kendini göstermiştir. Geniş filmografisiyle sinema dünyasına damga vurmuştur. Belgesel, kısa film, televizyon dizisi ve film sektöründe önemli çalışmalara imza attı. Yönetmenlik koltuğunda toplam 64 yapıma imza atmıştır. Aynı zamanda 17 defa yazar, 34 farklı rol ve 73 yapımda da prodüktörlük yaptı.

Ünlü yönetmen Martin Scorsese, Rolling Stones hayranıdır. Bundan dolayı birçok filminde Rolling Stones’un popüler şarkısı Gimmer Shelter’i kullandı. Scorsese Michael Jackson’ın Bad şarkısının klibini de yönetmiştir. 11 sayısının kendisi için uğursuz olduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı 11 sayısı içeren durumlarda hiçbir şey yapmazdı.

Martin Scorsese, sinematografi konusunda çok yetenekliydi. Kendine has yönetmen kuşağı yarattı. Amerikan yeni dalga akımı öncüsü olarak biliniyor. Başarılı yönetmen sinematografiyle ilgili yeteneğini Hollywood’un görsel ögeleriyle birleştirdi. Böylelikle ortaya modern ve farklı bir dil çıktı.

Martin Scorsese’i diğer yönetmenlerden ayıran en önemli özellikler; Amerikan-İtalyan sokaklarında geçmesidir. Başarılı yönetmen filmlerinde daha çok şiddet, Hristiyanlık, adalet ve suç ögelerini işledi. Aynı zamanda temel dramatik arayışları da filmlerinde işledi. Martin Scorsese’in yönettiği filmlerde başkarakterlerin sorunlu olması dikkat çekiyor.

Martin Scorsese’i diğer yönetmenlerden farklı kılan özellikler arasında sürekli aynı oyuncularla çalışması da yer alıyor. Robert De Niro, Harvey Keitel ve Joe Pesci ünlü yönetmenin devamlı filmlerinde yer verdiği isimlerdir. Scorsese, son dönemdeyse Leonardo DiCaprio’yla çalışmalar yaptı.

Filmlerindeki olayları kurgulayışıyla da çok dikkat çekti. Özellikle Casino ile Goodfellas filmlerindeki anlatım tarzı birçok kişinin beğenisini kazanmıştır. Orta ya da son kısımdan başlayarak olayları aktarması bütünlük açısından öne çıkıyor. Süratli kurgusu, akıl oyunları ve beklenmeyen sürpriz finalleriyle Martin Scorsese sinema dünyasında net şekilde kendini gösteriyor. Ünlü yönetmen, insanı düşünmeye iten filmler yapmıştır.

Martin Scorsese’in En İyi 10 Filmi

The Aviator (Göklerin Hakimi)

Shutter Island (Zindan Adası)

Goodfellas (Sıkı Dostlar)

Taxi Driver (Taksi Şoförü)

Raging Bull (Kızgın Boğa)

The Wolf of Wall Street

The Last Temptation of Christ (Günaha Son Çağrı)

Hugo

The Departed (Köstebek)

Casino

1. The Aviator

Martin Scorsese’in efsanevi filmlerinden The Aviator, dram ve biyografi türündedir. Kate Beckinsale, Leonardo DiCaprio ve Cate Blanchett filmde başrol oynamıştır. The Aviator; havacı ve yönetmen olan Howard Hughes’in 1920 sonlarından 1940 ortalarına kadar ki kariyerini anlatan bir biyografi türüdür.

2. Shutter Island

Gerilim ve gizem türündeki Shutter Island isimli film; 1954 yılında ABD Polis Teşkilatı’nın akıl hastanesinden kaçan bir katili arayışı konu edilmiştir. Zindan Adası filmi başrol oyuncuları; Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio ve Emily Mortimer’dir. Yönetmenin en iyi ve en bilinen filmleri arasında yer alıyor.

3. Goodfellas

Biyografi, dram ve suç türünde olan Goodfellas filminde; Robert De Niro, Joe Pesci ve Ray Liotta başrolde oynuyor. Bu film, Nicholas Pileggi’e ait Wiseguy isimli kitaptan uyarlanmıştır. BAFTA Ödülü kazanan bir filmdir. Filmde İtalyan-Amerikan suç örgütünde geçen mafya ortaklıkları ele alınmıştır.

4. Taxi Driver

Suç ve dram olarak beyaz perdeye aktarılan Taxi Driver filminin başrol oyuncuları; Harvey Keitel, Robert de Niro, Jodie Foster ve Cybill Shepherd’dir. Bu film, Oscar’a 4 dalda aday gösterilmiştir.

Altın Palmiye ödülünü kazanan bir filmdir. 1994’te Kongre Kütüphanesi’nde “kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler içerisinde yer almıştır. Akli dengesi bozuk olan bir gazinin New York sokaklarında çalışması üzerinden film ilerliyor.

5. Raging Bull

Robert De Niro, Joe Pesci ve Cathy Moriarty’in başrolde yer aldığı Raging Bull filmi; dram, biyografi türündedir. Film, sert yumrukları ve öfkesiyle tanınan ringin zirvesindeki Jake LaMotta isimli boksörün yaşamını konu edinmiştir.

6. The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street filmi; suç, biyografi ve komedi türündedir. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve Jonah Hill filmin başrol oyuncularıdır. Film, zengin ve lüks hayat yaşayan Jordan Belfort’un hikayesi anlatılıyor.

7. The Last Temptation of Christ

William Dafoe, Barbara Hershey ve Harvey Keitel filmin başrol oyuncularıdır. Drama türündeki The Last Temptation of Christ filminde Hz. İsa’nın yaşamı anlatılıyor.

8. Hugo

Christopher Lee, Asa Butterfield ve Chloe Grace Moretz’in başrolde yer aldığı Hugo filmi; macera, aile, dram türündedir. 1931 yılında Paris’te tren istasyonları duvarlarında yaşayan bir yetimin yaşamına değiniliyor.

9. The Departed

En iyi 10 Martin Scorsese filmi listesi içinde yer alan The Departed; Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio ve Matt Damon’dur. Film, gizli görevdeki polisin içine sızan köstebek üzerinden ilerliyor.

10. Casino

Casino, dram ve suç türünde bir yapımdır. Filmin başrol oyuncuları; Joe Pesci, Robert De Niro ve Sharon Stone’dur. Film; iki iyi arkadaşın arasında geçen cinayet, açgözlülük, güç, aldatma ve güç hikayesinden ilerliyor.

Sizlere Oscar ödüllü Martin Scorsese’nin yaşamı ve filmlerinden bahsettik. Ayrıca Sinema Dünyasının Babası Sayılan Alfred Hitchcook filmlerini bakmak ve hayatını okumak isteyebilirsiniz.